Peter Brandt Memperingatkan Bitcoin Bisa Turun ke $58K–$62K Selanjutnya

Bitcoin (BTC) tetap berada di bawah tekanan jual setelah kehilangan dukungan teknis utama. Trader veteran Peter Brandt telah memperingatkan bahwa struktur saat ini masih mengarah ke bawah. Fokusnya adalah pada kisaran $58.000–$62.000, yang ia anggap sebagai area besar berikutnya untuk diperhatikan setelah penembusan baru-baru ini.

Peter Brandt Menargetkan $58K–$62K

Peter Brandt menulis bahwa "58k hingga $62k adalah ke mana menurut saya ia akan pergi," mempertahankan pandangan bearish-nya terhadap Bitcoin. Ia membagikan grafik yang menunjukkan pola broadening top, juga dikenal sebagai setup megaphone. Pola tersebut terbentuk dengan ayunan yang lebih lebar sebelum harga menembus garis support bawah.

Setelah penembusan tersebut, Bitcoin memantul dan naik kembali menuju $102.200. Namun, pergerakan tersebut gagal merebut kembali support yang hilang dan berbalik lebih rendah, sesuai dengan definisi retest bearish. Zona penurunan Brandt juga berada dekat dengan $58.840, yang sesuai dengan kisaran $58.000–$62.000 yang ia sebutkan.

Bitcoin mencapai puncak mendekati $126.000 pada awal Oktober 2025 sebelum berbalik lebih rendah. Penurunan tersebut mengonfirmasi struktur top yang selesai dan mendorong BTC turun ke level terendah November. Kemudian stabil dan bergerak ke dalam saluran naik, tetapi rebound belum melewati batas atas utama.

Yang patut dicatat, dua level resistance tetap menjadi fokus di $98.950 dan $102.200. Bitcoin telah berjuang untuk ditutup di atas kedua zona tersebut. Selama aset tetap di bawahnya, pembeli menghadapi jalur pemulihan yang sulit.

Sementara itu, ADX (14) berada di sekitar 33, yang menunjukkan lingkungan tren yang kuat. Dengan Bitcoin masih diperdagangkan di bawah moving average utama, pembacaan tersebut mendukung gagasan bahwa penjual masih mengendalikan pergerakan yang lebih luas.

Bitcoin diperdagangkan mendekati $91.000 pada saat pers, turun sekitar 2% selama 24 jam dan 1% dalam tujuh hari terakhir. Volume perdagangan berada di atas $38 miliar. Ketegangan geopolitik yang diperbarui dan retorika tarif dari Presiden AS Donald Trump telah menambah tekanan pada aset berisiko, termasuk Bitcoin.

Gap CME dan Sinyal Kerugian On-Chain

Trader jangka pendek juga memantau gap harga CME yang terbentuk di sekitar $93.000. Analis CW mengatakan "gap CME baru telah terbentuk di sekitar $93.000," menambahkan bahwa BTC mungkin "pertama mengisi gap CME di sekitar $88.2k, dan kemudian gap CME di $93k." Pandangan tersebut menunjukkan skenario penurunan-dan-rebound jika pembeli mempertahankan zona bawah.

Data on-chain menambah lapisan kekhawatiran lainnya. Kepala riset CryptoQuant Julio Moreno mengatakan pemegang Bitcoin sekarang merealisasikan kerugian, dengan Realized Net Profit/Loss 30 hari menjadi negatif untuk pertama kalinya sejak Oktober 2023.

Analis CryptoQuant lainnya, MorenoDV_, juga menunjukkan kemungkinan pergeseran sentimen berdasarkan tren Fear & Greed Index. Analis tersebut mengatakan rata-rata 30 hari telah melintasi di atas rata-rata 90 hari untuk pertama kalinya sejak Mei 2025, menggambarkannya sebagai pengaturan di mana "sentimen jangka pendek membaik lebih cepat daripada baseline yang lebih luas."

Meski demikian, analis tersebut memperingatkan bahwa sinyal tersebut bekerja paling baik sebagai konfirmasi dan bukan pemicu. Jika rata-rata jangka pendek gagal bertahan di atas garis jangka panjang, ini mungkin menunjukkan "optimisme kurang kedalaman dan keyakinan" selama fase pasar yang rapuh.

Postingan Peter Brandt Memperingatkan Bitcoin Bisa Turun ke $58K–$62K Selanjutnya muncul pertama kali di CryptoPotato.