Trader Veteran Peter Brandt Mengatakan Bitcoin Bisa Menuju "$58k hingga $62k"

Trader legendaris Peter Brandt telah memprediksi bahwa Bitcoin dapat turun ke antara $58.000 dan $62.000 dalam dua minggu ke depan.

Suku bunga Federal Reserve dan ketegangan perdagangan baru AS-UE mengenai Greenland menyebabkan suasana "risk-off" di seluruh pasar.

Formasi "rising wedge" pada grafik harian kini menunjukkan bahwa kekuatan kenaikan baru-baru ini memudar.

Trader veteran Peter Brandt kini memperingatkan investor tentang koreksi yang akan datang.

Brandt terkenal karena memprediksi kejatuhan pasar 2018, dan memperingatkan investor bahwa aset tersebut dapat turun ke kisaran $58.000.

Pandangan ini datang pada saat kondisi keuangan dunia mengencang, dan gesekan geopolitik meningkat di antara para pemimpin dunia.

Brandt Mengatakan Bitcoin Bisa Jatuh

Menurut Brandt, pandangannya tidak hanya berdasarkan garis pada grafik.

Sebelum sekarang, Federal Reserve telah menjaga suku bunga antara 3,5% dan 3,75%, yang banyak analis sebut sebagai "restriktif".

Kebijakan ini membatasi jumlah uang yang mengalir ke aset seperti kripto, dan selama biaya pinjaman tinggi, pembeli institusional akan terus memindahkan uang mereka ke opsi yang lebih aman.

Ketegangan perdagangan juga merupakan bagian utama dari penurunan harga baru-baru ini.

Presiden Trump bahkan baru-baru ini mengumumkan rencana untuk memberlakukan tarif 10% pada beberapa negara Eropa mulai 1 Februari, terkait pembelian Greenland.

Pola Teknikal Menunjukkan Pembalikan Tren

Peter Brandt membagikan analisisnya di X dan menunjukkan pola "rising wedge" yang telah berkembang selama dua bulan terakhir.

Dalam hal perdagangan teknikal, bentuk spesifik ini cenderung muncul ketika harga kehilangan momentum. Saat harga bergerak lebih tinggi tetapi volume tetap rendah, ini menciptakan "wedge" yang cenderung pecah ke sisi bawah.

Brandt mengatakan bahwa jika pola ini selesai, aset akan turun antara 33% dan 37% dari level tertinggi baru-baru ini.

Arus Masuk Institusional dan Data Opsi

Meskipun prediksi suram dari Brandt, ada beberapa indikator baik dari sisi institusional.

Menurut CoinShares, produk yang diperdagangkan di bursa kripto mengalami arus masuk lebih dari $1,5 miliar baru-baru ini. Ini menunjukkan bahwa sementara trader jangka pendek menjual, beberapa dana jangka panjang masih mengakumulasi.

Namun, pasar opsi menceritakan kisah yang berbeda. Data dari Deribit menunjukkan bahwa ada kemungkinan 30% bahwa aset akan diperdagangkan di bawah $80.000 pada Juni.

Menambah berita, Lookonchain baru-baru ini melacak dompet dari 2013 yang memindahkan 909 BTC ke alamat baru. Adopter awal lainnya juga menjual 500 BTC dengan keuntungan hampir $48 juta.

OG yang memindahkan koin mereka berarti mereka bisa bersiap untuk mengunci keuntungan atau menyesuaikan kembali untuk fase berikutnya pasar.

Pertarungan untuk Greenland

Secara keseluruhan, sengketa mengenai Greenland telah berubah menjadi penggerak pasar utama.

Saat pemerintahan AS mendorong kesepakatan pembelian dengan Denmark, ancaman kenaikan tarif menjadi 25% pada Juni telah menakuti investor Eropa.

Jenis gesekan ini telah menyebabkan "pelarian ke keamanan," di mana modal bergerak keluar dari kripto dan masuk ke emas. Faktanya, emas baru-baru ini mencapai rekor tertinggi $4.680 per ons karena lebih banyak investor mempertimbangkan kemungkinan penurunan harga.

Beberapa minggu ke depan akan menjadi ujian utama untuk seluruh ruang kripto, dan investor akan mendengarkan pidato mendatang dari Jerome Powell dan pejabat Fed lainnya.

