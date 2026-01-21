Levelpath Menyambut Felice Ajlouny sebagai Vice President of People dan Sarah Toomey sebagai Head of Finance

Pemimpin HR dan keuangan berpengalaman dari perusahaan teknologi berkembang pesat bergabung untuk mendukung adopsi enterprise yang cepat terhadap platform procurement berbasis AI milik Levelpath

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Levelpath, platform procurement berbasis AI terkemuka, hari ini mengumumkan penunjukan Felice Ajlouny sebagai Vice President of People dan Sarah Toomey sebagai Head of Finance. Penunjukan kepemimpinan ini mencerminkan investasi berkelanjutan Levelpath dalam meningkatkan adopsi enterprise terhadap AI procurement sambil memperkuat keselarasan antara procurement, keuangan, dan strategi organisasi.

Ajlouny akan memimpin strategi people Levelpath, termasuk akuisisi talenta, budaya, inklusi, dan pengembangan kepemimpinan, dengan fokus membangun tim yang engaged, berkinerja tinggi, dan beragam. Dia membawa pengalaman luas memimpin inisiatif talenta dan people global di perusahaan teknologi yang mendefinisikan kategori, baru-baru ini sebagai Vice President of Talent Acquisition, Inclusion & Belonging di SentinelOne.​

"Sepanjang karir saya, tim yang paling berdampak adalah tim yang berkinerja tinggi sekaligus sangat inklusif," kata Ajlouny. "Levelpath mengubah procurement menjadi pengalaman yang sederhana dan cerdas bagi setiap karyawan, dan tujuan saya adalah membangun strategi people yang mencerminkan janji tersebut, di mana setiap orang merasa dilihat, diberdayakan, dan terhubung dengan hasil bisnis yang kami dorong untuk pelanggan."

Sebagai Head of Finance, Toomey akan mengawasi perencanaan keuangan, forecasting, dan operasi terkait procurement perusahaan, bermitra erat dengan tim eksekutif untuk mendorong manajemen kinerja yang disiplin dan mendukung fase pertumbuhan dan penciptaan nilai Levelpath berikutnya. Dia membawa pengalaman kepemimpinan keuangan dan operasi yang luas dari perusahaan teknologi berkembang pesat. Baru-baru ini, dia menjabat dalam peran keuangan senior di Guild, termasuk Head of Investor Relations, Treasury, dan Corporate FP&A, dan sebelumnya memimpin inisiatif strategic sourcing dan yang berfokus pada procurement di Anaplan, Levi Strauss & Co., dan Gap Inc.

"Sarah membawa keahlian keuangan strategis dan pengalaman operasi procurement yang kritis untuk meningkatkan bisnis kami, sementara rekam jejak Felice dalam membangun tim inklusif berkembang pesat akan membantu kami berkembang dengan tujuan sambil tetap setia pada budaya dan misi kami," kata Michaela Dempsey, Chief Marketing Officer di Levelpath. "Bersama-sama, mereka mewakili kaliber kepemimpinan yang akan mempercepat momentum Levelpath."

Saat enterprise menghadapi tekanan yang meningkat untuk memberikan penghematan yang terukur, memastikan kepatuhan, dan meningkatkan kualitas data di seluruh procurement, Levelpath terus berinvestasi dalam kemampuan yang membuat nilai terlihat dan dapat ditindaklanjuti. Platform berbasis AI Levelpath, yang mencakup fondasi data yang diatur dan pelacakan nilai real-time, memungkinkan tim procurement untuk mendefinisikan, mengelola, dan memperkaya data supplier, kontrak, dan sourcing sambil mengukur kemajuan terhadap tujuan penghematan dan target kinerja.

"Procurement memiliki pengaruh yang besar terhadap struktur biaya dan hasil strategis, namun sering kali diabaikan sebagai pengungkit pertumbuhan," kata Toomey. "Platform AI procurement Levelpath diposisikan secara unik untuk membuka nilai tersebut dalam skala besar. Bergabung dengan tim ini, ketika kami sudah membantu ribuan karyawan memberikan hasil bisnis yang lebih baik sambil menghemat waktu dan uang yang kritis, adalah peluang luar biasa untuk memadukan disiplin keuangan dengan inovasi yang berani."

Dengan manajemen data terpusat, field yang dapat disesuaikan, dan taksonomi yang konsisten, organisasi dapat mempertahankan data procurement yang bersih dan patuh yang mendukung kontrol internal dan persyaratan eksternal seperti SOX, GDPR, dan ESG.

Dibangun di atas fondasi ini, kemampuan Value Tracking Levelpath memberikan visibilitas real-time terhadap kinerja pipeline, penghematan yang diperkirakan, dan wawasan tingkat kategori, membantu pemimpin keuangan dan procurement menyelaraskan prioritas, mengungkap peluang, dan menunjukkan dampak tanpa bergantung pada template yang kaku atau spreadsheet manual. Levelpath Value Tracking membantu pemimpin procurement dan keuangan mengukur, mengatur, dan menunjukkan penghematan secara real-time, tanpa bergantung pada spreadsheet manual atau sistem yang terputus.

Levelpath Value Tracking memungkinkan organisasi untuk:

Melacak nilai procurement dari perkiraan yang direncanakan hingga penghematan aktual, membuat dampak bisnis fungsi tersebut transparan dan terukur.

dari perkiraan yang direncanakan hingga penghematan aktual, membuat dampak bisnis fungsi tersebut transparan dan terukur. Mempertahankan tata kelola dan kepercayaan melalui persetujuan terstruktur, riwayat audit yang komprehensif, dan komitmen keuangan yang terkunci.

melalui persetujuan terstruktur, riwayat audit yang komprehensif, dan komitmen keuangan yang terkunci. Mendapatkan wawasan tingkat kategori di semua proyek, memungkinkan keuangan dan procurement menyelaraskan perencanaan strategis melalui visibilitas penghematan bersama.

AI bawaan Levelpath lebih jauh meningkatkan wawasan ini dengan merangkum data proyek, memunculkan pembaruan status kunci, dan membantu tim dengan cepat memahami apa yang berhasil di seluruh inisiatif procurement mereka, mengubah data terstruktur menjadi intelijen yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.

Untuk lebih banyak kisah pelanggan, inovasi produk, dan kesempatan untuk bertemu dengan pemimpin seperti Ajlouny dan Toomey, daftar untuk LevelUp, konferensi tahunan pertama kami yang berlangsung di San Francisco, dari 3–5 Maret, 2026. Pemimpin procurement, keuangan, dan operasi akan mengeksplorasi bagaimana platform berbasis AI menciptakan nilai terukur dari intake hingga invoice dan mendapatkan pandangan dalam terhadap gelombang berikutnya dari kemampuan Levelpath. ​

Tentang Levelpath

Levelpath adalah platform procurement berbasis AI terkemuka, dirancang khusus untuk membantu enterprise global mengoptimalkan pengeluaran dan operasi. Didukung oleh mesin reasoning Hyperbridge miliknya, Levelpath menyatukan proses procurement yang kompleks dengan otomatisasi cerdas, orkestrasi workflow tanpa kode, dan pengalaman stakeholder yang menyenangkan. Platform ini memberikan visibilitas real-time, wawasan yang dapat ditindaklanjuti, dan eksekusi yang lebih cepat, memungkinkan tim procurement untuk mendorong nilai bisnis terukur dalam skala besar. Dipercaya oleh enterprise terkemuka di seluruh dunia, termasuk Ace Hardware, Amgen, Coupang, Fortrea, GATX, SiriusXM, SSM Health, dan Western Union, Levelpath membantu organisasi berkolaborasi lebih cerdas, beroperasi lebih efisien, dan membuka tingkat kelincahan baru.

Berkantor pusat di San Francisco, Levelpath didukung oleh Benchmark, Redpoint Ventures, Menlo Ventures, NewView Capital, dan World Innovation Lab. Pelajari lebih lanjut di levelpath.com atau hubungi kami di LinkedIn.

