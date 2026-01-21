John Harbaugh 'Bersemangat' Tentang Jaxson Dart, Membangun Tim Giants yang Tangguh

Pelatih kepala New York Giants John Harbaugh berbicara kepada media setelah diperkenalkan selama konferensi pers di fasilitas latihan sepak bola NFL tim pada hari Selasa, 20 Januari 2026, di East Rutherford, N.J. (AP Photo/Adam Hunger) Hak Cipta 2026 The Associated Press. Semua hak dilindungi undang-undang.

John Harbaugh diperkenalkan sebagai pelatih kepala New York Giants pada konferensi pers Selasa sore. Harbaugh menjawab banyak pertanyaan dari media, termasuk kesan awalnya tentang quarterback Giants Jaxson Dart.

John Harbaugh Mengevaluasi Jaxson Dart

"Quarterback itu cukup penting. Itu adalah hal yang besar," kata Harbaugh. "Saya sangat antusias dengan Jaxson Dart."

Dart, yang bermain sepak bola perguruan tinggi di Ole Miss, dipilih oleh Giants dengan pilihan keseluruhan No. 25 di putaran pertama NFL Draft 2025. Dart mencatatkan rekor 4-8 sebagai starter selama musim rookie-nya dan melempar sejauh 2.272 yard dalam 14 penampilan dengan 15 touchdown passing, lima interception dan tingkat penyelesaian 63,7%. Dart, seorang quarterback dual-threat, juga berlari sejauh 487 yard dan lima touchdown.

"Ini dimulai dengan quarterback pasti," kata Harbaugh. "Anda membangun tim Anda di sekitar quarterback Anda. Anda membangun tim Anda di sekitar pemain Anda dan apa yang mereka lakukan dengan baik. Saya suka cara dia bermain. Saya suka bakatnya, keahliannya, semua yang telah dia capai. Tapi lebih dari itu, saya suka siapa dia dan apa yang dia jalani. Bagi saya dia tentang sepak bola. Pemuda ini mencintai sepak bola. Dia ingin membicarakan sepak bola sepanjang waktu. Dan itulah yang saya suka lakukan juga, jadi kami akan memiliki banyak percakapan hebat dan saya tidak sabar untuk memulai dengan dia."

Dalam wawancara dengan Sports Illustrated, Harbaugh mengatakan bahwa pola pikir Dart adalah "persis apa yang Anda cari."

"Antusiasme dan kegembiraannya untuk permainan dan untuk setiap bagian dari sepak bola, itu benar-benar membuat saya bersemangat," ungkap Harbaugh.

Harbaugh Membahas Visi Sebagai Pelatih Kepala Giants

Giants mempekerjakan Harbaugh menandakan kebutuhan untuk pelatih kepala yang tahu cara membangun budaya dan memiliki rekam jejak kesuksesan berkelanjutan. Dengan Giants mencatat 4-13 pada 2025 dan memiliki rekor 14-38 selama tiga musim terakhir, visi dan ide Harbaugh akan disambut dengan tangan terbuka.

Harbaugh, 63, menghabiskan 18 tahun sebagai pelatih kepala Baltimore Ravens dan memiliki 12 penampilan playoff dalam rentang waktu itu dengan satu kemenangan Super Bowl dan 193 kemenangan secara keseluruhan. Giants telah memenangkan Super Bowl dalam periode yang sama tetapi hanya membuat playoff empat kali sejak 2008.

Harbaugh berfokus pada ketangguhan saat dia mulai membentuk apa yang dia bayangkan organisasi Giants menjadi.

"Sekarang, saat kami memulai babak baru di New York, fokus kami sederhana," kata Harbaugh. "Ini dimulai dengan membangun tim yang fisik dan tangguh, yang mampu mengalahkan lawan mereka dari awal hingga akhir, dan terutama di akhir, yang memahami cara menyelesaikan, yang cerdas dan disiplin dan bermain permainan seperti seharusnya dimainkan, dan bahwa semua orang yang menontonnya, termasuk mereka yang memainkannya, akan bangga."