Trove Markets mempertahankan dana ICO $9,4 juta setelah pivot platform

Trove Markets mengonfirmasi akan mempertahankan dana dari penjualan token yang awalnya dipasarkan untuk integrasi dengan Hyperliquid, meskipun mengalihkan bursa terdesentralisasi perpetualnya ke Solana beberapa hari sebelum peluncuran tokennya, menurut pernyataan dari perusahaan.

Ringkasan Token TROVE anjlok sekitar 95% saat debut, memicu reaksi keras dari kontributor atas pengalihan tujuan dana.

Trove mengatakan hasil yang dipertahankan akan mendanai pengembangan, gaji, infrastruktur, dan pemasaran, mengeluarkan pengembalian dana sebagian kepada beberapa peserta

Kritikus mempertanyakan penanganan dana, menimbulkan kekhawatiran kepercayaan dan hukum, sementara analisis on-chain mencatat aktivitas dompet terkonsentrasi dalam presale yang memerlukan pengawasan.

Token TROVE anjlok sekitar 95% dalam beberapa menit setelah peluncuran perdagangan, menyusul perubahan platform yang diumumkan sesaat sebelum acara pembuatan token.

Perusahaan mengumpulkan dana melalui penjualan token publik untuk membangun bursa terdesentralisasi perpetual menggunakan infrastruktur Hyperliquid. Beberapa hari sebelum acara pembuatan token yang dijadwalkan, tim mengumumkan perubahan ke Solana, menimbulkan pertanyaan di antara kontributor tentang disposisi dana yang dikumpulkan.

Trove menyatakan akan mempertahankan sebagian besar hasil untuk melanjutkan pengembangan di Solana, menjelaskan keputusan tersebut sebagai hal yang diperlukan untuk mempertahankan kelayakan produk.

Seorang pembuat Trove yang diidentifikasi sebagai Unwise mengaitkan perubahan tersebut dengan penarikan mitra likuiditas utama yang sebelumnya mendukung integrasi Hyperliquid dengan posisi signifikan, menurut pernyataan publik. Tim menyatakan bahwa tanpa dukungan ini, melanjutkan pengembangan di Hyperliquid tidak lagi layak, mendorong keputusan untuk membangun kembali bursa perpetual di Solana.

Dalam pernyataan media sosial, Trove mengakui bahwa penanganannya terhadap penawaran koin awal dan keputusan selanjutnya menyebabkan kebingungan dan mengikis kepercayaan di antara peserta. Perusahaan menyatakan telah mengeluarkan pengembalian dana kepada beberapa peserta dan merencanakan pengembalian dana otomatis tambahan. Dana yang tersisa telah dialokasikan atau dibelanjakan untuk gaji pengembang, infrastruktur frontend dan backend, chief technology officer, layanan penasihat, pemasaran, dan biaya operasional, menurut perusahaan.

Beberapa peserta mempertanyakan pengalihan tujuan dana yang dikumpulkan khusus untuk pengembangan Hyperliquid. Kritikus menyerukan pengembalian dana dan mengangkat kemungkinan tindakan hukum.

Analisis on-chain menunjukkan satu entitas tampaknya mengendalikan bagian yang signifikan dari pasokan TROVE di beberapa dompet yang didanai melalui bursa yang sama dalam periode waktu terkonsentrasi, menurut analis blockchain. Analisis tidak menemukan bukti langsung yang menghubungkan dompet dengan tim Trove, tetapi mencatat pola tersebut memerlukan pengawasan terkait aktivitas presale.

Kontroversi tersebut mengikuti komplikasi selama penawaran koin awal Januari. Trove awalnya mengumumkan penjualan melebihi targetnya dan berkomitmen untuk pengembalian dana pro-rata. Perusahaan kemudian mengumumkan perpanjangan lima hari sebelum membalikkan keputusan beberapa jam kemudian, mengutip kesalahan.