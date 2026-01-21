SEC mengkaji pencabutan moratorium untuk platform pinjaman online baru

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengatakan sedang mempelajari kemungkinan pencabutan moratorium pendaftaran platform pinjaman online baru.

"Moratorium sudah berlangsung lama — sudah sangat lama, jadi saya rasa sudah waktunya untuk mempelajari [apakah akan] mencabutnya," kata Ketua SEC Francisco Ed. Lim kepada wartawan di sela-sela acara pada hari Senin.

Pada November 2021, SEC memberlakukan moratorium pendaftaran platform pinjaman online baru yang dijalankan oleh perusahaan pembiayaan dan pinjaman saat sedang menyusun aturan untuk membatasi praktik pinjaman predator dan penagihan utang yang kasar.

"Meliberalisasi aturan — itu fokus saya tahun ini," kata Tuan Lim.–Alexandria Grace C. Magno