BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesGOLDTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Sekali lagi Bitcoin (BTC) benar-benar merasakan beban tekanan. Namun, kali ini sumber peringatan adalah Peter Brandt, seorang trader yang memiliki kemampuan untukSekali lagi Bitcoin (BTC) benar-benar merasakan beban tekanan. Namun, kali ini sumber peringatan adalah Peter Brandt, seorang trader yang memiliki kemampuan untuk

Peringatan Crash Bitcoin (BTC): Brandt Memperingatkan Penurunan 40%

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/20 22:30
Bitcoin
BTC$89 651,15-3,72%
Notcoin
NOT$0,0005278-6,63%

Bitcoin (BTC) kembali merasakan beban tekanan yang berat. Namun, kali ini sumber peringatan datang dari Peter Brandt, seorang trader yang memiliki kemampuan memprediksi puncak dan dasar pasar dengan akurasi yang dingin. Brandt tidak mengeraskan suaranya. Dia tidak mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Dia hanya menunjukkan gambar dan membiarkannya berbicara.

Brandt berpendapat bahwa harga BTC mungkin turun ke kisaran antara $58.000 dan $62.000. Angka tersebut akan mengimplikasikan koreksi sebesar 40% dari posisi pasar baru-baru ini. Penurunan seperti itu jelas tidak baik untuk pasar yang fondasinya dibangun atas kepercayaan.

Brandt menunjukkan sebuah grafik yang, meskipun menunjukkan tren naik BTC, telah mulai memberi sinyal pergerakan turun. Dengan kata lain, grafik tersebut berbicara tentang kelelahan, harapan palsu, dan risiko dari hal-hal yang akan datang.

Sumber: X

Sumber: Prediksi Harga BTC: Bitcoin di Zona Keputusan Antara $91K dan $95K

Bitcoin dan Pola Megaphone Bearish

Pola Bitcoin saat ini terlihat seperti pola broadening top atau megaphone. Pola ini menampilkan higher highs dan lower lows, yang bukan merupakan sinyal kuat. Melainkan, ini adalah tanda ketidakpastian pasar.

Tren berubah secara tiba-tiba ketika BTC gagal menembus support di garis tren bawahnya. Kemudian harga pasar naik dengan cepat ke sekitar $102.000. Brandt menyebut pergerakan ini sebagai bearish retest. Ini memberi kesan kuat. Namun tidak demikian.

Setelah penolakan tersebut, BTC telah beroperasi dalam saluran sempit yang naik, yang merupakan bear flag khas. Harga saat ini sedang menguji penghalang bawah yang berada di sekitar $92.000. Jika level ini tembus, target Brandt berikutnya adalah sekitar $73.786, kemudian $63.254. Grafiknya menunjukkan bahwa level support terakhir di bawah adalah $58.840.

Brandt memiliki kejelasan tentang risiko yang terlibat dalam arah masa depan pasar. Dia mengakui sering berada di sisi yang salah. Namun, poin yang dia sampaikan adalah seseorang harus selalu mengendalikan risiko.

Bitcoin dan Pertanyaan Komputasi Kuantum

Brandt menyuarakan kekhawatiran yang lebih mendalam dari sekadar grafik. Dia mengajukan pertanyaan apakah Bitcoin bisa terus naik tanpa batas. Dia berpendapat bahwa inti dari keyakinan ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan teknologi tidak akan terjadi. Asumsi itu jelas tidak benar.

Sudah diantisipasi bahwa komputasi kuantum pada akhirnya akan menimbulkan ancaman bagi sistem kriptografi yang ada saat ini. BTC dibangun atas fondasi masa kini dan mungkin perlu sangat defensif bertahun-tahun kemudian terhadap mesin-mesin masa depan.

Ancaman tersebut, saat ini, hanya merupakan teori. Namun, pasar selalu selangkah lebih maju dan dengan demikian menghargai ketakutan sebelum menjadi kenyataan.

Bitcoin telah berhasil bertahan dari prediksi masa lalu, tetapi tidak yang satu ini karena memiliki sisi teknis dan pertanyaan eksistensial yang melekat padanya. Beberapa bulan ke depan akan menjadi krusial dalam menentukan narasi mana dari keduanya yang akan menang.

Baca Juga: K33 Memperluas Akses Pinjaman Bitcoin Dengan Produk Kredit Berbasis Kripto Baru

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$89 651,15
$89 651,15$89 651,15
-1,13%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Mata Uang Kripto Mana yang Terbaik untuk Perjudian Web3? 3 Pilihan Teratas

Mata Uang Kripto Mana yang Terbaik untuk Perjudian Web3? 3 Pilihan Teratas

Temukan cryptocurrency mana yang paling cocok untuk perjudian Web3 di tahun 2026. Pelajari cara bertaruh dengan cryptocurrency, bandingkan Bitcoin, stablecoin, dan jaringan cepat untuk crypto
Bagikan
Cryptodaily2026/01/20 23:53
Zero Knowledge Proof (ZKP) Mendapat Perhatian Awal sebagai Kripto Terbaik untuk Dibeli Sementara ETH dan XRP Menetapkan Level Kunci

Zero Knowledge Proof (ZKP) Mendapat Perhatian Awal sebagai Kripto Terbaik untuk Dibeli Sementara ETH dan XRP Menetapkan Level Kunci

Pasar cryptocurrency terbagi menjadi tiga narasi yang sepenuhnya terpisah. Harga chainlink bergeser sebagai respons terhadap regulasi, menanggapi sesuatu yang tidak biasa
Bagikan
Blockonomi2026/01/21 01:00
Belanja berbasis AI dan privasi: apa yang harus diharapkan sektor ritel dan e-commerce di tahun 2026

Belanja berbasis AI dan privasi: apa yang harus diharapkan sektor ritel dan e-commerce di tahun 2026

Pada tahun 2025, sektor ritel dan e-commerce terus menghadapi tekanan intens dari penjahat siber. Menurut data Kaspersky, 14,41%* pengguna di sektor ritel
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/21 01:44