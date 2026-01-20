Harga Pendle Merebut Kembali Resistance Kunci Setelah Perombakan Model Staking

Volume spot 24 jam Pendle melonjak 34% menjadi $63 juta, menunjukkan partisipasi yang diperbarui alih-alih keuntungan likuiditas rendah yang tipis.

sPENDLE memperkenalkan periode penarikan 14 hari, dengan opsi penebusan cepat dengan biaya.

Harga Pendle pulih di atas level resistance yang menonjol saat protokol meluncurkan model staking baru. Harga Pendle berada di $2,07 pada saat penulisan, naik 9% dalam 24 jam terakhir, karena peningkatan open interest dan perombakan tokenomics yang signifikan menjaga level resistance $2,35 kembali menjadi target.

Token telah bergerak dalam kisaran satu minggu dari $1,86 hingga $2,31 dan 2,9% dalam seminggu terakhir. Namun, masih 9% lebih tinggi dalam basis 30 hari, menyoroti pemulihan stabil setelah penurunan bulan lalu.

Aktivitas perdagangan meningkat seiring dengan pergerakan harga. Volume spot 24 jam Pendle melonjak 34% menjadi $63 juta, menunjukkan partisipasi yang diperbarui alih-alih keuntungan likuiditas rendah yang tipis.

Data CoinGlass memberikan lebih banyak konteks pada pergeseran ini, dan meskipun volume perdagangan derivatif turun sekitar 9% menjadi $67 juta, open interest meningkat sekitar 10% menjadi $45 juta. Kombinasi ini biasanya menunjukkan trader membuka posisi baru daripada meninggalkan posisi lama, menyoroti kepercayaan pada pergerakan harga terkini.

Rally ini diikuti oleh peluncuran pembaruan menyeluruh Pendle terhadap model staking dan tata kelolanya. Hari ini, protokol mengumumkan bahwa vePENDLE akan digantikan oleh sPENDLE, token staking likuid yang dibuat untuk menghilangkan penguncian multi-tahun.

Selain itu, sPENDLE memperkenalkan periode penarikan 14 hari, dengan opsi penebusan cepat dengan biaya. Sesuai kerangka kerja baru, pendapatan protokol akan dimanfaatkan untuk pembelian kembali PENDLE dan didistribusikan kepada pemegang sPENDLE yang berhak.

Sistem pemungutan suara gauge manual juga akan digantikan oleh model emisi algoritmik yang diungkapkan Pendle akan mengurangi emisi token sekitar 30% sambil meningkatkan efisiensi modal.

Pemegang vePENDLE saat ini tidak tertinggal, dan mereka akan mendapatkan saldo sPENDLE yang ditingkatkan hingga 4x, tergantung pada durasi penguncian yang tersisa, yang diambil melalui snapshot yang ditetapkan untuk 29 Januari, ketika penguncian vePENDLE baru akan dihentikan.

