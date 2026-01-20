BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesGOLDTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga Pendle sedang pulih di atas level resistance yang menonjol saat protokol meluncurkan model staking baru. Harga Pendle berada di sekitar $2,07 padaHarga Pendle sedang pulih di atas level resistance yang menonjol saat protokol meluncurkan model staking baru. Harga Pendle berada di sekitar $2,07 pada

Harga Pendle Merebut Kembali Resistance Kunci Setelah Perombakan Model Staking

Penulis: ThenewscryptoSumber: Thenewscrypto
2026/01/20 18:13
Pendle
PENDLE$1.915-0.62%
  • Volume spot 24 jam Pendle melonjak 34% menjadi $63 juta, menunjukkan partisipasi yang diperbarui alih-alih keuntungan likuiditas rendah yang tipis. 
  • sPENDLE memperkenalkan periode penarikan 14 hari, dengan opsi penebusan cepat dengan biaya.

Harga Pendle pulih di atas level resistance yang menonjol saat protokol meluncurkan model staking baru. Harga Pendle berada di $2,07 pada saat penulisan, naik 9% dalam 24 jam terakhir, karena peningkatan open interest dan perombakan tokenomics yang signifikan menjaga level resistance $2,35 kembali menjadi target. 

Token telah bergerak dalam kisaran satu minggu dari $1,86 hingga $2,31 dan 2,9% dalam seminggu terakhir. Namun, masih 9% lebih tinggi dalam basis 30 hari, menyoroti pemulihan stabil setelah penurunan bulan lalu. 

Aktivitas perdagangan meningkat seiring dengan pergerakan harga. Volume spot 24 jam Pendle melonjak 34% menjadi $63 juta, menunjukkan partisipasi yang diperbarui alih-alih keuntungan likuiditas rendah yang tipis. 

Data CoinGlass memberikan lebih banyak konteks pada pergeseran ini, dan meskipun volume perdagangan derivatif turun sekitar 9% menjadi $67 juta, open interest meningkat sekitar 10% menjadi $45 juta. Kombinasi ini biasanya menunjukkan trader membuka posisi baru daripada meninggalkan posisi lama, menyoroti kepercayaan pada pergerakan harga terkini. 

Rally ini diikuti oleh peluncuran pembaruan menyeluruh Pendle terhadap model staking dan tata kelolanya. Hari ini, protokol mengumumkan bahwa vePENDLE akan digantikan oleh sPENDLE, token staking likuid yang dibuat untuk menghilangkan penguncian multi-tahun. 

Selain itu, sPENDLE memperkenalkan periode penarikan 14 hari, dengan opsi penebusan cepat dengan biaya. Sesuai kerangka kerja baru, pendapatan protokol akan dimanfaatkan untuk pembelian kembali PENDLE dan didistribusikan kepada pemegang sPENDLE yang berhak. 

Sistem pemungutan suara gauge manual juga akan digantikan oleh model emisi algoritmik yang diungkapkan Pendle akan mengurangi emisi token sekitar 30% sambil meningkatkan efisiensi modal. 

Pemegang vePENDLE saat ini tidak tertinggal, dan mereka akan mendapatkan saldo sPENDLE yang ditingkatkan hingga 4x, tergantung pada durasi penguncian yang tersisa, yang diambil melalui snapshot yang ditetapkan untuk 29 Januari, ketika penguncian vePENDLE baru akan dihentikan. 

Berita Kripto Unggulan Hari Ini:

Tether Bekerja Sama Dengan Bitqik untuk Program Pendidikan Aset Digital di Laos

Peluang Pasar
Logo Pendle
Harga Pendle(PENDLE)
$1.915
$1.915$1.915
-0.10%
USD
Grafik Harga Live Pendle (PENDLE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

NYSE Berencana Perdagangan Saham Tokenisasi 24/7 Dengan Penyelesaian Instan dan Pendanaan Stablecoin

NYSE Berencana Perdagangan Saham Tokenisasi 24/7 Dengan Penyelesaian Instan dan Pendanaan Stablecoin

Poin-Poin Penting: Bursa Efek New York sedang membangun platform berbasis blockchain untuk saham dan ETF AS yang ditokenisasi dengan perdagangan 24/7. Sistem ini akan mendukung
Bagikan
Crypto Ninjas2026/01/20 22:18
Stablecoin thUSD milik Tharwa terintegrasi dengan ekosistem DeFi Real Finance

Stablecoin thUSD milik Tharwa terintegrasi dengan ekosistem DeFi Real Finance

Stablecoin thUSD berbasis RWA yang sesuai Syariah dari Tharwa kini tersedia di Real Finance, memungkinkan hasil on-chain yang etis dan opsi likuiditas yang diperluas.
Bagikan
Crypto.news2026/01/20 22:00
Harga Bitcoin (BTC) Merosot di Bawah $91K saat Open Interest Meningkat—Apakah Koreksi Lebih Dalam Akan Terjadi?

Harga Bitcoin (BTC) Merosot di Bawah $91K saat Open Interest Meningkat—Apakah Koreksi Lebih Dalam Akan Terjadi?

Postingan Bitcoin (BTC) Harga Turun di Bawah $91K saat Open Interest Meningkat—Apakah Koreksi Lebih Dalam Akan Terjadi? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Gelombang baru bearish
Bagikan
CoinPedia2026/01/20 22:19