Ripple Bergabung dengan BlackRock di Davos 2026, Mengangkat Peran Global Kripto

Ripple bergabung dengan BlackRock dan institusi keuangan besar lainnya di Davos 2026, menyoroti peran kripto yang semakin berkembang dalam diskusi ekonomi global.

Ripple mensponsori USA House di Davos, menyediakan platform untuk pertemuan pribadi yang berfokus pada ketahanan ekonomi dan aset digital.

CEO Ripple Brad Garlinghouse berbicara di konferensi CFC St. Moritz, membahas koeksistensi perusahaan kripto dan pasar publik.

Garlinghouse mendukung Digital Asset Market Clarity Act, mendesak industri untuk terlibat dengan pembuat undang-undang demi perbaikan regulasi.

CEO Coinbase Brian Armstrong juga berpartisipasi di Davos, mengadvokasi tokenisasi dan reformasi dalam struktur pasar kripto.

Ripple telah bergabung dengan BlackRock dan institusi keuangan besar lainnya di World Economic Forum 2026 di Davos. Acara yang mempertemukan para pemimpin global dan pembuat kebijakan berpengaruh ini telah menyaksikan peran kripto yang semakin berkembang dalam diskusi ekonomi. Perusahaan ini juga memainkan peran kunci di USA House pada Davos 2026, sebuah tempat pribadi yang menjadi tuan rumah pertemuan penting tentang ketahanan ekonomi dan aset digital.

Ripple telah mengamankan sponsor USA House, pusat utama bagi bisnis dan pejabat pemerintah AS di Davos. Tempat ini digunakan untuk mengadakan pertemuan dan acara pribadi yang berfokus pada ketahanan ekonomi, kecerdasan buatan, dan aset digital. Sponsor untuk USA House dihargai hingga $1 juta, mencerminkan keterlibatan pemain institusional besar yang semakin meningkat di sektor kripto.

USA House mempertemukan perusahaan-perusahaan terkemuka AS dan pembuat kebijakan global untuk membahas isu-isu mendesak seperti inovasi keuangan dan regulasi aset digital. Peran Ripple dalam mensponsori tempat ini menyoroti komitmen perusahaan yang semakin dalam untuk membentuk masa depan aset digital di panggung dunia. Acara ini juga menampilkan nama-nama besar lainnya seperti Microsoft dan Pfizer, menggarisbawahi integrasi kripto yang semakin arus utama ke dalam keuangan tradisional.

Brad Garlinghouse Berbicara tentang Hubungan Kripto dengan Institusi

CEO Ripple Brad Garlinghouse berpartisipasi dalam diskusi panel di konferensi CFC St. Moritz selama minggu Davos. Percakapan berpusat pada hubungan yang berkembang antara perusahaan cryptocurrency dan pasar keuangan tradisional. Garlinghouse menekankan bahwa perusahaan kripto dapat hidup berdampingan dengan pasar publik, pandangan yang menjadi semakin penting ketika institusi mengadopsi lebih banyak aset digital.

Garlinghouse juga menyatakan dukungannya terhadap Digital Asset Market Clarity Act. Dia menekankan bahwa kejelasan regulasi, bahkan jika tidak sempurna, lebih baik daripada ketidakpastian yang berkepanjangan. Meskipun ada beberapa kemunduran, Garlinghouse mendesak industri untuk terus terlibat dengan pembuat undang-undang dan mengadvokasi perbaikan pada RUU tersebut, daripada meninggalkan proses legislatif.

Coinbase dan Pemimpin Kripto Lainnya Bergabung dalam Diskusi tentang Struktur Pasar Kripto

CEO Coinbase Brian Armstrong juga hadir di Davos, mendorong reformasi dalam struktur pasar kripto. Armstrong menguraikan tiga tujuan utama untuk minggu ini, termasuk memajukan legislasi pasar kripto, mempromosikan tokenisasi, dan melibatkan para pemimpin dunia dalam kebebasan ekonomi. Dia menekankan pentingnya memperluas akses ke pasar modal melalui tokenisasi, yang dapat memberikan peluang keuangan bagi miliaran orang yang tidak memiliki rekening bank di seluruh dunia.

Diskusi yang diadakan secara tertutup di Davos berfokus pada kejelasan regulasi, hasil stablecoin, dan persaingan perbankan. Keterlibatan Ripple, bersama institusi besar seperti BlackRock, mencerminkan pentingnya kripto yang semakin berkembang dalam percakapan ekonomi global.

