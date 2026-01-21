Canfor Pulp mengumumkan berakhirnya Periode "Go-Shop" tanpa menerima proposal akuisisi alternatif

VANCOUVER, BC, 20 Januari 2026 /CNW/ – Canfor Pulp Products Inc. (TSX: CFX) ("Canfor Pulp") hari ini mengumumkan berakhirnya periode go-shop ("Periode Go-Shop") yang diatur dalam perjanjian pengaturan yang sebelumnya diumumkan tertanggal 3 Desember 2025 ("Perjanjian Pengaturan") antara Canfor Pulp dan Canfor Corporation ("Canfor Corp"), yang mana Canfor Corp akan mengakuisisi semua saham biasa Canfor Pulp yang telah diterbitkan dan beredar (masing-masing, "Saham Canfor Pulp") yang belum dimiliki oleh Canfor Corp dan afiliasinya sesuai dengan rencana pengaturan yang disetujui pengadilan berdasarkan Business Corporations Act (British Columbia) ("Transaksi"). Berdasarkan ketentuan Perjanjian Pengaturan, setiap pemegang saham Canfor Pulp (secara kolektif, "Pemegang Saham Canfor Pulp"), selain Canfor Corp dan afiliasinya, akan memiliki opsi untuk menerima, untuk semua Saham Canfor Pulp yang dimiliki oleh Pemegang Saham Canfor Pulp tersebut: 0,0425 saham biasa Canfor Corp per Saham Canfor Pulp yang dimiliki, atau $0,50 tunai per Saham Canfor Pulp yang dimiliki. Canfor Corp saat ini memiliki sekitar 54,8% dari Saham Canfor Pulp yang diterbitkan dan beredar.

Selama Periode Go-Shop, Canfor Pulp diizinkan untuk secara aktif mencari, mengevaluasi dan melakukan negosiasi dengan pihak ketiga yang menyatakan minat untuk mengakuisisi Canfor Pulp. Stifel Nicolaus Canada Inc., penasihat keuangan Canfor Pulp, menghubungi 15 calon pembeli. Periode Go-Shop berakhir pada 19 Januari 2026. Canfor Pulp tidak menerima Proposal Akuisisi apa pun (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pengaturan) selama Periode Go-Shop.

Setelah berakhirnya Periode Go-Shop, Canfor Pulp tunduk pada ketentuan non-solisitasi standar dengan klausul "fiduciary out". Jika Canfor Pulp mengakhiri Perjanjian Pengaturan untuk menerima Proposal Superior (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pengaturan), biaya penghentian sebesar $500.000 harus dibayar oleh Canfor Pulp kepada Canfor Corp. Canfor Corp tidak memiliki hak untuk menyamai Proposal Superior yang dibuat oleh pihak ketiga. Jika Proposal Superior teridentifikasi, Canfor Corp telah setuju untuk menggunakan upaya komersial yang wajar, dengan itikad baik, untuk bernegosiasi dan membuat perjanjian dukungan suara standar dengan pengakuisisi sehubungan dengan Proposal Superior tersebut (dengan ketentuan komite khusus yang dibentuk oleh dewan direksi Canfor Corp ("Dewan Canfor Corp") dan Dewan Canfor Corp telah menentukan, bahwa Proposal Superior tersebut adalah demi kepentingan terbaik Canfor Corp).

Penyelesaian Transaksi tergantung pada pemenuhan atau pengesampingan kondisi penutupan standar, termasuk penerimaan semua persetujuan pemegang saham, pengadilan dan regulasi yang berlaku, termasuk persetujuan dari Toronto Stock Exchange ("TSX"). Diperkirakan rapat khusus Pemegang Saham Canfor Pulp untuk mempertimbangkan Transaksi akan diadakan pada kuartal pertama tahun 2026 ("Rapat").

Informasi lebih lanjut mengenai Rapat dan Transaksi akan disertakan dalam surat edaran informasi manajemen ("Surat Edaran") yang akan dikirimkan kepada Pemegang Saham Canfor Pulp setidaknya 21 hari sebelum Rapat. Surat Edaran dan dokumen terkait tertentu akan diajukan kepada regulator sekuritas Kanada dan akan tersedia di bawah profil Canfor Pulp di SEDAR+ di www.sedarplus.ca.

Tentang Canfor Pulp.

Canfor Pulp adalah pemasok global terkemuka produk pulp dan kertas dengan operasi di pedalaman utara British Columbia. Canfor Pulp mengoperasikan dua pabrik di Prince George, British Columbia, dengan total kapasitas 780.000 ton Premium Reinforcing Northern Bleached Softwood Kraft pulp (termasuk 300.000 ton kapasitas produksi tahunan yang, efektif Agustus 2024, telah dikurangi tanpa batas waktu) dan 140.000 ton kertas kraft. Saham Canfor Pulp diperdagangkan di TSX dengan simbol CFX. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi canfor.com.

Pernyataan berwawasan ke depan.

Pernyataan tertentu dalam siaran pers ini merupakan "pernyataan berwawasan ke depan" yang melibatkan risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang diketahui dan tidak diketahui yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari hasil, kinerja, atau pencapaian di masa depan yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan tersebut. Pernyataan berwawasan ke depan ini mencakup, antara lain, pernyataan yang berkaitan dengan persetujuan pengadilan, regulasi, pemegang saham, dan persetujuan lain yang diperlukan, pemenuhan atau pengesampingan kondisi penutupan untuk Transaksi, pengiriman dan isi Surat Edaran serta waktunya, tanggal Rapat yang diantisipasi, dan waktu penutupan Transaksi yang diantisipasi. Kata-kata seperti "mengharapkan", "mengantisipasi", "memproyeksikan", "bermaksud", "merencanakan", "akan", "percaya", "mencari", "memperkirakan", "seharusnya", "mungkin", "bisa", dan variasi dari kata-kata tersebut dan ekspresi serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Pernyataan ini didasarkan pada harapan dan keyakinan saat ini dan peristiwa atau hasil aktual mungkin berbeda secara material.

Meskipun Canfor Pulp percaya bahwa pernyataan berwawasan ke depan dalam siaran berita ini didasarkan pada informasi dan asumsi yang terkini, wajar, dan lengkap, pernyataan ini pada dasarnya tunduk pada sejumlah faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari harapan manajemen Canfor Pulp, dan rencana sebagaimana ditetapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan tersebut, termasuk, tanpa batasan, faktor-faktor berikut, yang banyak di antaranya berada di luar kendali Canfor Pulp dan efeknya dapat sulit diprediksi: kemungkinan bahwa Transaksi tidak akan diselesaikan dengan syarat dan ketentuan, atau pada waktu yang saat ini direncanakan, dan mungkin tidak diselesaikan sama sekali, karena kegagalan untuk memperoleh atau memenuhi, secara tepat waktu atau sebaliknya, persetujuan pengadilan, pemegang saham, dan regulasi yang diperlukan serta kondisi penutupan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan Transaksi atau karena alasan lain; kemungkinan reaksi merugikan atau perubahan dalam hubungan bisnis yang dihasilkan dari pengumuman atau penyelesaian Transaksi; risiko yang berkaitan dengan kemampuan Canfor Pulp untuk mempertahankan dan menarik personel kunci selama periode sementara; kemungkinan litigasi yang berkaitan dengan Transaksi; risiko kredit, pasar, mata uang, operasional, likuiditas, dan pendanaan secara umum dan khususnya berkaitan dengan Transaksi, termasuk perubahan kondisi ekonomi, suku bunga, harga komoditas, tarif, bea, dan pajak impor; risiko dan ketidakpastian yang berkaitan dengan manajemen informasi, teknologi, rantai pasokan, keamanan produk, perubahan hukum, kompetisi, musiman, harga komoditas, dan bisnis; dan risiko lain yang melekat pada bisnis Canfor Pulp dan/atau faktor di luar kendalinya yang dapat memiliki efek merugikan material pada Canfor Pulp atau kemampuan untuk menyelesaikan Transaksi. Sehubungan dengan pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam siaran berita ini, Canfor Pulp telah membuat berbagai asumsi mengenai, antara lain, kemampuan Canfor Corp dan Canfor Pulp untuk memenuhi semua kondisi penutupan untuk menyelesaikan Transaksi dan tidak terjadinya risiko dan ketidakpastian yang dijelaskan dalam pengajuan publik Canfor Pulp atau peristiwa lain yang terjadi di luar jalannya bisnis normalnya.

Canfor Pulp memperingatkan bahwa daftar faktor dan asumsi penting di atas tidak lengkap dan faktor lain juga dapat berdampak buruk pada hasilnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang risiko, ketidakpastian, dan asumsi yang dapat menyebabkan hasil aktual Canfor Pulp berbeda dari harapan saat ini, silakan lihat bagian "Risiko dan Ketidakpastian" dari Diskusi & Analisis Manajemen Canfor Pulp untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 serta pengajuan publik lain Canfor Pulp, tersedia di sedarplus.ca dan di canfor.com.

Pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam siaran berita ini menggambarkan harapan Canfor Pulp pada tanggal siaran berita ini dan, oleh karena itu, dapat berubah setelah tanggal tersebut. Kecuali sebagaimana mungkin disyaratkan oleh hukum sekuritas Kanada yang berlaku, Canfor Pulp tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan apa pun yang terkandung dalam siaran berita ini, baik sebagai hasil dari informasi baru, peristiwa di masa depan, atau sebaliknya. Pembaca diingatkan untuk tidak menaruh kepercayaan yang tidak semestinya pada pernyataan berwawasan ke depan ini.

SUMBER Canfor Pulp Products Inc.