WTI melayang lebih tinggi di atas $59,50 akibat gangguan pasokan Kazakh

Minyak WTI adalah jenis Minyak Mentah yang dijual di pasar internasional. WTI adalah singkatan dari West Texas Intermediate, salah satu dari tiga jenis utama termasuk Brent dan Dubai Crude. WTI juga disebut sebagai "ringan" dan "manis" karena gravitasi dan kandungan belerangnya yang relatif rendah. Ini dianggap sebagai Minyak berkualitas tinggi yang mudah dimurnikan. Ini bersumber dari Amerika Serikat dan didistribusikan melalui hub Cushing, yang dianggap sebagai "Persimpangan Pipa Dunia". Ini adalah acuan untuk pasar Minyak dan harga WTI sering dikutip di media.

Seperti semua aset, penawaran dan permintaan adalah penggerak utama harga Minyak WTI. Dengan demikian, pertumbuhan global dapat menjadi pendorong peningkatan permintaan dan sebaliknya untuk pertumbuhan global yang lemah. Ketidakstabilan politik, perang, dan sanksi dapat mengganggu pasokan dan mempengaruhi harga. Keputusan OPEC, sekelompok negara penghasil Minyak utama, adalah pendorong harga utama lainnya. Nilai Dolar AS mempengaruhi harga Minyak Mentah WTI, karena Minyak sebagian besar diperdagangkan dalam Dolar AS, sehingga Dolar AS yang lebih lemah dapat membuat Minyak lebih terjangkau dan sebaliknya.

Laporan persediaan Minyak mingguan yang diterbitkan oleh American Petroleum Institute (API) dan Energy Information Agency (EIA) mempengaruhi harga Minyak WTI. Perubahan dalam persediaan mencerminkan fluktuasi penawaran dan permintaan. Jika data menunjukkan penurunan persediaan, ini dapat menunjukkan peningkatan permintaan, mendorong harga Minyak naik. Persediaan yang lebih tinggi dapat mencerminkan peningkatan pasokan, mendorong harga turun. Laporan API diterbitkan setiap hari Selasa dan EIA pada hari berikutnya. Hasilnya biasanya serupa, berada dalam jarak 1% satu sama lain 75% dari waktu. Data EIA dianggap lebih dapat diandalkan, karena merupakan lembaga pemerintah.

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) adalah kelompok dari 12 negara penghasil Minyak yang secara kolektif memutuskan kuota produksi untuk negara anggota dalam pertemuan dua kali setahun. Keputusan mereka sering mempengaruhi harga Minyak WTI. Ketika OPEC memutuskan untuk menurunkan kuota, ini dapat memperketat pasokan, mendorong harga Minyak naik. Ketika OPEC meningkatkan produksi, ini memiliki efek sebaliknya. OPEC+ mengacu pada kelompok yang diperluas yang mencakup sepuluh anggota tambahan non-OPEC, yang paling menonjol adalah Rusia.