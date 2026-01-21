Pasar tenaga kerja AS menghadapi pembekuan pertumbuhan, dengan perekrutan dan PHK berada pada level terburuk sejak COVID-19

Pasar Tenaga Kerja AS mengalami pertumbuhan terendah sepanjang masa pada tahun 2025. Jumlah pemutusan hubungan kerja tahun lalu setara dengan jumlah yang terjadi pada puncak Pandemi COVID-19 tahun 2020, dan jumlah warga Amerika yang menganggur telah melampaui lowongan pekerjaan untuk pertama kalinya sejak tahun 2021.

Data Pasar Tenaga Kerja AS terbaru menggambarkan situasi yang cukup suram bagi mereka yang mencari pekerjaan di tahun 2026. Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) melaporkan bahwa pemberi kerja AS menambahkan sekitar 580.000 pekerjaan pada tahun 2025, penurunan drastis dibandingkan dengan 2 juta pekerjaan yang ditambahkan pada tahun 2024. Ini menandai jumlah pekerjaan terendah yang ditambahkan ke pasar tenaga kerja AS sejak Pandemi.

Per Desember 2025, tingkat pengangguran berada di sekitar 4,4%, dengan sekitar 7,5 juta orang saat ini menghadapi pengangguran. Namun, angka ini tidak cukup akurat untuk menilai tingkat keparahan situasi pasar tenaga kerja saat ini. BLS juga melaporkan bahwa jumlah orang yang "tidak dalam angkatan kerja yang saat ini menginginkan pekerjaan" adalah sekitar 6,2 juta per Desember 2025. Alasan individu-individu ini tidak diklasifikasikan sebagai pengangguran adalah karena "mereka tidak secara aktif mencari pekerjaan selama 4 minggu sebelum survei atau tidak dapat menerima pekerjaan."

Jumlah orang yang tidak dapat menemukan pekerjaan penuh waktu dan dengan demikian terpaksa bekerja paruh waktu karena alasan ekonomi adalah 5,3 juta. Angka ini telah tumbuh hampir 1 juta (980.000) selama tahun lalu. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan pasar kerja yang berbahaya di mana ada semakin banyak orang yang mencari pekerjaan penuh waktu, namun tidak ada cukup peluang kerja yang tersedia. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menemukan pekerjaan pada awalnya juga telah meningkat secara substansial. Data tambahan dari BLS menunjukkan bahwa seperempat dari orang yang saat ini menganggur telah tidak bekerja selama lebih dari 6 bulan. Statistik ini juga setara dengan level Pandemi.

Mengapa pasar tenaga kerja sangat buruk saat ini

Pasar kerja AS saat ini mengalami pembekuan pertumbuhan, dan ada sejumlah alasan mengapa hal ini terjadi. Di urutan teratas adalah inflasi dan tekanan ekonomi. Growth Shuttle melaporkan bahwa kenaikan harga di Amerika Serikat tidak hanya sangat sulit bagi konsumen untuk dihadapi, tetapi juga berdampak pada bisnis. Hasil yang tidak menguntungkan adalah bahwa semakin banyak pemutusan hubungan kerja telah terjadi sebagai upaya perusahaan untuk mempertahankan margin keuntungan di tengah ketidakstabilan ekonomi yang meningkat. Beberapa perusahaan yang mengandalkan impor internasional sebagai bagian dari model bisnis mereka juga telah sangat terdampak oleh peningkatan tarif, yang juga mengakibatkan pembekuan perekrutan dan peningkatan pemutusan hubungan kerja.

Kebangkitan kecerdasan buatan pada tahun 2025 juga telah berkontribusi pada pasar kerja yang bergejolak ini. Dalam upaya untuk beradaptasi dengan lanskap ekonomi yang berubah di tengah tarif dan inflasi, banyak perusahaan telah beralih ke otomasi untuk meningkatkan margin keuntungan mereka. Kemajuan dalam AI telah memungkinkan banyak perusahaan untuk mengurangi modal manusia di posisi entry-level seperti layanan pelanggan dan manufaktur dengan berinvestasi dalam produk dan layanan AI. Ini terutama terjadi di industri teknologi dan menandai pergeseran yang mengkhawatirkan dalam kebijakan perusahaan bagi mereka yang mencari pekerjaan di tahun 2026. Posisi entry-level mungkin menjadi semakin tidak tersedia karena pemanfaatan kecerdasan buatan oleh pemberi kerja.

Faktor terakhir yang berkontribusi pada pembekuan perekrutan adalah bahwa orang-orang yang tidak terdampak oleh pemutusan hubungan kerja atau penggantian AI sangat enggan untuk meninggalkan posisi mereka saat ini. Ini jelas merupakan posisi yang sangat dapat dimengerti bagi karyawan untuk diambil, mengingat keadaan pasar kerja yang suram dan tidak pasti saat ini.

Masa depan pasar kerja di tahun 2026 dan seterusnya

JP Morgan menerbitkan laporan pada Desember 2025 yang menggambarkan pandangan yang agak beragam tentang apa yang diharapkan untuk masa depan pasar kerja di tahun 2026. Di satu sisi, bertentangan dengan apa yang dipercaya beberapa orang, laporan tersebut tidak menunjukkan kekhawatiran atas perpindahan pekerjaan skala besar karena kecerdasan buatan. Namun, laporan tersebut memprediksi bahwa paruh pertama tahun ini sebagian besar akan menjadi gema dari tahun 2025, mengantisipasi pertumbuhan lambat yang berkelanjutan di pasar tenaga kerja.

Society for Human Resource Management (SHRM), melaporkan bahwa akan membutuhkan waktu bagi pasar tenaga kerja untuk kembali ke peningkatan aktivitas perekrutan, memprediksi tahun yang lambat untuk pertumbuhan pekerjaan di tahun 2026. Meskipun SHRM mengharapkan pengangguran akan stabil di akhir tahun ini, orang-orang yang memasuki pasar tenaga kerja masih akan kesulitan menemukan pekerjaan penuh waktu. Bertentangan dengan JP Morgan, SHRM mengantisipasi bahwa posisi entry-level akan terus sangat terdampak oleh perpindahan AI di tahun 2026, sementara industri kesehatan akan terus memiliki peluang kerja yang memadai. Data pasar tenaga kerja tambahan dijadwalkan akan dirilis oleh BLS pada awal Februari tahun ini.

