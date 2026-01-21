BursaDEX+
Apakah Reli Harga Canton Network Akan Datang dengan Peningkatan Adopsi?

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/21 01:27
RISE
RISE$0.005388-4.80%
Canton Network
CC$0.12553+8.89%
Nowchain
NOW$0.00052-13.33%
0g price

Postingan Apakah Reli Harga Canton Network Datang dengan Peningkatan Adopsi? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Harga Canton Network terus menarik perhatian karena keuangan institusional dan kripto berkumpul di sekitar utilitas dunia nyata. Sekarang, karena kripto CC menyaksikan peningkatan besar dalam adopsi onchain-nya, aktivitas kolateral skala besar, dan bahkan melihat kekuatan teknis yang diperbarui, hal ini mengubah posisi Canton Network sebagai lapisan infrastruktur serius untuk pasar keuangan yang diatur lebih jelas.

Desain Institusional Canton Network Menjadi Fokus

Ekosistem kripto Canton Network dirancang sebagai platform keuangan institusional yang dibuat khusus yang memadukan privasi, kepatuhan, dan skalabilitas dalam kerangka publik namun dengan izin.

Ketika diskusi di seluruh keuangan tradisional dan blockchain semakin intensif, RWA menunjukkan keunggulan mereka dengan potensi pertumbuhan paling besar dan proyek-proyek yang mengelilingi narasi ini cenderung tumbuh lebih cepat, dan di sini Canton Network adalah contoh yang jelas.

Khususnya, komentar publik dari pemain utama infrastruktur keuangan dan blockchain juga telah memperkuat kredibilitas Canton Network sebagai blockchain tingkat penyelesaian.

Kolateral Onchain dan Pasar yang Selalu Aktif

Selain itu, dalam postingan terbaru di X, jaringan tersebut menyebutkan inefisiensi inti dalam keuangan global, di mana mereka menyoroti bahwa triliunan dolar dalam kolateral tetap menganggur karena gesekan operasional.

Dengan memungkinkan mobilitas kolateral onchain secara real-time, Canton Network berusaha mengatasi kegagalan pengiriman, posting berlebih, dan biaya operasi perdagangan tinggi yang masih mendominasi sistem offchain.

Dalam praktiknya, Canton Network memungkinkan penyelesaian pengiriman-versus-pembayaran instan, memungkinkan kolateral untuk dibiayai, digunakan kembali, dan dioptimalkan dalam sehari.

Akibatnya, modal yang sebelumnya terkunci semalaman dapat tetap produktif. Pergeseran ini mendukung pasar repo intraday, mobilitas kolateral di luar jam kerja, dan presisi berkelanjutan daripada ketidakpastian berbasis batch.

Kasus penggunaan seperti pasar repo, aset likuid berkualitas tinggi, dana yang ditokenisasi, dan uang digital untuk penyelesaian sudah membentuk tulang punggung arsitektur yang selalu aktif ini.

Akibatnya, diskusi perkiraan harga Canton Network semakin terkait dengan metrik penggunaan daripada narasi spekulatif saja.

Pertumbuhan Ekosistem dan Metrik Onchain

Menurut data resmi, ekosistem Canton telah melampaui $6 triliun dalam nilai onchain, termasuk sekitar $4 triliun dalam aktivitas repo bulanan dan lebih dari $300 miliar dalam volume repo harian. Jaringan validator telah berkembang menjadi lebih dari 600 validator, didukung oleh 30 super validator, memperkuat ketahanan operasional.

Apakah Reli Harga Canton Network Datang dengan Peningkatan Adopsi?

Metrik adopsi semakin mendukung tren ini. Partisipan unik kumulatif telah melampaui 237.000, sementara pengguna aktif harian berada di sekitar 38.000. Transaksi harian yang melebihi 700.000 menggambarkan pertumbuhan penggunaan yang konsisten, berkontribusi pada kepercayaan yang lebih luas dalam kinerja harga Canton Network USD.

Grafik Harga Canton Network Menunjukkan Titik Keputusan

Dari perspektif teknis, grafik harga Canton Network mengungkapkan struktur cup-and-handle yang berkembang pada kerangka waktu harian. Aksi harga mendekati batas atas pola, sementara rebound terbaru dari zona dukungan $0,11 menandakan permintaan yang diperbarui.

Pada saat penulisan, harga Canton Network hari ini diperdagangkan mendekati $0,1289, menyusul pemulihan intraday yang signifikan.

Selain itu, saluran naik tetap utuh, memperkuat bias konstruktif selama dukungan kunci bertahan. Jika momentum berlanjut, diskusi tentang prediksi harga Canton Network jangka pendek menuju area $0,20 mungkin mendapatkan daya tarik.

Namun, kegagalan untuk mempertahankan dukungan struktural akan membatalkan pengaturan dan menggeser sentimen yang sesuai.

Apakah Reli Harga Canton Network Datang dengan Peningkatan Adopsi?
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

