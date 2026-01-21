Energy Fuels mengakuisisi Australian Strategic Materials untuk menciptakan juara tanah jarang "dari tambang hingga logam & paduan" yang baru

DENVER, 20 Januari 2026 /PRNewswire/ – Energy Fuels Inc. (NYSE: UUUU) (TSX: EFR), produsen uranium, unsur tanah jarang (REE), dan material kritis lainnya terkemuka di AS, hari ini mengumumkan telah menandatangani Scheme Implementation Deed (SID) untuk mengakuisisi 100% modal saham yang diterbitkan dari Australian Strategic Materials Limited (ASX: ASM) (ASM), produsen logam dan paduan REE terkemuka. Transaksi ini menilai ASM sebesar US$299 juta1 dan akan diselesaikan melalui scheme of arrangement berdasarkan hukum Australia. Energy Fuels akan mengadakan konferensi telepon mengenai transaksi ini pada pukul 9:00 pagi MT pada Rabu, 21 Januari 2026 (detail di bawah).

Alasan Strategis

Energy Fuels sedang menciptakan apa yang diyakini perusahaan akan menjadi produsen REE "dari tambang hingga logam & paduan" terintegrasi penuh terbesar di luar China untuk menutup kesenjangan strategis kritis dalam rantai pasokan global untuk aplikasi magnet, termasuk teknologi otomotif, robotik, energi, dan pertahanan.

Setelah selesai, transaksi ini akan menggabungkan Korean Metals Plant (KMP) ASM yang beroperasi dan American Metals Plant (AMP) yang direncanakan dengan produksi oksida REE yang ada di White Mesa Mill milik Energy Fuels di Utah. White Mesa Mill adalah satu-satunya fasilitas di AS yang mampu memisahkan konsentrat monasit menjadi oksida REE ringan dan berat yang direncanakan akan digunakan dalam fasilitas metalisasi dan paduan ASM di Korea Selatan dan AS.

KMP milik ASM adalah salah satu dari sedikit fasilitas di luar China yang saat ini memproduksi logam dan paduan REE, termasuk logam neodymium-praseodymium (NdPr), dysprosium (Dy), dan terbium (Tb) serta paduan neodymium-iron-boron (NdFeB) dan dysprosium-iron (DyFe).

Dengan mengintegrasikan pemisahan REE berbiaya rendah dan dapat diskalakan dengan konversi logam dan paduan REE hilir, Energy Fuels mengharapkan untuk meningkatkan integrasi vertikal, perolehan margin, dan pangsa pasar di seluruh rantai nilai REE, memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk menjual produk REE ke pengguna akhir pada berbagai tahap.

Transaksi ini mengatasi kekurangan kemampuan pemurnian dan konversi REE hilir, yang merupakan salah satu kerentanan paling persisten dalam rantai pasokan REE di luar China.

Proyek Dubbo REE milik ASM di NSW, Australia akan memperkuat pipeline proyek pengembangan REE Energy Fuels, yang saat ini mencakup proyek Donald di Victoria, Australia, proyek Vara Mada di Madagaskar, dan proyek Bahia di Brasil, yang semuanya dimaksudkan untuk memasok bahan baku untuk ekspansi yang direncanakan dari White Mesa Mill milik perusahaan untuk memproduksi 6.000 ton per tahun (tpa) neodymium-praseodymium (NdPr), 240 tpa dysprosium (Dy), dan 66 tpa oksida terbium (Tb).

Selain itu, AMP yang direncanakan memberikan Energy Fuels rencana yang mengurangi risiko untuk membangun fasilitas logam dan paduan REE di Amerika Serikat yang mampu memproduksi 2.000 ton per tahun (tpa) paduan dengan memanfaatkan teknologi dan kekayaan intelektual yang digunakan di KMP milik ASM yang beroperasi untuk melayani pelanggan perusahaan dengan lebih baik.

Transaksi ini akan membangun rekam jejak investasi dan kemampuan operasi Energy Fuels yang terbukti di Australia, yang mencakup akuisisi Base Resources Limited yang diselesaikan pada Oktober 2024 dan joint venture dengan Astron Corporation yang diselesaikan pada Juni 2024.

_____________________ 1 Mengasumsikan nilai tukar AUD/USD sebesar 0,668 per 16 Januari 2026. Berdasarkan SID, pemegang saham ASM akan menerima 0,053 saham Energy Fuels atau CHESS Depository Interests (nilai tersirat A$1,47 per saham ASM) ditambah dividen khusus tanpa kredit pajak hingga A$0,13, dengan total nilai tersirat sebesar A$1,60 per saham ASM, yang menyiratkan nilai ekuitas ASM sekitar A$447 juta (tunduk pada persetujuan pemegang saham dan regulator).

Mark S. Chalmers, CEO Energy Fuels mengatakan:

"Energy Fuels sedang menjalankan rencana kami untuk menciptakan produsen material REE terintegrasi penuh terbesar di luar China, termasuk oksida, logam, dan paduan REE, sambil mendukung rantai pasokan mineral kritis AS dan sekutu. Akuisisi Australian Strategic Materials yang diusulkan membawa kami jauh lebih dekat ke tujuan tersebut—untuk kepentingan pemegang saham Energy Fuels, pemegang saham ASM, dan pelanggan berharga kami.

"Kami melihat peluang untuk memberikan rangkaian produk REE yang diperluas dengan menggabungkan produksi oksida tanah jarang AS di fasilitas pemrosesan White Mesa kami di AS dengan kapasitas manufaktur logam dan paduan hilir di Korean Metals Plant milik ASM, salah satu dari sedikit fasilitas produksi logam dan paduan REE di luar China. Keterampilan dan kekayaan intelektual ASM yang terbukti juga akan memungkinkan kami untuk memperluas kapasitas logam dan paduan REE di AS. Selain itu, kami akan mendapatkan akses ke Proyek Dubbo ASM yang signifikan, memberikan peluang pengembangan dan pertumbuhan REE jangka panjang tambahan untuk portofolio sumber daya mineral kami yang ada.

"Energy Fuels bergerak cepat untuk menangkap peluang akretif, membedakan perusahaan di antara rekan-rekan kami, dan pada akhirnya memberikan nilai unik kepada pelanggan dalam rantai pasokan tanah jarang di luar China, yang kami pikir akan diterjemahkan menjadi peningkatan margin, arus kas, dan pangsa pasar untuk perusahaan dan pemegang saham kami.

"Energy Fuels memiliki rekam jejak yang terbukti dalam menciptakan nilai melalui M&A di Australia, dan ini merupakan pasar kunci untuk membantu Energy Fuels mengembangkan portofolio tanah jarangnya. Kami berkomitmen untuk berinvestasi dalam mengembangkan proyek-proyek ASM di Australia, mendukung penciptaan lapangan kerja lokal yang terampil dan mendorong sektor sumber daya kritis.

"Kami menantikan untuk bekerja dengan dewan, tim manajemen, dan pemegang saham ASM untuk memajukan transaksi yang menarik ini."

Detail Transaksi

Transaksi ini menyiratkan nilai ekuitas sekitar A$447 juta (US$299 juta) untuk ASM dan total nilai tersirat sebesar A$1,60 per saham ASM2. Transaksi ini diharapkan akan bersifat akretif pada NAVPS dengan peluang penciptaan nilai yang signifikan dari peningkatan margin.

Setelah penutupan, pemegang saham ASM, sebagai kelompok, akan memiliki sekitar 5,8% dari saham beredar Energy Fuels.

Dewan ASM telah dengan suara bulat merekomendasikan agar pemegang saham ASM memberikan suara mendukung transaksi ini tanpa adanya proposal yang lebih unggul dan tunduk pada ahli independen yang menyimpulkan (dan terus menyimpulkan) bahwa transaksi ini adalah untuk kepentingan terbaik pemegang saham ASM. Semua direktur ASM bermaksud untuk memberikan suara, atau mengatur pemungutan suara, untuk semua saham ASM dan opsi ASM yang mereka miliki atau kendalikan pada tanggal pengumuman ini, dan setiap saham atau opsi ASM yang diperoleh sebelum rapat skema, mendukung transaksi ini, tunduk pada kualifikasi yang sama. Ini termasuk Ian Gandel, Non-Executive Chair ASM dan pemegang saham terbesar, yang pada tanggal pengumuman ini memiliki sekitar 13,6% saham yang diterbitkan ASM melalui nominasinya.

___________________ 2 Berdasarkan skema jika diimplementasikan, setiap pemegang saham ASM yang memenuhi syarat akan berhak menerima: • 0,053 saham biasa Energy Fuels atau CHESS Depository Interests untuk setiap saham ASM yang dimiliki (mewakili nilai tersirat sebesar A$1,47 per Saham ASM) ("Pertimbangan Saham"); dan • Hingga A$0,13 dalam bentuk tunai per Saham ASM, dibayarkan sebagai dividen khusus oleh ASM ("Dividen Khusus"). Pemegang opsi ASM yang memenuhi syarat juga akan berhak menerima A$0,50 tunai per opsi ASM (ASX: ASMO) berdasarkan skema opsi yang terpisah, tetapi bersamaan. Akuisisi saham biasa ASM tidak bergantung pada skema opsi yang berjalan. Namun, implementasi skema opsi tunduk pada akuisisi saham biasa ASM menjadi efektif.

Langkah Selanjutnya

Transaksi ini tunduk pada persetujuan pemegang saham ASM, persetujuan oleh Federal Court of Australia, persetujuan regulasi oleh Foreign Investment Review Board Australia, dan persetujuan untuk pencatatan saham biasa Energy Fuels di NYSE dan TSX atau CHESS Depositary Interests yang dimaksudkan untuk diterbitkan berdasarkan transaksi di ASX.

ASM mengharapkan untuk mengadakan rapat skema pada akhir Mei atau awal Juni 2026 dan, jika semua kondisi transaksi dipenuhi atau dibebaskan, skema diharapkan akan diimplementasikan pada akhir Juni 2026.

Tunduk pada pemenuhan semua kondisi, termasuk persetujuan pemegang saham dan regulator, Energy Fuels mengharapkan bahwa transaksi akan ditutup pada akhir paruh pertama tahun 2026.

Energy Fuels diadvokasi oleh Goldman Sachs & Co. LLC (penasihat keuangan), Herbert Smith Freehills Kramer (penasihat hukum Australia), Dentons Canada LLP (penasihat hukum Kanada dan Korea) dan Dorsey & Whitney LLP (penasihat hukum AS) dalam transaksi ini. ASM diadvokasi oleh MA Moelis Australia dan Moelis & Company LLC (penasihat keuangan) dan A&O Shearman (penasihat hukum).

Tentang Energy Fuels

Energy Fuels adalah perusahaan material kritis terkemuka yang berbasis di AS, dengan fokus pada uranium, unsur tanah jarang (REE), pasir mineral berat, vanadium, dan isotop medis. Energy Fuels, yang memiliki dan mengoperasikan beberapa proyek uranium pemulihan konvensional dan in-situ di Amerika Serikat bagian barat, telah menjadi produsen konsentrat uranium alami terkemuka di AS selama beberapa tahun terakhir, yang dijual ke utilitas nuklir untuk produksi energi nuklir bebas karbon. Energy Fuels juga memiliki White Mesa Mill di Utah, yang merupakan satu-satunya fasilitas pemrosesan uranium konvensional yang sepenuhnya dilisensikan dan beroperasi di Amerika Serikat. Di Mill, Energy Fuels juga memproduksi produk REE canggih, vanadium oksida (ketika kondisi pasar memungkinkan), dan sedang mengevaluasi potensi pemulihan isotop medis tertentu dari aliran proses uranium yang ada yang diperlukan untuk perawatan kanker Targeted Alpha Therapy yang sedang berkembang.

Energy Fuels juga mengembangkan tiga (3) proyek pasir mineral berat: Proyek Vara Mada yang 100% dimiliki di Madagaskar; Proyek Bahia yang 100% dimiliki di Brasil; dan Proyek Donald di Australia di mana Energy Fuels memiliki hak untuk memperoleh hingga 49% kepentingan dalam joint venture dengan Astron Corporation Limited. Energy Fuels, yang berbasis di dekat Denver, Colorado, memperdagangkan saham biasanya di NYSE American dengan simbol perdagangan "UUUU," dan juga terdaftar di Toronto Stock Exchange dengan simbol perdagangan "EFR." Untuk informasi lebih lanjut tentang semua yang dilakukan Energy Fuels, silakan kunjungi http://www.energyfuels.com

