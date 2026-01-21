BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesGOLDTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengatakan sedang mempelajari kemungkinan pencabutan moratorium pendaftaran platform pinjaman online baru. "TheKomisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengatakan sedang mempelajari kemungkinan pencabutan moratorium pendaftaran platform pinjaman online baru. "The

SEC mengkaji pencabutan moratorium untuk platform pinjaman online baru

Penulis: BworldonlineSumber: Bworldonline
2026/01/21 09:54
Belong
LONG$0.003723-11.20%

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengatakan sedang mempelajari kemungkinan pencabutan moratorium pendaftaran platform pinjaman online baru.

"Moratorium sudah berlangsung lama — sudah sangat lama, jadi saya rasa sudah waktunya untuk mempelajari [apakah akan] mencabutnya," kata Ketua SEC Francisco Ed. Lim kepada wartawan di sela-sela acara pada hari Senin.

Pada November 2021, SEC memberlakukan moratorium pendaftaran platform pinjaman online baru yang dijalankan oleh perusahaan pembiayaan dan pinjaman saat sedang menyusun aturan untuk membatasi praktik pinjaman predator dan penagihan utang yang kasar.

"Meliberalisasi aturan — itu fokus saya tahun ini," kata Tuan Lim.–Alexandria Grace C. Magno

Peluang Pasar
Logo Belong
Harga Belong(LONG)
$0.003723
$0.003723$0.003723
+1.55%
USD
Grafik Harga Live Belong (LONG)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga Pi Network Menghadapi Tren Penurunan di Tengah Laporan yang Belum Terverifikasi

Harga Pi Network Menghadapi Tren Penurunan di Tengah Laporan yang Belum Terverifikasi

Pi Network mengalami penurunan harga yang berkelanjutan di tengah laporan yang belum dikonfirmasi tentang pembukaan token besar-besaran dan potensi rebound.
Bagikan
CoinLive2026/01/21 09:50
Noble meninggalkan Cosmos untuk layer 1 EVM mandiri

Noble meninggalkan Cosmos untuk layer 1 EVM mandiri

Postingan Noble meninggalkan Cosmos untuk layer 1 EVM mandiri muncul di BitcoinEthereumNews.com. Noble, sebuah appchain stablecoin yang memfasilitasi transfer aset dunia nyata
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/21 10:27
Hong Kong Memajukan Lisensi Aset Digital Pasca Forum Davos

Hong Kong Memajukan Lisensi Aset Digital Pasca Forum Davos

Pendekatan proaktif Hong Kong terhadap aset digital disorot di Davos, menargetkan inovasi keuangan dan keseimbangan regulasi.Baca selengkapnya...
Bagikan
Coinstats2026/01/21 10:13