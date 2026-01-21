Di era Vibe Coding, tiga pedoman bertahan hidup untuk orang biasa.

Ditulis oleh: Haotian

Seorang teman bertanya kepada saya, "Kamu selalu meneliti Vibe Coding, aplikasi luar biasa apa yang sudah kamu buat? Bisakah kamu memberi saya link untuk melihatnya?"

Saya tertawa dan tidak memberikan link. Karena pertanyaan itu sendiri terjebak dalam logika yang sudah ketinggalan zaman.

Pemahaman kebanyakan orang tentang Vibe Coding masih terbatas pada tingkat alat "bisa membuat aplikasi meskipun tidak mengerti kode." Mereka menelusuri banyaknya kode yang dihasilkan AI di layar, dan masih khawatir apakah hal ini dapat berhasil diselesaikan dan apakah dapat dikomersialisasikan.

Itu sama sekali salah.

Vibe Coding bukan tentang mengambil pekerjaan dari manajer produk top yang sudah berkecimpung dalam bisnis selama dua puluh tahun, juga bukan tentang membiarkan Anda bermimpi menjadi perusahaan satu orang yang menyaingi kerajaan bisnis Google, atau membimbing Anda untuk segera meluncurkan produk dan bersaing di pasar layanan SaaS yang sudah sangat kompetitif.

Sejujurnya, pemikiran saya sangat sederhana: Vibe Coding hanyalah rekonstruksi "alur kerja pribadi" yang didukung AI.

Jika Anda masih bingung tentang apa itu "produk jadi", perhatikan tiga refleksi yang saya berikan ini:

Karya terbesar saya adalah menggunakan AI untuk merekonstruksi "atribut sosial" Anda.

Dalam struktur tempat kerja tradisional, apa kita ini?

Ini adalah situasi "bermain peran". Anda hanya bertanggung jawab untuk pengaturan awal, dia bertanggung jawab untuk anggaran, manajer produk bertanggung jawab untuk melengkapi, dan sebagian besar waktu terbuang untuk biaya gesekan kolaborasi lintas departemen. Jika Anda ingin mendorong proyek maju, 90% energi Anda dihabiskan untuk komunikasi, menunggu, dan menangani granularitas tugas.

Tapi apa esensi dari Vibe Coding? Ini adalah "satu orang, satu pasukan".

Ketika Anda belajar mengontrol kode menggunakan bahasa alami, Anda tidak lagi perlu bergantung pada headphone yang tidak pernah tepat waktu, Anda tidak lagi perlu memohon desainer untuk gambar, dan Anda tidak lagi perlu membuang sebagian besar waktu Anda untuk kolaborasi lintas departemen.

Anda dapat menggunakan Vibe Coding untuk melihat pratinjau draft desain produk dan menerapkan logika terlebih dahulu, sehingga mengidentifikasi masalah potensial sebelum umpan balik bisnis lintas departemen, yang sangat meningkatkan efisiensi kolaborasi antar departemen.

Jadi, untuk mengatakannya lebih abstrak, pencapaian terbesar Vibe Coding adalah Anda telah berhasil membebaskan diri dari ketergantungan pada orang lain.

Identitas profesional Anda akan berubah dari "bakat berbentuk T" menjadi "super cluster," dan "roda gigi dalam mesin" yang memiliki banyak keterampilan akan menjadi aset yang paling cepat terdepresiasi di era Vibe Coding.

Anda bukan lagi roda gigi yang menunggu instruksi; Anda telah menjadi sistem closed-loop. Rasa kontrol ini, kemampuan untuk "tidak bergantung pada orang lain," "kekuatan eksekusi" untuk segera bertindak berdasarkan ide Anda—itulah "karya" yang paling berharga.

Evolusi Rekursif: Membangkitkan "Lapisan Eksekusi" Otak dengan AI

Banyak orang menggunakan AI untuk "menyontek," dan mereka melakukannya secara diam-diam, selalu merasa itu tidak bermartabat, seolah-olah mereka adalah siswa yang menyontek.

Dalam logika saya, inti dari Vibe Coding adalah untuk "mempersenjatai" pikiran Anda dengan AI, menggunakannya untuk melakukan semua pekerjaan mental dan fisik untuk Anda. Tetapi Anda tetap harus menjadi "jenderal" yang menetapkan strategi dan membuat keputusan, karena Anda harus waspada terhadap AI yang kehilangan kendali dan menyebabkan kerugian lain.

Di era Vibe Coding, AI seperti korps teknik Anda yang tak kenal lelah dan maha tahu.

Alur kerja sebelumnya adalah sebagai berikut: Anda mungkin memiliki 10 poin inspirasi, tetapi 9 poin energi Anda akan terbuang untuk hal-hal sepele seperti kesalahan kode, konfigurasi lingkungan, dan penelitian dokumentasi, meninggalkan Anda dengan hanya 1 poin hasil.

Alur kerja saat ini: Anda mempertahankan 10 poin inspirasi, dan mendelegasikan 90 poin detail eksekusi yang tersisa kepada AI. Saya tidak mengerti sintaks Python? AI menulisnya. Saya tidak mengerti dokumentasi API? AI membacanya. Saya bahkan tidak tahu arsitektur mana yang harus digunakan? AI memberikan solusi, dan saya memilih.

Ini bukan hanya peningkatan efisiensi, tetapi "kemajuan langkah demi langkah".

Secara abstrak, Anda tidak hanya dapat meminta AI membantu tugas, tetapi juga meminta AI mengajarkan Anda perintah AI (keterampilan, permata, pembelajaran terpandu, dll.) untuk melakukan tugas, dan setelah tugas selesai, minta AI Anda membantu meninjau, men-debug, dan akhirnya memberikan hasil akhir.

Akhirnya, Anda dapat melepaskan semua "bagaimana" dan menyerahkannya kepada AI; Anda hanya perlu mempertimbangkan gambaran yang lebih besar.

Dalam proses ini, AI bukan lagi alat eksternal; ia telah menjadi "coprocessor" internal di otak saya. Pada akhirnya, AI dapat membantu memproses semua "tindakan eksekusi" yang membosankan, berulang, dan menguras energi, memungkinkan saya untuk mentransfer semua bandwidth otak berharga saya ke "pengambilan keputusan" dan "estetika" yang paling inti.

Oleh karena itu, tujuan akhir dari Vibe Coding bukan kode apa yang Anda tulis, tetapi seberapa sering pemikiran Anda dan AI mencapai resonansi.

Anda tidak perlu memberikan apa pun kepada dunia; Anda hanya perlu memuaskan diri sendiri.

Ini adalah aspek yang paling kejam, dan juga paling realistis.

99% tutorial Vibe Coding oleh Giant Interactive mengajarkan Anda cara menghasilkan uang dengan SaaS dan cara menjadi peretas independen super.

Semua ini hanyalah omong kosong motivasi; berhentilah bermimpi. Dalam lingkungan industri dan komersial yang matang, produk yang baik memerlukan sistem penetapan harga, saluran distribusi, dan kepatuhan dan kontrol risiko yang sangat kompleks—itu adalah permainan untuk jenius, modal, dan tim berpengalaman, bukan untuk orang biasa.

Kesalahpahaman terbesar di antara orang biasa adalah mereka baru saja memulai tetapi selalu ingin menggunakan AI untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain sebagai imbalan tepuk tangan atau uang.

Hanya dapat dikatakan bahwa ini milik sejumlah kecil jenius atau outlier. Manfaat sebenarnya dari Vibe Coding untuk sebagian besar orang biasa sebenarnya adalah "pertumbuhan introvert".

Skrip otomatis mungkin tidak akan pernah terjual dan memiliki antarmuka yang jelek, tetapi menghemat dua jam waktu yang terbuang untuk membuat laporan setiap hari; Anda mungkin menulis alat analisis data dengan kode yang berantakan, tetapi membantu Anda melihat sinyal yang tidak dapat dilihat orang lain di pasar saham atau pasar cryptocurrency yang kompleks.

Sungguh, itu sudah cukup.

Bagi kebanyakan orang, Vibe Coding bukan tentang membuat Anda menjadi Peter berikutnya (sendirian menghasilkan jutaan setahun), tetapi tentang memberi Anda "senjata rahasia" yang unik dan disesuaikan yang tidak hanya meningkatkan keterampilan Anda tetapi juga melindungi Anda dalam peran, bisnis, dan kehidupan Anda saat ini.

Akhirnya, harus ditekankan bahwa produk yang baik akan muncul secara alami, tetapi itu milik sejumlah kecil jenius.

Kebanyakan orang harus puas jika mereka dapat menggunakan Vibe Coding untuk memberdayakan diri mereka sendiri, membebaskan mereka dari kendala teknologi dan proses yang tidak efisien.

Jadi, lain kali seseorang bertanya kepada Anda, "Apa kreasi Vibe Coding Anda?"

Anda dapat dengan percaya diri menunjuk ke kepala Anda dan berkata, "Karya seni ada di sini."