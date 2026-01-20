Anggota parlemen Demokrat meningkatkan seruan untuk menyingkirkan Presiden Trump terkait drama Greenland

Peluang Presiden AS Trump melihat masa jabatan terakhirnya di Oval Office berakhir sebelum 2027 di pasar prediksi Polymarket dan Kalshi lebih dari 16%, dan terus meningkat.

Para pembuat undang-undang Demokrat dan kritikus luar percaya POTUS Donald Trump tidak cukup layak untuk menjabat setelah ia berulang kali mengancam untuk mengambil alih Greenland dari Denmark. Pada hari Senin, Senator liberal Massachusetts Ed Markey mendesak Wakil Presiden JD Vance dan Kabinet Trump untuk memberlakukan Amandemen ke-25 untuk menyingkirkan Trump dari kepresidenan.

Presiden AS telah mengirim surat kepada delegasi Eropa, yang diduga mengatakan bahwa dia salah ditolak Hadiah Nobel Perdamaian, secara eksplisit karena "pencarian mulia" nya untuk Greenland. Partai Demokrat sangat frustrasi dengan tindakan Trump di kantor. Termasuk operasi militer AS di Venezuela dan keputusan penegakan hukum domestik oleh badan imigrasi dan bea cukai di Minnesota.

"NATO telah memberi tahu Denmark, selama 20 tahun, bahwa 'kamu harus menjauhkan ancaman Rusia dari Greenland.' Sayangnya, Denmark tidak dapat berbuat apa-apa tentang hal itu. Sekarang waktunya, dan itu akan dilakukan!!!" tulis Trump di Truth Social pada hari Minggu.

Demokrat menyerukan Amandemen ke-25 setelah ancaman Greenland

Menurut laporan New York Times, pesan Trump kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre menyatakan bahwa karena dia tidak dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian, dia tidak lagi merasa memiliki "kewajiban untuk memikirkan perdamaian."

"Berlakukan Amandemen ke-25," tulis Markey di X dalam referensi ke liputan NYT, merujuk pada hukum yang memungkinkan wakil presiden dan mayoritas Kabinet untuk menyatakan presiden tidak mampu menjalankan tugasnya.

Wilayah Arktik ini semi-otonom tetapi bagian dari Kerajaan Denmark, dan kaya akan mineral yang mungkin dibidik oleh AS.

Dalam pesan terbarunya, yang dibagikan kepada beberapa duta besar Eropa, Presiden Trump menanyakan mengapa Denmark memiliki "hak kepemilikan" atas wilayah tersebut. Dia juga mengatakan kepada pers awal bulan ini bahwa AS "akan memiliki Greenland dengan satu atau lain cara," menolak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer.

Dokter Jonathan Reiner, seorang ahli jantung yang merawat mantan Wakil Presiden Dick Cheney dan sekarang menjabat sebagai analis medis CNN, menyerukan penyelidikan kongres formal pada hari Senin. "Fakta bahwa presiden menulis surat dan mengarahkan agar didistribusikan ke negara-negara Eropa lain adalah alasan untuk penyelidikan kongres bipartisan tentang kelayakan presiden," tulis Reiner di X.

Trump mengatakan kepada Wall Street Journal pada akhir Desember bahwa dia menggunakan aspirin untuk "mengencerkan darahnya" menentang saran dokternya. Reiner mengatakan kepada CNN bahwa penggunaan obat penghilang rasa sakit oleh presiden "tidak masuk akal."

"Pertama-tama, ketika kita menggunakan segala jenis antikoagulan, obat untuk mencegah pembekuan, itu tidak mengencerkan darah. Ini tidak seperti mengubah sesuatu dari gumbo menjadi sup ayam. Itu tidak membuatnya lebih encer. Itu membuat Anda lebih kecil kemungkinannya untuk membeku," jelasnya.

Perwakilan Arizona Yassamin Ansari menumpuk kritik dengan mengatakan POTUS sangat sakit mental dan "menempatkan semua kehidupan Amerika dalam risiko."

"Amandemen ke-25 ada karena suatu alasan; kita perlu memberlakukannya segera," tulisnya.

Tekanan pemakzulan Presiden AS meningkat pada sengketa luar negeri dan domestik

Partai Demokrat progresif, terutama mereka dari distrik liberal atau yang berkompetisi dalam pemilihan pendahuluan yang kompetitif, semuanya ingin Trump dan anggota senior administrasinya keluar dari pemerintahan. Tetapi dengan Partai Republik memegang sebagian besar kursi di Kongres, tidak mungkin itu akan terjadi sebelum 2027.

Cheri Bustos, yang pernah memimpin sayap kampanye Demokrat DPR selama masa jabatan 10 tahunnya di DPR, percaya pemakzulan akan mengalihkan perhatian pemerintah dari menangani kekhawatiran pemilih.

"Jika kandidat dan anggota Kongres tidak tanpa henti berfokus pada kehidupan sehari-hari orang-orang, mereka membuat kesalahan," katanya kepada ABC News. "Ada begitu banyak dari apa yang telah dilakukan Presiden Trump, sedang dilakukan, akan dilakukan yang dapat diberi label 'pelanggaran yang dapat dimakzulkan,' tetapi pada akhirnya, apa gunanya? Bahkan jika DPR memiliki suara, Senat tidak akan menyetujuinya."

DPR telah menolak dua upaya pemakzulan yang dipimpin oleh Rep. Al Green dari Texas. Pada bulan Juni, 128 Demokrat bergabung dengan Partai Republik untuk memblokir pasal-pasal pemakzulannya berdasarkan serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran tanpa persetujuan kongres.

Asah strategi Anda dengan bimbingan + ide harian - akses gratis 30 hari ke program trading kami