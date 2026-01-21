Mata Uang Kripto dengan Kenaikan Tertinggi Hari Ini – Canton Network, MYX Finance dan MemeCore Memimpin Pergerakan Pasar

Pasar kripto menunjukkan antusiasme selektif hari ini setelah enam koin berbeda melaporkan kenaikan signifikan. Canton Network (CC) memimpin daftar dengan lonjakan 11,43%, di posisi kedua adalah MYX Finance (MYX) dengan 5,45%, MemeCore (M) dengan 4,47%, Maple Finance (SYRUP) dengan 3,54%, PAX Gold (PAXG) dengan 1,69% dan Pump.fun (Pump) dengan 1,67%. Setiap proyek mencatat apresiasi harga yang dipicu oleh katalis unik dan dinamika pasarnya masing-masing.

Canton Network Memperpanjang Rally Institusional

Canton (CC) berada di puncak daftar gainer hari ini, melonjak 11,43% menjadi sekitar $0,12, disertai dengan volume perdagangan 24 jam yang kuat melebihi $21 juta. Blockchain Layer-1 ini saat ini menunjukkan kinerja luar biasa dan terus mempertahankan momentum dengan kemitraan strategis bersama institusi keuangan terkemuka.

Momentum Canton baru-baru ini disebabkan oleh infrastruktur blockchain institusionalnya yang terus berkembang. Konfirmasi Nasdaq sebagai Super Validator sebagai node di Canton Network merupakan kemenangan besar dalam hal kredibilitas, sementara Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) mengumumkan rencananya untuk menguji coba tokenisasi sekuritas Treasuri AS di platform tersebut dalam enam bulan pertama tahun 2026.

Entitas blockchain J.P. Morgan, Kinexys juga baru-baru ini mengumumkan rencananya di awal Januari 2026 untuk meluncurkan JPM Coin langsung di Canton Network – pembelian institusional besar lainnya.

MYX Finance dan MemeCore Berkinerja Baik

MYX Finance mengamankan posisi kedua dalam daftar gainer dengan peningkatan 5,45% dan nilai perdagangan $5,42 dengan volume perdagangan harian mencapai $14 juta. Platform derivatif terdesentralisasi ini telah menunjukkan tingkat ketahanan yang mengesankan berkat pertumbuhan dalam solusi perdagangan non-custodial.

Katalis terbaru termasuk pencatatan MYX di KuCoin Alpha pada 12 Januari, yang membantu berkontribusi pada ekspansi jangkauan global KuCoin Alpha dan basis penggunanya. Versi V2 protokol berikutnya yang diharapkan akan diterapkan dalam peningkatan Q-1 2026 diperkirakan akan menampilkan eksekusi tanpa slippage dan kemampuan cross-chain yang ditingkatkan.

MemeCore (M) blockchain Layer-1 yang dirancang khusus untuk budaya meme coin, mencatat kenaikan 4,47% untuk diperdagangkan sekitar $1,65 dengan volume melebihi $13 juta. Visi "Meme 2.0" jaringan ini menjadikan meme coin sebagai kendaraan ekspresi budaya dan koordinasi komunitas.

Industri meme coin yang lebih luas telah mengalami kebangkitan aktivitas di awal 2026 dengan analisis pertumbuhan berkelanjutan ini dikaitkan dengan teknik tax loss harvesting dan sentimen optimis dari investor ritel.

Maple Finance (SYRUP) naik 3,54% dan PAX Gold (PAXG) naik 1,69%, minat berkelanjutan dalam protokol pinjaman DeFi, dan cryptocurrency yang didukung komoditas. PAX Gold mencerminkan kekuatan di pasar emas fisik karena setiap token PAXG mewakili satu troy ounce batangan emas London Good Delivery.

Diperdagangkan sekitar $4.750, PAXG adalah salah satu dari banyak cryptocurrency yang menawarkan investor keuntungan dari properti safe-haven emas sambil menjadi cryptocurrency yang likuid. Pump.fun (PUMP) adalah yang terakhir dari gainer teratas dengan peningkatan 1,67%, menunjukkan minat berkelanjutan dalam platform peluncuran token.

Kesimpulan

Gainer terbaik hari ini mewakili kematangan pasar cryptocurrency. Canton adalah adopsi blockchain institusional, MYX Finance adalah pertumbuhan perdagangan terdesentralisasi, MemeCore adalah transformasi budaya meme, PAX Gold adalah komoditas tradisional dan kripto, Maple Finance adalah inovasi DeFi dan Pump.fun adalah minat platform token. Namun, pertimbangan harus dilakukan dengan hati-hati karena volatilitas tetap cukup tinggi.