Penyedia Staking Chorus One Bermitra dengan Ledger untuk Staking ETH, SOL Self-Custodial

Penyedia staking institusional Chorus One telah berintegrasi dengan Ledger Enterprise untuk menghadirkan staking self-custodial dan siap tata kelola untuk empat mata uang kripto.

Menurut siaran pers yang dibagikan kepada Cryptonews.com, langkah ini bertujuan untuk memungkinkan institusi mendapatkan reward staking langsung dari ekosistem kustodian Ledger.

Semua operasi staking terjadi dalam kerangka tata kelola yang sudah ada di institusi. Oleh karena itu, institusi dapat berpartisipasi dalam jaringan Proof-of-Stake (PoS) tanpa "mentransfer kustodian aset atau mengorbankan kontrol tata kelola internal."

Kolaborasi ini memungkinkan staking untuk Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polkadot (DOT), dan Tezos (XTZ).

Menurut pengumuman tersebut, perangkat keras dan kontrol tata kelola Ledger melindungi kunci privat. Pada saat yang sama, Chorus One mendukung kinerja validator tingkat institusional. Perusahaan ini mengatakan menyediakan infrastruktur validator institusional dan operasi staking berbasis riset.

Poin-poin kunci lain dari kolaborasi ini mencakup otorisasi multi dan alur kerja tata kelola yang dapat dikonfigurasi, serta pelaporan dan auditabilitas untuk kepatuhan dan manajemen treasury.

"Institusi membutuhkan solusi staking yang sesuai dengan keamanan, kepatuhan, dan persyaratan operasional mereka," kata Damien Scanlon, Chief Product Officer di Chorus One. Integrasi ini memungkinkan kedua perusahaan "untuk memberikan pengalaman staking yang efisien yang menjaga tata kelola tetap berada di tangan klien," tambahnya.

Staking Dalam Berita

Sébastien Badault, Executive Vice President di Ledger Enterprise, mencatat bahwa "perusahaan mengadopsi aset digital dengan kecepatan tinggi di seluruh dunia." Pada saat yang sama, "keamanan dan tata kelola yang tidak dapat dikompromikan tetap menjadi prasyarat fundamental."

Oleh karena itu, mengintegrasikan infrastruktur staking Chorus One ke dalam platform Ledger Enterprise membuat "lebih mudah bagi institusi untuk mendapatkan hasil staking," kata Badault.

Berbicara tentang hal itu, banyak berita terkait staking muncul di halaman depan dalam beberapa hari pertama tahun ini.

Di antaranya, kepala Robinhood Vlad Tenev mengklaim bahwa staking tetap menjadi salah satu fitur yang paling dicari di antara pengguna Robinhood.

Tenev mendesak AS untuk menjadi pemimpin dalam membentuk kebijakan kripto. Fitur staking masih tidak tersedia untuk pelanggan di empat negara bagian AS "karena kebuntuan saat ini," katanya. "Stock Tokens tersedia untuk pelanggan kami di UE, tetapi tidak di pasar rumah kami," tulis Tenev.

Selain itu, SharpLink Gaming mulai melihat hasil dari keputusannya untuk sepenuhnya berkomitmen pada ETH dan menempatkan seluruh treasury kriptonya ke dalam staking. Perusahaan melaporkan lebih dari $33 juta pendapatan pasif yang dihasilkan dari staking ETH selama tujuh bulan terakhir.

Juga, Bitmine baru-baru ini menambahkan hampir 100.000 ETH, bernilai sekitar $344,4 juta, meningkatkan kepemilikannya menjadi 908.192 ETH, senilai $2,95 miliar. Staking tambahan datang beberapa jam setelah akumulator ETH terkemuka melaporkan staking 19.200 ETH, senilai $60,85 juta.

Sementara itu, Chorus One mengoperasikan infrastruktur untuk lebih dari empat puluh jaringan PoS, termasuk Cosmos, Solana, Avalanche, dan Near.

Adapun Ledger, perusahaan mengumumkan Ledger Nano Gen5-nya tahun lalu. Saat ini sedang mempertimbangkan pencatatan di AS dan bersiap untuk mengumpulkan modal.

"Uang ada di New York hari ini untuk kripto, tidak ada di tempat lain di dunia, tentu saja tidak di Eropa," kata chief executive Pascal Gauthier.

Awal Januari, peretas mengeksploitasi kerentanan dalam prosesor pembayaran Global‑e Ledger, mendapatkan akses ke nama dan informasi kontak pelanggan. Dompet dan kunci privat tidak terpengaruh, kata perusahaan.