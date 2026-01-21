Sejarah Energi Mengajarkan Kita untuk Rendah Hati Tentang Apa yang Dimaksud dengan Energi

TAFT, CA – 22 JULI: Rig minyak di selatan kota mengekstraksi minyak mentah untuk Chevron saat matahari terbit pada 22 Juli 2008 di Taft, California. Terkurung oleh ladang minyak terkaya di California, kota minyak berpenduduk 6.700 jiwa dengan ekonomi yang stagnan dan ruang ekspansi yang terbatas telah merencanakan rencana ambisius untuk mencaplok hamparan tanah luas yang mencapai ke timur hingga Interstate 5, sejauh 18 mil, dan mengambil alih berbagai komunitas miskin yang tidak tergabung untuk melipatgandakan populasinya menjadi sekitar 20.000 jiwa. Dengan harga minyak mentah ringan manis pada harga tertinggi sepanjang masa, Chevron dan perusahaan lain berlomba-lomba mengebor sumur baru dan membuka kembali sumur lama yang dianggap tidak menguntungkan. Keuntungan yang diperbarui bagi para pengusaha minyak Kern County, di mana lebih dari 75 persen dari semua minyak yang diproduksi di California mengalir, tidak secara langsung diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan untuk Taft. Dewan kota Taft ingin memanfaatkan ledakan minyak baru dengan peningkatan pendapatan pajak dari sirkuit NASCAR dan pengembangan masa depan di dekat jalan bebas hambatan. Pada era ledakan minyak sebelumnya, Taft adalah lokasi Lakeside Gusher 1910, semburan minyak terbesar yang pernah terlihat di AS, yang mengirimkan 100.000 barel per hari ke danau minyak mentah. (Foto oleh David McNew/Getty Images) Getty Images

Bahan bakar fosil adalah berita kemarin, paham? Itulah yang dikatakan Johan Rockstrom, direktur Potsdam Institute for Climate Impact Research baru-baru ini kepada New York Times. Dengan kata-katanya, "Kita berada di awal dari akhir ekonomi bahan bakar fosil. AS bertaruh pada kuda yang salah." Apakah prediksi Rockstrom akan terbukti benar? Sejarah mengatakan tidak, dan itu bukan pernyataan politik.

Lebih realistis, ini adalah komentar bahwa para penentang telah mempertanyakan nilai ekstraksi bahan bakar fosil selama mereka mengekstraksi bahan bakar fosil. Bukti yang mendukung klaim ini dapat ditemukan dalam kekayaan energi paling terkenal, yaitu John D. Rockefeller. Jika para skeptis tidak melebihi para optimis dengan jarak yang jauh, tidak mungkin Rockefeller dapat menyatukan apa yang menjadi Standard Oil.

Lokasi minyak telah lama menimbulkan skeptisisme sebanyak masa depan industri minyak itu sendiri. Pikirkan Venezuela. Seperti yang dijelaskan oleh sejarawan energi Daniel Yergin di Wall Street Journal beberapa minggu yang lalu, seorang ahli geologi Amerika "menolak prospek minyak bumi negara itu sebagai 'fatamorgana'" pada tahun 1922. Masa kini dan masa lalu adalah prediktor masa depan yang buruk. Energi mengajarkan.

Pada tahun 2005, Matthew Simmons merilis Twilight In the Desert dengan sambutan besar. Buku ini memprediksi "penurunan yang tidak dapat dibalik" Arab Saudi sebagai negara penghasil minyak. Yang mungkin lebih mencolok adalah bahwa pada tahun 2005, AS bahkan tidak menjadi bagian dari diskusi energi global. Seperti yang dikatakan legenda fracking Harold Hamm hingga hari ini, dia bahkan tidak bisa membuat anggota dewan editorial Wall Street Journal yang ramah bahan bakar fosil membalas telepon atau emailnya pada tahun 2005 tentang kelimpahan minyak di North Dakota. "Saudi America," editorial yang paling banyak dibagikan dalam sejarah halaman editorial Journal, tidak diterbitkan sampai November 2012.

Ketidakpastian yang selalu mendefinisikan sektor minyak, bersama dengan ketidakpastian yang lebih besar tentang lokasi minyak, mempertanyakan kepastian Dr. Rockstrom. Sama halnya, hal ini mempertanyakan kesombongan kelompok pro-bahan bakar fosil yang menganggap Rockstrom konyol seperti dia menganggap mereka.

Berbeda dengan bombastis, para skeptis energi surya dan "energi hijau" secara lebih luas akan bijaksana untuk meredam retorika mereka tentang apa yang akan menjadi konsumsi energi masa depan seperti yang mungkin seharusnya dilakukan Rockstrom. Prediksi masa lalu tentang apa yang akan datang tidak menua dengan baik, dan tidak ada alasan untuk mencurigai bahwa para peramal yang diasumsikan hari ini memiliki pandangan yang lebih jelas tentang apa yang menanti daripada pendahulu mereka.

Bagaimana kita mengetahui ini dapat ditemukan dalam proliferasi pusat data, sesuatu yang hanya sedikit orang yang melihatnya datang pada tahun 2022. Pada Oktober 2020, Departemen Kehakiman mengajukan gugatan terhadap Google karena "dominasi mesin pencarinya." Cepat maju ke 2026, Google dan lainnya yang digambarkan sebagai "Big Tech" secara harfiah menginvestasikan triliunan untuk menemukan masa depan teknologi yang sama sekali tidak menyerupai pandangan kurang dari empat tahun yang lalu.

Itulah intinya, atau seharusnya demikian. Perubahan teknologi yang sangat sedikit orang yang melihatnya datang pada tahun 2022 telah mengubah cara kita menggunakan teknologi sejak tahun-tahun itu, dan telah mengubah kebutuhan energi yang akan memberdayakan lompatan teknologi yang tidak terduga ini dengan lebih mendalam.

Ini adalah sinyal kuat bahwa ruang energi siap untuk perubahan yang mungkin lebih besar daripada perubahan yang ditemukan di sektor teknologi yang tampak semakin kurang seperti yang berlaku beberapa tahun yang lalu. Ini membutuhkan kerendahan hati tidak hanya tentang senja bahan bakar fosil, tetapi juga pengganti bahan bakar fosil yang akan datang. Seperti yang diceritakan sejarah kepada kita, kita tidak tahu.