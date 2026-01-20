NYSE Berencana Perdagangan Saham Tokenisasi 24/7 Dengan Penyelesaian Instan dan Pendanaan Stablecoin

Poin-Poin Penting:

New York Stock Exchange sedang membangun platform berbasis blockchain untuk saham dan ETF AS yang ditokenisasi dengan perdagangan 24/7.

Sistem ini akan mendukung penyelesaian on-chain instan, saham fraksional, dan pesanan yang didanai stablecoin.

NYSE berharap dapat menggabungkan mesin pencocokan Pillar pusatnya dengan infrastruktur blockchain multi-chain dengan persetujuan regulasi.

NYSE telah membuat langkah solid ke dalam keuangan on-chain. Pengumuman tersebut memperjelas bahwa bursa ini sedang mengerjakan platform yang diatur untuk memperdagangkan dan menyelesaikan sekuritas yang ditokenisasi, dan ini menunjukkan perubahan struktural menuju pasar modal yang berbasis blockchain.

Langkah ini menempatkan salah satu bursa saham paling berpengaruh di dunia langsung ke dalam persaingan tokenisasi, di saat infrastruktur kripto semakin bersinggungan dengan sistem keuangan tradisional.

NYSE Mendorong Sekuritas Tertokenisasi Menuju Pasar 24/7

NYSE mengatakan platform baru ini akan memungkinkan perdagangan berkelanjutan dari ekuitas dan dana yang diperdagangkan di bursa yang terdaftar di AS. Tidak seperti bursa tradisional yang dibatasi oleh jam pasar, venue tertokenisasi ini dirancang untuk beroperasi sepanjang waktu.

Di platform ini, pesanan dapat diskalakan dalam jumlah dolar sebagai lawan dari saham utuh untuk memberikan eksposur fraksional terhadap saham yang mahal. Ini adalah struktur yang sudah memiliki karakteristik yang familiar bagi trader kripto-native namun mempresentasikannya dalam pengaturan ekuitas yang diatur.

Platform ini akan menyelesaikan transaksi on-chain, dan hampir secara instan, yang merupakan pengganti yang lebih baik dari siklus penyelesaian T+1 yang umum di pasar saham AS. NYSE juga berencana untuk mendukung pendanaan berbasis stablecoin, mengurangi ketergantungan pada transfer bank dan waktu cut-off tradisional.

Arsitektur platform ini menggabungkan mesin pencocokan Pillar NYSE saat ini dengan sistem pasca-perdagangan berbasis blockchain. Menurut bursa ini, desain ini memungkinkannya untuk mempertahankan integritas pasar sambil memodernisasi proses penyelesaian dan kustodian.

Saham On-Chain Dengan Hak Pemegang Saham Penuh

Tergantung pada persetujuan regulasi, venue baru ini akan mendukung dua jenis aset digital. Yang pertama mencakup saham tertokenisasi yang tetap sepenuhnya dapat dipertukarkan dengan sekuritas yang diterbitkan secara tradisional. Yang kedua terdiri dari sekuritas yang diterbitkan sebagai token digital sejak awal.

Pemegang token tidak akan kehilangan hak istimewa ekonomi dan tata kelola seperti pemegang saham tradisional. Ini akan melibatkan dividen dan menghadiri pemungutan suara pemegang saham. NYSE memperjelas bahwa tokenisasi tidak mempengaruhi perlindungan investor dan kewajiban perusahaan.

Venue ini akan diakses sesuai dengan prinsip-prinsip struktur pasar yang sudah ada sebelumnya. Ini akan didistribusikan hanya kepada broker-dealer yang memenuhi syarat dan aturan akses non-diskriminatif akan diterapkan di antara para peserta. Kerangka kerja ini seharusnya memastikan bahwa platform mematuhi peraturan sekuritas AS dan memungkinkan penyelesaian melalui blockchain.

Bagaimana NYSE Menyusun Pasar Tertokenisasi

Saham tertokenisasi yang dapat dipertukarkan terkait dengan ekuitas yang ada

Sekuritas digital asli yang diterbitkan langsung on-chain

Hak dividen dan tata kelola dipertahankan

Dukungan multi-chain untuk penyelesaian dan kustodian

Bursa ini juga melaporkan bahwa sistem ini akan mendukung berbagai blockchain. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam penyelesaian dan kustodian tanpa harus bergantung pada satu jaringan tunggal.

Stablecoin dan Modal Tertokenisasi Memasuki Infrastruktur Kliring

Perusahaan induk NYSE, bernama Intercontinental Exchange, memiliki strategi digital yang lebih komprehensif yang menggabungkan platform perdagangan tertokenisasi. Intercontinental Exchange juga sedang mempersiapkan layanan kliring mereka untuk perdagangan 24/7 dan jaminan tertokenisasi.

ICE mengatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan bank-bank besar seperti BNY dan Citi untuk menguji konsep deposit tertokenisasi di lembaga kliring mereka. Deposit tertokenisasi membantu anggota kliring dalam mentransfer dana di luar jam perbankan.

Langkah-langkah ini mengatasi sumber gesekan yang sudah lama ada di pasar global. Baik panggilan margin, maupun pendanaan lintas batas dan transfer jaminan, umumnya mengalami penundaan karena jam perbankan. Semua ini tetap berjalan secara real time melalui modal tertokenisasi.

Dalam kaitannya dengan pasar kripto, ini telah dikembangkan. Stablecoin Penyelesaian Instan telah digunakan untuk waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan transaksi terkait perdagangan aset virtual, tetapi baru-baru ini berubah dalam penerimaan untuk jenis kliring yang dilembagakan.

