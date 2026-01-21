Harga Ethereum Tertekan – Apakah ETH Akan Turun Di Bawah $3,000?

ETH mulai menurun setelah gagal bertahan di atas resistance kunci, dan tekanan pasar semakin berat. Harga telah turun kembali setelah kenaikan di awal bulan, memunculkan struktur bearish kembali.

Meskipun holder jangka panjang masih memberikan dukungan, tekanan jual yang meningkat dan kondisi pasar yang lemah sedang menguji dukungan tersebut.

Bisakah LTH Ethereum Mencegah Penurunan?

Data on-chain menunjukkan holder Ethereum jangka panjang sebagian besar masih dalam mode akumulasi. HODLer Net Position Change telah menunjukkan bar hijau yang stabil sejak akhir Desember, menandakan pengurangan distribusi dan akumulasi berkelanjutan dari tangan yang lebih kuat. Perilaku ini telah membantu meredam pullback terkini dan memperlambat momentum penurunan.

Namun demikian, bahkan permintaan LTH yang kuat dapat kewalahan jika tekanan makro dan derivatif terus meningkat. Jika sentimen risk-off berlanjut, dukungan jangka panjang saja mungkin tidak cukup untuk mencegah penurunan yang lebih dalam.

Bulls Ethereum Menghadapi Kerugian Lebih Lanjut

Perubahan Posisi HODLer Ethereum. Sumber: Glassnode

Pasar derivatif ETH menunjukkan tanda peringatan. Posisi futures sangat condong ke short, dengan lebih dari 83% eksposur terbuka cenderung bearish. Ketidakseimbangan semacam ini cenderung memperkuat volatilitas begitu harga mulai bergerak, terutama di dekat level psikologis utama.

Data likuidasi menunjukkan zona bahaya yang jelas di sekitar $3.000. Dorongan ke area tersebut dapat memicu likuidasi long sekitar $368 juta. Jika itu terpaksa terjadi, momentum penurunan bisa meningkat dengan cepat karena posisi bullish terhapus.

Tekanan Jual Ethereum Terus Menguat

Peta Likuidasi Ethereum. Sumber: Coinglass

Indikator momentum mendukung pembacaan bearish. Money Flow Index telah turun di bawah garis tengah 50, menandakan modal sedang berputar keluar. Setelah sempat menyentuh overbought di awal bulan ini, ETH telah melihat tekanan beli memudar secara stabil.

MFI yang menurun biasanya berarti penjual mengendalikan situasi sampai terbukti sebaliknya. Hingga aliran stabil atau berbalik positif, harga Ethereum tetap rentan terhadap penurunan lebih lanjut.

Harga ETH Kemungkinan Anjlok di Bawah $3.000

MFI ETH. Sumber: TradingView

Harga Ethereum diperdagangkan mendekati $3.109 pada saat penulisan. Grafik 12 jam menunjukkan pola double top yang sedang berkembang, formasi bearish. Setup ini memproyeksikan potensi penurunan 7,5%, menargetkan pergerakan menuju level $2.900 jika dikonfirmasi.

Faktor teknis dan on-chain mendukung skenario penurunan ini. Kehilangan support $3.085 akan mengkonfirmasi breakdown. Tekanan jual dapat mengintensif begitu ETH turun di bawah level psikologis $3.000, di mana risiko likuidasi meningkat tajam, dan pertahanan bullish melemah.

Analisis Harga ETH. Sumber: TradingView

Pembalikan bullish tetap mungkin jika holder jangka panjang mempertahankan kendali. Rebound yang berhasil dari $3.085 dapat memulihkan kepercayaan. Dalam skenario itu, Ethereum mungkin mencoba pemulihan menuju $3.287. Merebut kembali level tersebut akan membatalkan tesis bearish dan menandakan permintaan yang diperbaharui.