3 Altcoin Murah Teratas Sebelum Bitcoin (BTC) Mencapai $100K

Dengan Bitcoin mendekati angka psikologis $100K, trader mencari alternatif dari BTC yang memiliki persentase keuntungan lebih besar. Pergeseran terjadi ke altcoin yang lebih murah yang dapat meningkat nilainya jika terjadi aliran modal selama putaran siklus berikutnya. Ripple, Cardano, dan kripto baru yang berada dalam posisi baik pada kurvanya adalah beberapa yang sedang diikuti oleh analis.

Ripple (XRP)

Tanpa nilai intrinsik, Ripple diperdagangkan pada $2 dengan kapitalisasi pasar $124B. Penyelesaian lintas batas dan jalur pembayaran internasional selalu dikaitkan dengan popularitas XRP. Token ini memiliki minat institusional dan transparansi regulasi, yang memungkinkannya memasuki kategori large-cap. Ini merupakan pilihan defensif di masa volatilitas karena ukurannya, dan memfasilitasi transaksi tinggi dengan slippage minimal karena likuiditasnya.

Meskipun demikian, XRP belum berhasil menembus area resistensi teknis utama. Area resistensi utama berada di kisaran $2,20-$2,40 di mana penjual telah menekan harga turun. Upaya untuk merebut kembali area tersebut telah mati karena momentum yang berkurang dan volume spekulatif. Analis utama tidak percaya bahwa XRP akan keluar dari kisaran saat ini tanpa pengenalan katalis baru ke dalam cerita pembayaran.

Cardano (ADA)

Cardano memiliki kapitalisasi pasar $14B dan diperdagangkan pada $0,39 per ADA. ADA telah menghasilkan pengembalian yang baik dalam siklus sebelumnya karena model bisnis proof-of-stake dan strategi pengembangan ilmiahnya. Struktur research-first dan ekonomi staking telah dicantumkan oleh holder jangka panjang sebagai kekuatan inti perusahaan. ADA juga termasuk di antara jaringan smart-contract yang lebih berkembang di pasar.

Namun, grafik ADA mengungkapkan bahwa token tersebut belum mampu keluar dari kisaran resistensi multi-bulan antara $0,44 dan $0,50. Analis menjelaskan penurunan pembelian spekulatif dan cerita yang kurang optimis tentang pengembangan ekosistem. ADA telah bertindak lebih sebagai nilai mid-cap daripada kandidat breakout tanpa mengadopsi katalis baru, atau bahkan produk baru. Profil seperti itu menarik bagi investor tertentu, tetapi membatasi jenis upside eksplosif yang diinginkan trader ketika ekspansi berbasis Bitcoin terjadi.

Mutuum Finance (MUTM)

Proyek ketiga dalam daftar adalah Mutuum Finance (MUTM) yang merupakan kripto baru yang membangun protokol pinjaman di mana pengguna akan dapat menyediakan aset untuk mendapatkan yield dan memberikan jaminan untuk mendapatkan akses likuiditas. Siklus bull meningkatkan aktivitas pinjaman karena trader akan meminjam daripada menjual kepemilikan inti. Ini menjadikan MUTM salah satu ceruk utilitas paling tahan lama dalam industri kripto.

Saat ini, MUTM sudah berada di fase 7 presale pada harga $0,04 dengan harga peluncuran terkonfirmasi $0,06. Telah mengumpulkan lebih dari $19,7M, dan lebih dari 18.800 holder bergabung melalui penjualan. Bracket presale akan mempertimbangkan 45,5% dari total pasokan 4B, yang akan memungkinkan eksposur sebelumnya sebelum sistem pinjaman mulai bekerja. Ada juga papan pemimpin 24 jam yang memberi penghargaan kepada pembeli harian terbaik dengan $500 dalam MUTM yang telah memfasilitasi partisipasi berkelanjutan daripada partisipasi satu kali.

Alasan Mengapa Analis Berpikir MUTM Dapat Mengungguli

XRP dan ADA adalah large caps. Potensi mereka tertekan karena batas pasar sudah difaktorkan dalam implementasi. Meskipun kondisi pasar optimis, analis percaya bahwa XRP dan ADA akan menunjukkan pengembalian persentase yang lebih lambat. MUTM terletak di awal kurvanya di mana utilitas belum dihargai yang memberikannya rentang upside yang lebih luas jika metrik pinjaman menjadi populer setelah rilis.

ADA dan XRP perlu dipindahkan dalam volume besar. Kekayaan mereka menyebabkan mereka stabil tetapi lambat. MUTM mampu beroperasi dengan jumlah modal minimal karena valuasi berada di fase awalnya. Tahap yang sama adalah ketika sebagian besar altcoin masa lalu memiliki kelipatan paling signifikan mereka.

Ketika seorang trader menginvestasikan $800 dalam XRP pada harga $2, akan ada 400 XRP dalam posisi tersebut. Setiap perpindahan ke $2,5 akan menghasilkan keuntungan 25% yang kecil sebesar $200. ADA pada $0,39 adalah $800 yang sama yang diinvestasikan dalam ADA yang akan memberikan 2.051 ADA. Perpindahan ke $0,50 akan mengembalikan $1.100, keuntungan 25%.

Dalam kasus MUTM, 20.000 token dijamin pada harga $800 pada harga $0,04 sebelum harga peluncuran $0,06. Jika analis yang memproyeksikan MUTM pada $0,30-$0,34 pada 2027 benar, itu akan mencerminkan upside 650%-750% pada $6.000.

Protokol dan Kerangka Keamanan

Mutuum Finance (MUTM) mengonfirmasi bahwa V1 berencana untuk men-deploy testnet sebelum mainnet. Di sinilah data pinjaman, peminjaman, likuidasi, dan yield dapat diukur. Tahap di mana token pinjaman menyesuaikan harga adalah karena kemampuan pasar untuk memberikan pengukuran nyata terhadap valuasi. V1 mengalami tinjauan keamanan dengan Halborn Security dan MUTM menerima skor 90/100 pada pemindaian token CertiK, yang mendukung pernyataan implementasinya.

Ketika Bitcoin mendekati wilayah $100K dan big caps memasuki tahap yang kurang aktif, analis percaya fokus akan terus bergeser ke altcoin yang lebih murah yang menawarkan utilitas, tetapi dengan harga yang relatif murah. Itulah mengapa XRP, ADA, dan MUTM adalah beberapa aset kripto teratas terkemuka untuk dipertimbangkan sebelum fase ekspansi BTC berikutnya.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Mutuum Finance (MUTM) kunjungi tautan di bawah ini:

Website: https://www.mutuum.com

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance