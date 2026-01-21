Bitcoin Jatuh di Bawah $90K, Likuidasi $600 Juta Menghantam Trader Kripto

Harga Bitcoin turun di bawah support psikologis $90.000 sementara emas terus reli di rekor tertinggi. Dengan itu, lebih dari $600 juta dilikuidasi dari trader kripto dalam 24 jam terakhir, menandai hari kedua kerugian signifikan.

Pada grafik harga di bawah, kita dapat melihat Bitcoin BTC $89 426 Volatilitas 24j: 3.8% Kap. pasar: $1.79 T Vol. 24j: $52.43 B diperdagangkan pada $90.180 terhadap dolar AS, tepat di bawah exponential moving average 50 hari (1D50EMA), yang sering mengindikasikan level aktivitas trading tinggi, baik sebagai support atau resistance dalam tren yang lebih luas. Intraday, cryptocurrency terdepan ini diperdagangkan serendah $89.825 pada saat penulisan ini, dengan potensi penurunan lebih lanjut.

BTC kini menuju ke level relevan lainnya antara $80.500 dan $84.500, dan beberapa analis seperti CrypNuevo memperhatikan level support tersebut dengan penuh minat untuk potensi liquidity run dan rebound ke atas, seperti yang dianalisis dalam video YouTube yang dipublikasikan lebih awal hari ini pada 20 Januari.

Harga Bitcoin terhadap USD, per 20 Januari 2026 | Sumber: TradingView

Likuidasi $600 Juta dalam 24 Jam

Selain itu, penurunan hari ini menyebabkan serangkaian likuidasi lainnya, dengan total lebih dari $600 juta dalam 24 jam terakhir—menurut data CoinGlass—dengan Ethereum ETH $2 992 Volatilitas 24j: 6.9% Kap. pasar: $360.89 B Vol. 24j: $30.61 B memimpin dengan $250 juta, diikuti oleh Bitcoin dengan likuidasi $187 juta. Ini adalah hari kedua berturut-turut likuidasi signifikan, masih di bawah hampir $900 juta pada 19 Januari, seperti yang dilaporkan Coinspeaker.

Secara keseluruhan, hampir 150.000 trader cryptocurrency terdampak oleh peristiwa ini, dengan likuidasi terbesar tunggal sebesar $6,80 juta di Hyperliquid, dengan pasangan ETH/USD. Menariknya, dari $250 juta likuidasi yang dialami ETH, $234 juta berasal dari posisi long. Pola yang sama terulang dalam likuidasi long global, dengan total $547 juta dari total $600 juta.

Peta Panas Likuidasi dan Total Likuidasi per 20 Januari 2026 | Sumber: CoinGlass

Pasar saat ini bereaksi terhadap ketidakpastian makroekonomi dan modal melarikan diri dari aset berisiko seperti BTC dan ETH, berpindah ke aset safe haven seperti emas dan perak, yang terus reli di rekor tertinggi sepanjang masa.

Meskipun demikian, Michael Saylor terus menjadi sinyal contrarian, membeli di puncak lokal dan menandakan penurunan Bitcoin lebih lanjut. Strategy baru saja mengakuisisi 22.305 BTC baru senilai $2,13 miliar, dengan rata-rata $95.500 per koin.

