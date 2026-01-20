Proposal Pertumbuhan USD1 Memicu Klaim Ekstraksi Nilai WLFI

TLDR

Proposal USD1 lolos karena dompet teratas mendominasi voting tata kelola WLFI

Pemegang WLFI yang terkunci dikecualikan dari voting yang membentuk arah protokol

Sembilan dompet mengendalikan hampir 59% dari total kekuatan voting

Aliran pendapatan melewati pemegang WLFI seiring ekspansi USD1 dipercepat

Peningkatan emisi dan ketakutan dilusi menekan prospek pasar WLFI

World Liberty Financial menghadapi pengawasan baru setelah proposal USD1 lolos melalui tata kelola meskipun partisipasi terbatas. Voting berlanjut sementara banyak pemegang WLFI tetap tidak dapat mengakses token yang terkunci. Kritikus berpendapat bahwa USD1 kini berada di pusat keputusan yang mengurangi pengaruh pemegang token.

Proposal USD1 Maju Meskipun Ada Kekhawatiran Akses Voting

Hasil tata kelola mendorong rencana USD1 maju dan menyoroti ketidakseimbangan voting dalam struktur WLFI. Dompet terbesar memberikan suara yang menentukan dan menggeser jumlah akhir dengan kekuatan terkonsentrasi. Selain itu, data onchain menunjukkan bahwa dompet yang terkait dengan tim dan mitra mengendalikan sebagian besar bobot voting.

Sembilan dompet teratas menyumbang hampir 59% dari total kekuatan dan mengamankan persetujuan proposal USD1. Mereka membentuk hasil akhir dan membayangi suara peserta yang lebih kecil. Dompet terbesar mewakili lebih dari 18% dari snapshot voting.

Banyak pemegang WLFI tetap terkunci sejak acara pembuatan token dan tidak dapat berpartisipasi. Alokasi mereka tetap tidak dapat diakses dan dibatasi oleh aturan proyek. Kritikus berpendapat bahwa pemegang ini tidak dapat mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi ekspansi USD1.

Rencana USD1 Memunculkan Pertanyaan Baru Tentang Utilitas Token WLFI

Roadmap USD1 meningkatkan kekhawatiran tentang manfaat dan struktur jangka panjang WLFI. Kritikus mempertanyakan mengapa tata kelola memajukan pertumbuhan USD1 alih-alih memprioritaskan mekanisme pembukaan untuk WLFI. Mereka berpendapat bahwa insentif USD1 dapat diambil dari aset treasury daripada emisi WLFI.

Dokumen latar belakang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan sepenuhnya mengecualikan pemegang WLFI. Gold Paper menyatakan bahwa pendapatan protokol mengalir ke entitas yang terkait dengan Trump dan Witkoff. Dengan demikian, perhatian beralih pada apakah proposal USD1 memperkuat kepentingan internal daripada ekosistem WLFI.

WLFI memegang treasury aset digital utama termasuk Bitcoin, Ether, dan Chainlink. Aset-aset ini telah tumbuh di bawah strategi sebelumnya dan tetap dikendalikan oleh proyek. Pemegang WLFI tidak mendapatkan partisipasi langsung dari cadangan ini, yang memicu frustrasi seputar ekspansi USD1.

Ekspansi USD1 Mengikuti Pergerakan Token Baru dan Emisi yang Meningkat

Transfer besar terjadi setelah voting dan menandakan aktivitas baru seputar sirkulasi WLFI. Transaksi sebesar 500 juta WLFI berpindah ke Jump Trading dan mengintensifkan perdebatan seputar emisi. Kritikus menyatakan bahwa pemegang yang terkunci masih kekurangan kejelasan tentang akses masa depan ke token mereka.

WLFI mengalokasikan 33,5% pasokan kepada tim dan 5,85% kepada mitra. Kelompok-kelompok ini mengamankan pengaruh signifikan dalam tata kelola dan membentuk strategi penyelarasan USD1. Penjualan publik menyumbang bagian yang lebih kecil dan memiliki dampak voting terbatas.

Pasar bereaksi terhadap peningkatan emisi WLFI dan upaya ekspansi USD1 yang sedang berlangsung. Peserta menyatakan kekhawatiran tentang dilusi jangka panjang dan klaim ekstraksi struktural. Akibatnya, proyeksi menunjukkan tekanan ke bawah yang berkelanjutan pada WLFI seiring agenda USD1 maju.

