Prediksi Harga Shiba Inu (SHIB) Januari 2026: Bisakah Shiba Inu Mendorong Menuju $0,00001?

Shiba Inu (SHIB) kini diadaptasi untuk menyediakan banyak layanan melalui ekosistem yang sesuai. Selain integrasi teknologi dengan bursa untuk membeli dan menjual mata uang serta meningkatnya minat dari investor ritel. Pada saat penulisan, koin ini diperdagangkan pada harga $0,000007754 dengan penurunan 3,29% selama 24 jam terakhir

SHIB Berkonsolidasi di Dekat Resistensi Kritis

Seperti yang ditunjukkan pada grafik TradingView, SHIB berada pada titik di mana telah mencapai konsolidasi dan berhenti sejenak untuk melakukan pergerakan ke tahap berikutnya. Harga Shiba tetap berada di atas level support yang signifikan, dengan pembeli melindungi level bawah.

RSI tetap netral, yang memberikan peluang untuk breakout ke atas dengan peningkatan volume. Jika koin SHIB bergerak kembali di atas level resistensi terkini, koin ini bisa mendapatkan momentum sepanjang Januari.

Sumber: TradingView

Utilitas SHIB Mengalami Peningkatan

Melalui X, @SHIBMortal membagikan bahwa Binance telah mulai menerima SHIB sebagai pembayaran setelah membuat halaman pembayaran khusus untuk SHIB. Ini akan menambah utilitas tambahan pada token.

Berita bahwa Binance telah membangun halaman khusus yang didedikasikan untuk pembayaran SHIB memperkuat pesan bahwa SHIB adalah cryptocurrency praktis dan lebih jauh menghilangkan spekulasi seputar token. Jenis adopsi ini memberikan momentum selama periode aksi harga di mana konsolidasi terjadi sebelum tren naik berlangsung.

Perkiraan Menunjukkan Kenaikan 16%

Model Prediksi Harga CoinCodex menunjukkan harga Shiba Inu akan diperdagangkan antara harga minimum sekitar $0,0000076 (Januari 2026) dan harga rata-rata sekitar $0,0000081 per bulan. Harga maksimum yang diproyeksikan bisa mencapai hingga $0,0000090, memberikan investor pertumbuhan sekitar 16% per bulan.

Sumber: Coincodex

Kesimpulannya, jika momentum bullish yang kuat berlanjut, Shiba Inu berpotensi menembus level harga $0,00001 pada Januari 2026. Shiba Inu terus menunjukkan struktur teknis yang baik di atas level support, serta beberapa peningkatan dalam sentimen utilitas seputar koin.

Namun, sebagian besar model prediksi saat ini mendefinisikan $0,00001 sebagai titik resistensi utama. Untuk menembus di atas level harga ini, investor akan memerlukan volume yang lebih tinggi serta kondisi keseluruhan yang baik dalam pasar kripto.

