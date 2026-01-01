BursaDEX+
Strategy Mengakuisisi 22.305 BTC senilai $2,13 Miliar, Total Kepemilikan Mencapai 709.715 Bitcoin

2026/01/21 00:14
Bitcoin
BTC$89,538.6-3.82%

Strategy mengungkapkan akuisisi Bitcoin BTC $90 368 Volatilitas 24j: 3.0% Kapitalisasi pasar: $1.81 T Vol. 24j: $48.03 B ketiga dan terbesarnya pada tahun 2026 pada tanggal 19 Januari, membeli 22.305 BTC dengan nilai sekitar $2,13 miliar.

Total kepemilikan perusahaan kini mencapai 709.715 BTC, mewakili sekitar 3,38% dari total pasokan 21 juta Bitcoin.

Akuisisi terjadi antara tanggal 12 Januari dan 19 Januari dengan harga rata-rata $95.284 per koin, menurut pengajuan SEC perusahaan.

Ketua Eksekutif Michael Saylor mengkonfirmasi pembelian tersebut di X, membagikan kepemilikan terbaru perusahaan. Saylor memberikan petunjuk tentang akumulasi Bitcoin baru pada tanggal 19 Januari dengan memposting sinyal "₿igger Orange" yang sudah dikenalnya sebelum pengajuan regulasi.

Perluasan Perbendaharaan Bitcoin

Akuisisi ini mengikuti pembelian Strategy sebelumnya senilai $1,25 miliar untuk 13.627 BTC yang diungkapkan pada tanggal 12 Januari. Perusahaan telah menambahkan 37.218 BTC ke perbendaharaannya hanya pada Januari 2026, termasuk pembelian 1.286 BTC sebelumnya.

100 perusahaan publik teratas berdasarkan kepemilikan perbendaharaan Bitcoin per 20 Januari 2026. | Sumber: BitcoinTreasuries.net

100 perusahaan publik teratas berdasarkan kepemilikan perbendaharaan Bitcoin per 20 Januari 2026. | Sumber: BitcoinTreasuries.net

Strategy memegang Bitcoin lebih banyak daripada perusahaan publik lainnya di dunia. Posisinya lebih dari 13 kali lebih besar dari pemegang korporat terbesar kedua, MARA Holdings, yang memiliki 53.250 BTC per 20 Januari.

Program Penggalangan Modal

Strategy mendanai pembelian tersebut dengan menjual saham perusahaan di pasar terbuka. Perusahaan mengumpulkan $1,827 miliar dari penjualan saham biasa dan $297,7 juta dari penawaran saham preferen.

Penggalangan modal telah melampaui target awal Strategy sebesar $42 miliar di bawah Rencana 21/21-nya. Strategy mencapai tujuan tersebut dalam waktu sekitar 13 bulan, lebih cepat dari jadwal awal tiga tahun.

Rincian penjualan saham ATM Strategy untuk minggu yang berakhir 19 Januari 2026. | Sumber: Formulir SEC 8-K

Perusahaan dapat mengumpulkan tambahan $38 miliar melalui penjualan saham di masa depan, menurut pengajuan tersebut. Saham Strategy ditutup pada $173,71 pada tanggal 17 Januari.

Saham tersebut telah turun sekitar 66% dari puncaknya di tahun 2025, dan jumlah saham perusahaan telah bertambah dari 77 juta menjadi sekitar 267 juta sejak 2021 karena Strategy mendanai pembelian Bitcoin melalui penjualan ekuitas.

Postingan Strategy Mengakuisisi 22.305 BTC Seharga $2,13 Miliar dengan Total Kepemilikan Mencapai 709.715 Bitcoin muncul pertama kali di Coinspeaker.

