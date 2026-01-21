Analisis harga tembaga melampaui zona support krusial

Harga tembaga Comex berhenti sejenak pada kerugian yang tercatat akhir minggu lalu karena para bulls berhasil mempertahankan level resistance-turned-support krusial di $5,85. Pada saat penulisan, aset tersebut diperdagangkan di $5,90.

Dolar AS yang melemah dan kekhawatiran pasokan terus mendukung logam merah ini. Namun, prospek permintaan jangka pendek tetap kabur karena China bergulat dengan krisis pasar properti yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Harga tembaga memantul dari level support krusial

Tembaga digunakan di hampir setiap barang yang menggunakan listrik. Dari kendaraan listrik hingga ponsel dan jaringan listrik, logam merah ini adalah salah satu logam yang krusial. Khususnya, dunia telah meningkatkan upayanya dalam dekarbonisasi, urbanisasi, dan modernisasi. Tujuan-tujuan ini, ditambah dengan ledakan kecerdasan buatan, telah memperkuat prospek permintaan jangka panjang tembaga.

Misalnya, Goldman Sachs telah menaikkan perkiraan harga tembaga untuk 2026 dari rata-rata $10.650 per ton menjadi $11.400. Revisi ini didasarkan pada ketegangan pasokan yang sedang berlangsung di tengah ketidakpastian atas tarif tembaga dan penimbunan stok selanjutnya. Selain itu, Bank of America mengutip prospek permintaan jangka panjang yang bullish dan tekanan pasokan sebagai faktor yang mendasari prediksinya sebesar $11.313 per ton pada 2026 dan $13.501 pada 2027.

Meskipun demikian, prospek jangka pendek tembaga tetap diselimuti oleh beberapa ketidakpastian di sisi permintaan. Bahkan, Goldman Sachs telah mengindikasikan bahwa reli baru-baru ini mungkin telah berakhir dan penurunan signifikan ada di depan.

Untuk memulai, China adalah importir dan konsumen terkemuka logam merah ini. Dengan demikian, kelemahan ekonomi di negara Asia tersebut terus membebani aset ini. Pasar propertinya, yang merupakan salah satu konsumen tembaga terbesar di China, terus berjuang. Data resmi yang dirilis pada hari Senin menunjukkan bahwa harga rumah di negara Asia tersebut turun pada bulan Desember.

Dengan perjuangan yang terus-menerus ini, pelaku pasar semakin menyerukan stimulus besar dari pemerintah. Sebelum itu, krisis real estat kemungkinan akan terus membebani prospek permintaan tembaga. Namun, kekhawatiran ini telah berkurang dengan data terbaru yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi China memenuhi target pemerintah karena PDB-nya naik 5% pada 2025.

Dalam sesi-sesi berikutnya, dolar AS yang melemah dan kekhawatiran atas tarif Trump terhadap Greenland. Selain itu, harga tembaga diperkirakan akan bergerak sejalan dengan logam mulia, yang terus mencatatkan kinerja cemerlang.

Analisis teknikal tembaga Comex

Grafik harga tembaga | Sumber: TradingView

Setelah kerugian mingguan di minggu yang baru saja berakhir, para bulls sangat bersemangat untuk mempertahankan level support krusial di $5,85 per pon. Minggu lalu, ia mundur dari rekor tertinggi yang dicapai pada 14 Januari di $6,15. Meskipun demikian, ia terus diperdagangkan di atas EMA 25 hari jangka pendek; sebuah indikasi kenaikan lebih lanjut di sesi-sesi berikutnya.

Melihat grafik hariannya menyoroti kemungkinan perdagangan horizontal pada RSI 57. Lebih khusus lagi, harga tembaga Comex mungkin berhasil memantul dari level support saat ini di $5,85 dengan kemungkinan kenaikan dibatasi di sepanjang level resistance $6,10.

Di sisi lain, aset tersebut mungkin bertahan stabil di atas EMA 25 hari di $5,75. Ini karena garis tren selama berbulan-bulan yang telah membentuk pergerakan harganya sejak Juli 2025 tetap di tempatnya. Memang, ia telah mendukung harga tembaga sejak akhir Desember ketika ia naik di atasnya. Pergerakan di bawah garis tren tersebut dan melewati MA jangka pendek akan membatalkan tesis ini.

