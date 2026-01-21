OpenAI Mengumumkan Rencana Pengendalian Biaya Energi Pusat Data

PANews melaporkan pada 21 Januari bahwa OpenAI mengumumkan "rencana Komunitas Stargate" pada hari Selasa, yang bertujuan untuk mencapai kemandirian energi dan memastikan bahwa operasinya tidak meningkatkan biaya listrik bagi komunitas lokal. Proyek Stargate adalah inisiatif multi-tahun senilai $500 miliar untuk membangun pusat data AI untuk pelatihan dan inferensi, dan telah menerima dukungan dari investor besar termasuk Oracle. Karena akses energi menjadi kendala utama dalam pengembangan AI, banyak perusahaan teknologi secara langsung berinvestasi dalam infrastruktur listrik untuk mendukung pusat data yang lebih besar dan lebih banyak. OpenAI menyatakan bahwa setiap lokasi Stargate akan memiliki rencana komunitas yang disesuaikan, "yang akan dipandu oleh masukan komunitas dan kebutuhan lokal." "Secara khusus, ini mungkin mencakup penyediaan fasilitas listrik dan penyimpanan khusus yang sepenuhnya baru untuk proyek (sepenuhnya didanai oleh tim proyek), atau mungkin melibatkan peningkatan dan pembayaran untuk sumber daya pembangkit dan transmisi energi baru."