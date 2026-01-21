Noble meninggalkan Cosmos untuk layer 1 EVM mandiri

Noble, sebuah appchain stablecoin yang memfasilitasi transfer dan penerbitan aset dunia nyata pada chain berbasis Cosmos, mengumumkan rencana untuk meluncurkan blockchain EVM Layer 1 mandiri yang baru, beralih dari framework Cosmos SDK sebelumnya.

Noble EVM yang akan datang dijadwalkan akan diluncurkan dalam beberapa minggu ke depan, menandai pemisahan simbolis dari akarnya di ekosistem Cosmos demi Layer 1 yang sepenuhnya independen dan kompatibel dengan EVM yang dirancang khusus untuk aplikasi stablecoin dan keuangan dunia nyata.

Pengumuman ini memicu kegembiraan di ekosistem kripto, dengan banyak yang menuntut untuk mengetahui mengapa platform app-chain berbasis Cosmos ini mengambil perubahan mendadak ini.

Menanggapi pertanyaan yang diajukan, pendiri Noble Jelena Djuric menyatakan bahwa, "Cosmos telah sangat baik bagi kami selama beberapa tahun terakhir, tetapi sekarang saatnya bagi kami untuk melangkah maju," menambahkan bahwa, "Transisi ke EVM akan memungkinkan kami membangun produk yang lebih baik dan memberikan fondasi yang solid untuk para pengembang. Kami bertujuan untuk menjadi infrastruktur stablecoin dan pertukaran mata uang asing yang dapat dibangun oleh orang lain, bukan hanya sekedar satu aplikasi."

Noble berusaha menerapkan perubahan pada sistem blockchain-nya

Adapun berita terbaru Noble, sumber yang terlibat yang tidak ingin disebutkan namanya, karena kemajuan upgrade tidak diungkapkan kepada publik, melaporkan bahwa EVM Layer 1 akan mulai berfungsi pada 18 Maret tahun ini. Pada saat yang sama, tim Noble mengatakan mereka ingin mendukung blockchain Cosmos dalam jangka pendek.

Yang penting, Noble telah memantapkan posisinya sebagai appchain stablecoin paling populer, membuka jalan bagi beberapa penerbit aset dunia nyata teratas di pasar — Circle, Hashnote, dan Ondo Finance — yang telah mentransfer aset mereka di berbagai chain berbasis Cosmos selama bertahun-tahun.

Pada awalnya, jaringan ini diluncurkan sebagai penyedia interoperabilitas dan hub likuiditas yang netral. Pada titik ini, jaringan mulai mendapatkan popularitas, dan dalam waktu singkat, jaringan ini diterima secara luas. Untuk mendukung klaim ini, laporan dari sumber terpercaya menunjukkan bahwa jaringan telah menangani lebih dari $22 miliar dalam volume transaksi di 50 chain sejak 2023.

Seiring kemajuan teknologi, tim Noble telah mengumumkan niatnya untuk memperkenalkan aplikasi stablecoin pengguna akhir yang nyata. Dengan ini dalam pikiran, laporan menyoroti bahwa tim bertujuan untuk membangun kolaborasi aktif di seluruh DeFi, privasi, korporat, dan kasus penggunaan pembayaran, mencakup pertukaran mata uang asing dan aliran pembayaran otonom.

Adapun EVM Layer 1 yang baru, sumber yang mengetahui situasi tersebut mengatakan bahwa ini akan fokus pada penyediaan aplikasi stablecoin.

"Langkah selanjutnya dalam pertumbuhan Noble adalah membawa lingkungan cepat dan aman yang telah kami kembangkan ke EVM. Kami menargetkan finalitas sub-detik untuk aplikasi stablecoin dunia nyata," kata tim tersebut. "Noble akan menggunakan stack Commonware canggih bersama dengan set validator Proof of Authority yang andal yang berfokus pada institusi dalam EVM L1 yang akan datang."

Noble bertujuan untuk memantapkan posisinya sebagai penerbit stablecoin terkemuka di industri kripto

Stablecoin USDN yang didukung Treasury milik Noble, dibangun di atas fondasi yield yang dapat dikomposis yang menghasilkan yield dan diluncurkan pada 2024 melalui teknologi M^0, akan memainkan peran kunci dalam pengembangan chain EVM yang baru.

Untuk berhasil memperkenalkan chain EVM yang baru, fitur kunci ini akan dimasukkan ke dalam vault yang dikelola pada Noble EVM yang menggunakan strategi Pendle yang diimplementasikan pada HyperEVM untuk memaksimalkan pendapatan bagi para deposan.

Dalam sebuah posting blog, Noble mencatat bahwa chain baru ini juga akan mendapat dukungan dari protokol DeFi inovatif yang bertujuan untuk memudahkan swap FX antara stablecoin dolar AS dan euro.

Terlihat di tempat yang penting. Beriklan di Cryptopolitan Research dan jangkau investor dan pembangun kripto yang paling tajam.