Satu Tahun 'Presiden Kripto': Bitcoin Turun 15%, Altcoin Anjlok 70-90%

Satu tahun setelah pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS, yang dirayakan oleh para pendukung sebagai kemenangan bagi industri aset digital, pasar kripto mengalami kerugian besar.

Sementara Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) mengalami kerugian moderat, altcoin utama telah mengalami penurunan 40% hingga 50%, dengan aset yang lebih kecil anjlok 70% hingga 90% dari harga hari pelantikan mereka.

Penurunan tajam ini menghadirkan gambaran kompleks bagi industri yang mengandalkan "presiden kripto" untuk menghadirkan fajar regulasi dan pasar bullish yang berkelanjutan, memaksa penilaian ulang ekspektasi politik versus realitas pasar.

Kinerja Pasar Kontras dengan Janji Politik

Tinjauan kinerja harga di CoinGecko sejak 20 Januari 2025, mengungkapkan penurunan luas, dengan data pada saat penulisan menunjukkan Bitcoin turun sekitar 15% selama setahun terakhir dan diperdagangkan mendekati $91.000. Bitcoin mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di atas $126.000 pada Oktober 2025 tetapi sejak itu telah turun. Ethereum menunjukkan penurunan yang relatif lebih kecil, turun sekitar 8% year-over-year mendekati $3.100 setelah mencapai puncaknya sendiri di bawah $5.000 pada Agustus 2025.

Namun, kerugian lebih curam untuk aset utama lainnya. Misalnya, XRP telah turun hampir 40% dalam dua belas bulan terakhir dan sekarang diperdagangkan sedikit di bawah $2,00, sementara Solana telah dipotong setengah, turun lebih dari 50%, dengan harganya sekitar $129.

Angka-angka ini hanya menceritakan sebagian dari kisahnya. Menurut analis Ted Pillows, kerusakan meluas jauh melampaui token berkapitalisasi besar. Dia menyatakan bahwa cryptocurrency berkapitalisasi besar lainnya turun 50% hingga 60%, aset mid-cap telah turun 70% hingga 80%, dan koin small-cap dan meme mengalami penurunan sekitar 90% selama periode yang sama.

Koreksi berbasis luas ini terjadi meskipun optimisme pasar awal menyusul pemilihan Trump pada November 2024. Pada saat itu, analis dari Bybit memproyeksikan periode transformatif dengan kejelasan regulasi dan lingkungan yang menguntungkan untuk altcoin dan DeFi.

Geopolitik Menutupi Optimisme Regulasi

Selama 12 bulan terakhir, respons pasar sering kali dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan pemerintahan Trump. Ancaman berulang presiden untuk memberlakukan tarif pada China dan Uni Eropa telah menyebabkan volatilitas dan menghentikan momentum bullish Bitcoin. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan likuidasi pasar baru-baru ini, yang totalnya sekitar $871 juta dalam satu hari saja setelah konfirmasi Trump tentang tarif baru pada sejumlah negara Eropa.

Pola ini telah membuat ekspektasi optimis dari awal 2025 tidak terpenuhi. Sementara Trump menunjuk pejabat pro-kripto, seperti Ketua SEC Paul Atkins, peristiwa makro telah menutupi kejelasan regulasi yang diantisipasi. CEO Ripple Brad Garlinghouse mengakui dalam wawancara Desember 2024 bahwa komunitas kripto telah merangkul Trump, tetapi kinerja pasar sejak itu menunjukkan bahwa dukungan politik hanyalah salah satu faktor di antara banyak faktor.

