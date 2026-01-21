Struktur Harga XRP Mencerminkan 2022 Saat Support di Dekat $1,85 Menghadapi Tekanan

XRP kembali menarik perhatian karena data on-chain dan struktur harga mulai selaras dengan cara yang terasa familiar bagi pelaku pasar jangka panjang. Data dari Glassnode menunjukkan bahwa berbagai kelompok investor sedang mengubah posisi mereka.

Dompet yang aktif antara 1 minggu hingga 1 bulan terus mengakuisisi lebih banyak XRP dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang mengakuisisi 6 hingga 12 bulan yang lalu. Ini membentuk struktur di mana pembeli baru memiliki biaya lebih rendah dibandingkan pembeli sebelumnya.

Sumber: Glassnode

Sistem ini bisa menjadi stres bagi pembeli besar jika XRP tetap rendah, seperti yang terjadi di pasar pada awal tahun 2022. Namun, ini tidak berarti bahwa semua orang adalah penjual panik.

Pembeli akan masuk secara diam-diam, dan pemegang jangka panjang akan melihat kembali. Selama ini berlanjut, pasar akan tetap seimbang.

Struktur Harga XRP Bertahan, tetapi Support Menghadapi Pengujian Berulang

Dari perspektif teknis, EGRAG CRYPTO mengamati bahwa XRP diperdagangkan dalam rentang yang pasti pada grafik mingguan. Level resistance adalah $3,40-$3,60, dan level support adalah $1,85-$1,95.

EGRAG CRYPTO mencatat bahwa penurunan sementara di bawah $1,85 karena likuiditas tidak selalu berarti kegagalan. Fluktuasi kecil seperti itu cukup umum dalam pasar range-bound. Namun, jika harga menutup minggu di bawah $1,85, itu akan berarti penembusan tren yang ada dan kemungkinan koreksi pasar.

Analis Dom membawa bagian lain dari teka-teki dengan memeriksa aliran order. Setelah peningkatan 30% di bagian pertama bulan, Dom menyadari bahwa peningkatan ini kekurangan dukungan kuat dan difasilitasi oleh likuiditas rendah.

Sumber: X

Harga XRP sejak itu telah mencapai wilayah $1,80 tiga kali, yang ia anggap sebagai sinyal akhir dari formasi pembentukan dasar potensial. Breakdown mungkin terjadi jika harga turun lebih jauh pada titik ini, sementara penembusan di atas $2,05 dianggap penting untuk posisi teknis yang kuat.

