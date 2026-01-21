Akankah Trader Membeli saat Penurunan? Sinyal dan Indikator Kunci yang Perlu Diperhatikan

Ether telah memasuki fase baru aktivitas pasar seiring dengan pergeseran dinamika futures. Setelah periode tekanan jual yang berkepanjangan dari trader derivatif, volume net taker Ether telah berubah menjadi positif, menandakan keyakinan baru di antara pelaku pasar. Pergerakan ini terjadi saat Ether tetap bertahan di atas support psikologis kunci mendekati 3.000 dan kelompok likuiditas mulai terbentuk kembali di level yang lebih tinggi. Analis mengatakan perkembangan ini dapat menjadi pertanda pergerakan yang lebih luas yang didorong oleh likuiditas, tergantung pada bagaimana posisi futures berkembang dalam sesi mendatang.

Poin-poin penting

Volume net taker Ether mencapai sekitar 390 juta sejak 6 Januari, ketidakseimbangan pembelian terbesar sejak Januari 2023.

Sejak 2023, volume taker positif telah selaras dengan dasar rentang dan kelanjutan tren naik.

Ether bertahan di atas level support 3.000 meskipun CVD negatif, menunjukkan penyerapan oleh pemain besar.

Pergeseran ini menunjukkan perubahan struktural dalam permintaan futures, kemungkinan mendahului ekspansi tren multi-minggu.

Ticker yang disebutkan: $ETH

Sentimen: Bullish

Dampak harga: Positif. Volume taker positif menandakan keyakinan sisi beli yang baru yang dapat mendukung pergerakan lebih tinggi jika tren berlanjut.

Ide trading (Bukan Nasihat Keuangan): Hold. Pantau aksi harga di dekat support 3.000 dan band likuiditas atas untuk tanda-tanda breakout atau pullback yang lebih dalam.

Konteks pasar: Perkembangan ini sejalan dengan rotasi yang lebih luas di pasar kripto dari tekanan sisi jual murni menuju lonjakan yang didorong likuiditas dan minat futures yang diperbarui.

Volume Net Taker Ether telah mencatat sekitar 390 juta dalam ketidakseimbangan positif sejak 6 Januari, menandai dominasi sisi beli terkuat sejak Januari 2023. Metrik ini mengukur apakah trader secara agresif membeli pada harga pasar atau menjual ke dalam bid; pembacaan positif menandakan keyakinan tentang nilai jangka panjang aset. Pembacaan terbaru menunjukkan permintaan baru dari peserta futures setelah periode tekanan jual yang berkepanjangan.

Volume Net Taker Ether. Sumber: CryptoQuant

Secara historis, pembalikan positif yang berkelanjutan dalam Volume Net Taker sejak 2020 cenderung bertepatan dengan rentang dasar atau tren naik awal daripada puncak lokal. Pembacaan positif umumnya mencerminkan kumpulan trader yang lebih luas yang memposisikan diri untuk kelanjutan tren, terkadang mendahului aksi harga yang mengonfirmasi pergerakan tersebut. Dalam siklus saat ini, pergeseran dari dominasi sisi jual tampaknya mencerminkan penyeimbangan ulang struktural dalam permintaan futures daripada squeeze yang singkat.

Dalam jangka panjang, sinyal ini bisa menjadi berarti bagi pelaku pasar yang mengamati pergeseran sentimen yang tahan lama, meskipun peserta harus tetap waspada terhadap pergerakan makro yang lebih luas dan lingkungan regulasi yang berkembang.

Ether mengejar likuiditas dasar

Data CryptoQuant mencatat bahwa sementara Ether diperdagangkan mendekati 3.000, delta volume kumulatif tetap negatif di -3.676 ETH pada 19 Januari, menandakan tekanan jual jangka pendek. Meskipun demikian, korelasi 30 hari antara harga dan CVD berada di sekitar 0,62, menunjukkan aksi harga terus didukung oleh likuiditas yang tersedia. Divergensi ini menunjukkan fase korektif, dengan trader jangka pendek mengambil keuntungan sementara peserta besar secara bertahap memposisikan ulang untuk menjaga Ether di sekitar level 3.000.

Konsentrasi posisi long bersih Ether. Sumber: Hyblock

Lanskap teknikal yang lebih luas tetap konstruktif selama penutupan harian bertahan di atas ambang batas 3.000. Titik kontrol lima bulan berada di antara sekitar 3.050 dan 3.140, menambatkan aksi jangka pendek dan memberikan referensi untuk potensi kenaikan jika likuiditas menyeimbangkan kembali demi pembeli. Data Hyblock juga menunjukkan sekitar 540 juta dalam eksposur long bersih mendekati 3.100, dengan kelompok likuiditas besar lainnya di bawah 3.000, menyiratkan pasar dapat berosilasi dalam rentang ini seiring pergeseran permintaan.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Will Traders Buy the Dip? Key Signals and Indicators to Watch di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.