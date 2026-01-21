Saham Intel Corporation (INTC): Analis Menaikkan Peringkat Menjelang Pengumuman Laba atas Optimisme Server dan Foundry

TLDR

Saham Intel diperdagangkan mendekati $47,87 saat analis meningkatkan peringkat saham.

HSBC menaikkan Intel menjadi Hold, mengutip permintaan CPU server yang lebih kuat.

Seaport meningkatkan Intel menjadi Buy dengan target harga $65.

Beban kerja berbasis AI menghidupkan kembali pasar server tradisional.

Investor kini menantikan laporan pendapatan mendatang untuk konfirmasi.

Intel Corporation (INTC) diperdagangkan pada $47,87, naik 1,86% selama jam pasar, setelah produsen chip menerima dua peningkatan peringkat analis yang signifikan menjelang laporan pendapatan kuartal keempatnya.

Pandangan bullish dari HSBC dan Seaport Research mencerminkan meningkatnya kepercayaan bahwa Intel mungkin menstabilkan bisnis intinya sambil mendapat manfaat dari pembaruan permintaan yang terkait dengan beban kerja kecerdasan buatan.

Peningkatan peringkat ini datang pada momen kritis bagi Intel, yang telah menghabiskan beberapa tahun menghadapi kehilangan pangsa pasar, tantangan eksekusi, dan kebutuhan investasi besar. Analis kini melihat tanda-tanda bahwa pasar akhir utama, khususnya server dan PC, menunjukkan tren yang lebih sehat dari yang diperkirakan sebelumnya.

HSBC Menjadi Kurang Bearish Terhadap Intel

Analis HSBC Frank Lee meningkatkan Intel menjadi Hold dari Reduce dan menggandakan target harganya menjadi $50. Lee mengatakan pengiriman server dapat naik antara 15% dan 20% tahun ini karena permintaan untuk unit pemrosesan sentral meningkat bersamaan dengan beban kerja berbasis AI yang baru.

Menurut Lee, munculnya sistem AI agentic yang mampu membuat keputusan otonom menciptakan permintaan tambahan untuk server tradisional. Daripada menggantikan CPU sepenuhnya, banyak aplikasi AI masih sangat bergantung pada komputasi tujuan umum, yang menguntungkan portofolio server inti Intel.

Lee juga menunjukkan meningkatnya keterlibatan dalam bisnis foundry Intel. Dia menyarankan bahwa pemain teknologi besar seperti Apple dan Nvidia mungkin mengeksplorasi kemitraan produksi terbatas, sebuah sinyal bahwa Intel Foundry Services bisa mendapatkan daya tarik setelah bertahun-tahun skeptisisme.

Seaport Melihat Peluang di PC dan Foundry

Analis Seaport Research Jay Goldberg mengambil sikap yang lebih optimis, meningkatkan Intel menjadi Buy dengan target harga $65. Goldberg mengutip sinyal penjualan PC yang kuat dan prospek yang membaik untuk strategi manufaktur Intel sebagai alasan utama untuk peningkatan peringkat.

Pasar PC telah menjadi hambatan bagi hasil Intel sejak perlambatan pasca-pandemi, tetapi indikator terbaru menunjukkan permintaan mungkin stabil. PC berbasis AI dan siklus penggantian bertahap tampaknya mendukung pengiriman, yang dapat membantu segmen komputasi klien Intel memulihkan margin.

Goldberg juga menyoroti kemajuan dalam ambisi foundry Intel, sebuah area yang telah diawasi ketat oleh investor karena skalanya, intensitas modal, dan kepentingan strategisnya.

Ekspektasi Pendapatan Menetapkan Standar Rendah

Estimasi konsensus menyerukan Intel melaporkan pendapatan $0,08 per saham dengan pendapatan $13,38 miliar untuk kuartal tersebut. Ekspektasi ini tetap moderat, mencerminkan kehati-hatian yang berlanjut seputar profitabilitas dan eksekusi.

Standar rendah tersebut bisa menguntungkan Intel. Kejutan positif apa pun dalam margin, panduan, atau komentar foundry dapat memperkuat optimisme analis baru-baru ini dan mendukung kenaikan lebih lanjut dalam saham.

Kinerja Saham Menunjukkan Rebound Tajam

Saham Intel telah mengalami rebound yang kuat selama setahun terakhir. Saham naik 29,71% sejak awal tahun, jauh mengungguli kenaikan 0,69% S&P 500. Pengembalian satu tahun mencapai 122,72%, dibandingkan dengan 13,37% untuk tolok ukur.

Selama tiga tahun, Intel telah mengembalikan 69,87%, kira-kira sejalan dengan 71,14% S&P 500. Gambaran lima tahun tetap lebih menantang, dengan Intel naik hanya 9,76% versus 76,50% indeks, menyoroti kerusakan jangka panjang dari kesalahan sebelumnya.

Reli baru-baru ini menunjukkan investor sedang menilai kembali prospek Intel karena eksekusi stabil dan pasar akhir membaik.

Beban Kerja AI Membentuk Ulang Narasi

Tema kunci di balik peningkatan peringkat adalah dampak evolusi AI pada pasar komputasi tradisional. Sementara GPU mendominasi berita utama, analis berpendapat bahwa CPU tetap penting untuk banyak alur kerja AI, terutama inferensi, orkestrasi, dan penerapan perusahaan.

Dinamika ini mendukung tesis Intel bahwa AI tidak menghilangkan permintaan untuk produknya tetapi membentuknya kembali. Dikombinasikan dengan dorongan untuk membangun kembali kredibilitas manufaktur melalui bisnis foundry-nya, strategi Intel tampak lebih koheren dibandingkan setahun yang lalu.

Saat pendapatan mendekat, investor akan mencari konfirmasi bahwa tunas hijau ini diterjemahkan menjadi peningkatan keuangan yang berkelanjutan. Peningkatan peringkat baru-baru ini menunjukkan Wall Street menjadi lebih bersedia memberikan keuntungan keraguan kepada Intel.

