Analisis Bearish STRK 21 Jan

Token asli Starknet, STRK, memasuki uji support kritis saat terjebak di sekitar 0,08 dolar, dengan tren turun pada grafik harian menarik perhatian investor. Meskipun RSI di 36,60 mendekati sinyal oversold, penurunan paralel Bitcoin menciptakan tekanan tambahan pada altcoin – jika level ini tembus, kerugian yang lebih dalam bisa terjadi.

Prospek Pasar dan Situasi Terkini

STRK diperdagangkan pada level 0,08 dolar dengan penurunan 5,62% selama 24 jam terakhir, didominasi oleh tren turun yang jelas pada timeframe harian. Volume perdagangan 24 jam telah mencapai 42,17 juta dolar, dengan kisaran harga yang cukup sempit – tampak terjebak baik di bawah maupun di atas 0,08 dolar. Situasi ini menunjukkan bahwa pasar sedang konsolidasi di tengah ketidakpastian. Dalam beberapa pekan terakhir, STRK menderita dari kelemahan umum di pasar altcoin; ekosistem Starknet yang berfokus pada solusi Layer-2 Ethereum tetap berada di bawah tekanan makro meskipun ada faktor positif seperti berita pengembangan dan pertumbuhan TVL.

Pasar kripto secara keseluruhan telah kehilangan selera risiko menyusul penurunan Bitcoin di sekitar 88 ribu dolar. Kapitalisasi pasar STRK telah mengikuti jalur volatil dalam beberapa bulan terakhir, sementara metrik on-chain – seperti alamat aktif dan volume transaksi – masih belum menunjukkan sinyal pemulihan. Dalam konteks ini, untuk investor yang mengikuti Analisis Spot STRK, pendekatan hati-hati diperlukan untuk posisi jangka pendek. Seiring tren turun berlanjut, penurunan volume memperkuat hilangnya momentum, membutuhkan katalis tambahan untuk pemulihan potensial.

Melihat konfluensi multi-timeframe (MTF), total 9 level kuat diidentifikasi di seluruh grafik 1D, 3D, dan 1W: 1 support/1 resistance pada 1D, 1 support/2 resistance pada 3D, dan 2 support/4 resistance pada 1W. Distribusi ini menunjukkan bahwa resistance lebih dominan dalam jangka menengah dan dapat menciptakan hambatan serius untuk pergerakan naik STRK.

Analisis Teknikal: Level Kunci yang Perlu Diperhatikan

Zona Support

Level support paling kritis berada di 0,0772 dolar (skor: 62/100), diposisikan dekat dengan posisi terendah terkini pada grafik harian. Level ini adalah titik konfluensi di mana swing low sebelumnya dan retracement Fibonacci 0,618 berpotongan. Jika harga turun ke sini, ada kemungkinan bertahan dengan volume yang meningkat; namun, breakdown dapat mengarah ke target bearish berikutnya di 0,0201 dolar (skor: 22). Support tambahan pada timeframe mingguan berkumpul di sekitar band 0,07, yang dapat menandakan potensi pembentukan dasar.

Kekuatan zona support diperkuat oleh sinyal dari 1D dan 1W dalam analisis MTF. Investor dapat mengembangkan strategi leverage dengan meninjau Analisis Futures STRK untuk posisi long pada level ini, tetapi manajemen risiko harus diprioritaskan. Menurut data historis, STRK telah mengalami pullback 10-15% selama uji support serupa, meningkatkan kritikalitas situasi saat ini.

Hambatan Resistance

Di sisi atas, resistance terkuat menonjol di 0,2016 dolar (skor: 64/100), didukung oleh konfluensi dari timeframe 3D dan 1W bersama dengan resistance jangka pendek indikator Supertrend di 0,09 dolar. Hambatan 0,09 dolar harus diatasi sebelum menutup di atas EMA20; jika tidak, tren turun akan berlanjut. Resistance ini adalah titik di mana tekanan jual mengintensif, dan dalam skenario breakout, target bullish pertama dapat mencapai 0,1071 dolar (skor: 10).

Kelimpahan resistance (total 7 dalam MTF) mencerminkan kesulitan pergerakan naik. Reli sebelumnya memerlukan volume tinggi dan aliran berita positif untuk menembus level ini; dalam lingkungan volume rendah saat ini, peluang short menonjol.

Indikator Momentum dan Kekuatan Tren

RSI pada harian berada di 36,60, mendekati wilayah oversold (di bawah 30) sementara kami mencari sinyal divergensi. Meskipun ini membawa potensi pemulihan jangka pendek, ini menunjukkan bahwa kekuatan tren tetap lemah. Histogram MACD netral di garis nol; dengan crossover garis sinyal yang tertunda, momentum bearish masih mendominasi. STRK yang diperdagangkan di bawah EMA20 (0,08 dolar) mengonfirmasi struktur bearish jangka pendek, dan indikator Supertrend juga memberi sinyal penurunan.

Dalam hal kekuatan tren, indikator ADX (sekitar 25) menunjukkan momentum level menengah – bukan penurunan yang sangat kuat maupun pemulihan. Saat Bollinger Bands menyempit, kompresi volatilitas terjadi; harga dekat band bawah membawa potensi breakout di salah satu arah. Namun, secara keseluruhan, indikator momentum mendukung tren turun, dan pembalikan bullish memerlukan RSI naik di atas 50.

Penilaian Risiko dan Prospek Trading

Dalam perhitungan rasio risiko/imbalan (R/R), target bearish di 0,0201 dolar (penurunan sekitar 75%) menggambarkan gambaran tidak seimbang terhadap bullish 0,1071 (kenaikan 34%). Prospek jangka pendek bearish; jika support 0,0772 tembus, bisa jatuh ke level yang lebih rendah. Dalam skenario positif, menembus di atas resistance 0,09 dapat membawa peningkatan momentum, tetapi konfirmasi volume sangat penting. Dengan volatilitas tinggi, stop-loss harus ditempatkan di bawah support.

Dalam jangka menengah, pembaruan pengembangan dalam ekosistem Starknet (misalnya, integrasi bridge baru) dapat bertindak sebagai katalis, tetapi risiko makro (suku bunga Fed, regulasi) lebih dominan. Pendekatan seimbang menyarankan strategi hedging yang mencakup kedua skenario – peluang ada untuk investor dengan toleransi risiko tinggi, tetapi konservatif harus tetap di pinggir.

Korelasi Bitcoin

Altcoin seperti STRK menunjukkan korelasi tinggi dengan aksi harga Bitcoin; level BTC saat ini di 88.409 dolar dan penurunan 4,63% meningkatkan tekanan pada altcoin. Dengan Supertrend BTC memberikan sinyal bearish, support di 88.259 / 86.637 / 85.129 dolar sangat kritis – tembus di bawah ini dapat memicu penurunan tambahan 10-20% pada STRK. Sebaliknya, jika resistance BTC di 88.531 / 90.873 / 92.803 dolar terlampaui, rally altcoin dapat membawa STRK ke 0,10 dolar.

Saat dominasi BTC meningkat, altcoin dirugikan; dengan koefisien beta STRK sekitar 1,5, tren turun BTC tercermin langsung. Investor harus memantau level kunci BTC – misalnya, tembus di bawah 86.637 mempercepat uji 0,0772 untuk STRK.

Analisis ini menggunakan pandangan pasar dan metodologi Chief Analyst Devrim Cacal.