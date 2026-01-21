Indikator utama Ethereum bergeser ke 'predominance'- Apakah rally ETH akan datang?

Ethereum menunjukkan tanda-tanda memimpin pasar lagi, mirip dengan pola yang terlihat di Q2 2025.

Menurut perusahaan analitik blockchain Swissblock, indikator siklus pasar utama berubah menjadi 'predominance' (biru), menunjukkan potensi reli besar untuk ETH.

Sumber: Swissblock/X

Katalis permintaan yield

Di sini, perlu dicatat bahwa permintaan staking (perburuan yield 3% ETH) telah mencapai rekor 47% dari total pasokan (77,85 juta ETH).

Faktanya, antrian masuk staking telah melampaui antrian keluar, semakin memperkuat selera yang luar biasa untuk yield, terutama dari institusi.

Sumber: Santiment

Dalam beberapa minggu terakhir, BitMine, perusahaan treasury ETH terkemuka, telah melakukan staking 1,7 juta ETH ($5,56 miliar), lebih dari sepertiga dari total kepemilikan ETH-nya.

Dan ETF ETH spot AS, yang saat ini memegang hampir 10% dari total pasokan, telah mengajukan untuk menambahkan staking, yang dapat lebih meningkatkan permintaan.

Hasil dari demam staking? Semakin sedikit Ethereum [ETH] yang tersedia untuk dijual dalam waktu singkat.

Dalam skenario seperti itu, setiap perkembangan makro positif atau pembaruan spesifik pasar dapat memicu lonjakan besar untuk altcoin, dengan sedikit profit-taking untuk menahannya.

Akankah tarif merusak setup ETH?

Dalam minggu lalu, ETF ETH spot AS juga menarik permintaan besar. Menurut CoinShares, ETH dan Ripple [XRP] memimpin minggu lalu dengan arus masuk masing-masing $496 juta dan $69 juta.

Namun, eskalasi tarif yang diperbarui terhadap negara-negara anggota Uni Eropa di tengah sikap AS terhadap Greenland merusak sentimen pasar Jumat lalu.

Sejauh minggu ini, pasar kripto terus membalikkan keuntungan terbarunya saat investor beralih ke mode risk-off.

Faktanya, bahkan Indeks Premium Coinbase, yang melacak permintaan ritel AS secara keseluruhan untuk ETH, berbalik setelah upaya pemulihan minggu lalu.

Kecuali indeks berubah positif, pemulihan ETH yang berkelanjutan mungkin tetap sulit dipahami dalam jangka pendek.

Sumber: CryptoQuant

Dari perspektif grafik harga, kumpulan data di atas menunjukkan ETH mungkin tetap di bawah trendline kecuali sentimen yang lebih luas bergeser dan risiko tarif dihilangkan.

Sumber: ETH/USDT, TradingView

Support trendline menahan penurunan ETH di H2 2025 tetapi ditembus pada akhir November saat Bitcoin kehilangan level psikologis $100k.

Sekarang ini telah menjadi resistance, dan melewati rintangan mungkin satu-satunya cara untuk mengonfirmasi jalan ke depan untuk bull ETH lagi.

Pemikiran Akhir

ETH menunjukkan sinyal siklus pasar 'predominance' utama yang mungkin menunjukkan potensi reli dalam jangka pendek hingga menengah.

Namun, tarif baru dan berita utama makro berisiko menggagalkan prospek tersebut dan menjaga Ethereum di bawah $3,3k untuk sementara waktu.