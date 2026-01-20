Stablecoin thUSD milik Tharwa terintegrasi dengan ekosistem DeFi Real Finance

Pengungkapan: Artikel ini bukan merupakan nasihat investasi. Konten dan materi yang ditampilkan di halaman ini hanya untuk tujuan edukasi.

Stablecoin thUSD milik Tharwa yang didukung RWA dan sesuai Syariah kini tersedia di Real Finance, memungkinkan yield on-chain yang etis dan opsi likuiditas yang lebih luas.

Penerbit stablecoin RWA Tharwa telah secara resmi mengumumkan integrasi thUSD ke dalam ekosistem Real Finance. Perkembangan ini membawa stablecoin yang didukung RWA ke blockchain DeFi Real, dan memberikan pengguna akses ke yield onchain yang berkelanjutan.

Integrasi Tharwa dengan Real Finance menggabungkan dua proyek yang bertujuan membuat aset dunia nyata dapat diakses secara onchain. Ini secara efektif menyatukan infrastruktur RWA Real Finance dengan stablecoin penghasil yield milik Tharwa.

thUSD adalah stablecoin yang sesuai Syariah. Ini juga didukung oleh aset dunia nyata, termasuk sukuk, emas, real estate, dan utang negara jangka pendek. Portofolio RWA yang mendasari ini dikelola secara aktif menggunakan AI dan model keuangan yang dioptimalkan risiko.

Real Finance dirancang untuk mendukung instrumen dunia nyata yang ditokenisasi dengan fokus pada transparansi, komposabilitas, dan kepatuhan. Integrasi Tharwa membawa komunitas DeFi yang terlibat dan misi yang sejalan dengan keuangan etis, menjembatani produk keuangan tingkat institusional dan akses terdesentralisasi.

Penerapan thUSD pada chain Real Finance akan memungkinkan rute likuiditas yang lebih dalam dan mendukung strategi yield onchain baru. Ini juga akan menyediakan opsi penyelesaian dan kolateral tambahan untuk aplikasi yang berfokus pada RWA yang beroperasi dalam ekosistem Real. Integrasi ini mewakili langkah penting menuju masa depan di mana akses komunitas dan keuangan etis dapat hidup berdampingan secara onchain.