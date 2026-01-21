BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesGOLDTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Ethereum turun di bawah $3.000 di tengah ketegangan pasar.Ethereum turun di bawah $3.000 di tengah ketegangan pasar.

Ethereum Turun di Bawah $3.000 di Tengah Gejolak Pasar

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/21 08:59
Penurunan Harga Ethereum: Ketegangan Pasar Mendorong ETH di Bawah $3,000
Poin Utama:
  • Ethereum turun di bawah $3,000, menurun sebesar 6,74% dalam satu hari.
  • Dipicu oleh kegagalan support dan likuidasi.
  • Pergerakan risk-off yang lebih luas di tengah ketegangan geopolitik juga tercatat.

ETH turun di bawah $3,000, menurun 6,74% dalam satu hari. Laporan sekunder menyebutkan faktor-faktor seperti likuidasi leverage, aktivitas on-chain yang berkurang, dan penjualan oleh holder jangka panjang berkontribusi terhadap penurunan ini, dengan ketegangan geopolitik memperburuk risiko pasar.

Harga Ethereum turun di bawah angka $3,000, mencatatkan penurunan 6,74% pada 20 Januari, menurut sumber sekunder. Laporan mengaitkan penurunan ini dengan kegagalan level support, likuidasi leverage, dan ketegangan pasar yang lebih luas.

Dinamika Pasar dan Reaksi

Laporan menunjukkan Ethereum diperdagangkan serendah $2,992, menembus support penting di $3,200. Penurunan ini dipicu oleh likuidasi leverage di bawah $3,100, dan aktivitas penjual meningkat selama periode 30 hari.

Dengan aktivitas on-chain yang berkurang dan penurunan biaya sebesar 45%, Ethereum menghadapi tekanan. Vitalik Buterin dan tokoh kunci lainnya belum memberikan wawasan langsung tentang situasi ini, menurut sumber yang tersedia.

Penurunan harga telah mempengaruhi aset terkait, termasuk Bitcoin, yang juga mengalami penurunan. Sentimen pasar tetap berhati-hati, dengan investor bersiap menghadapi penurunan nilai lebih lanjut di seluruh lanskap kripto.

Analis menyarankan potensi dampak pada aset Layer 1 dan 2 berbasis Ethereum. Namun, dampak pastinya masih spekulatif karena kurangnya respons langsung dari pemimpin industri utama atau badan regulasi.

Fokus industri kini beralih ke kemampuan Ethereum untuk mendapatkan kembali stabilitas. Pola historis menunjukkan kerentanan jika level support kritis terus gagal, namun belum ada jaminan langsung tentang upaya pemulihan yang terlihat.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga Pi Network Menghadapi Tren Penurunan di Tengah Laporan yang Belum Terverifikasi

Harga Pi Network Menghadapi Tren Penurunan di Tengah Laporan yang Belum Terverifikasi

Pi Network mengalami penurunan harga yang berkelanjutan di tengah laporan yang belum dikonfirmasi tentang pembukaan token besar-besaran dan potensi rebound.
Bagikan
CoinLive2026/01/21 09:50
Noble meninggalkan Cosmos untuk layer 1 EVM mandiri

Noble meninggalkan Cosmos untuk layer 1 EVM mandiri

Postingan Noble meninggalkan Cosmos untuk layer 1 EVM mandiri muncul di BitcoinEthereumNews.com. Noble, sebuah appchain stablecoin yang memfasilitasi transfer aset dunia nyata
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/21 10:27
SEC mengkaji pencabutan moratorium untuk platform pinjaman online baru

SEC mengkaji pencabutan moratorium untuk platform pinjaman online baru

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengatakan sedang mempelajari kemungkinan pencabutan moratorium pendaftaran platform pinjaman online baru. "The
Bagikan
Bworldonline2026/01/21 09:54