Bitcoin menghapus keuntungannya untuk bulan ini dan jatuh di bawah $88.000 saat pasar kripto kehilangan $225 miliar, dengan analis mengaitkan kejatuhan ini dengan perdagangan "jual Amerika" danBitcoin menghapus keuntungannya untuk bulan ini dan jatuh di bawah $88.000 saat pasar kripto kehilangan $225 miliar, dengan analis mengaitkan kejatuhan ini dengan perdagangan "jual Amerika" dan

$1,8 Miliar Dilikuidasi dalam 48 Jam saat Bitcoin Menghapus Keuntungan 2026

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/21 11:40
Bitcoin menghapus keuntungannya untuk bulan ini dan jatuh di bawah $88.000 karena pasar kripto kehilangan $225 miliar, dengan analis mengaitkan kehancuran tersebut dengan perdagangan "jual Amerika" dan masalah pasar obligasi Jepang.

Bitcoin turun 4% lagi pada hari Selasa, dengan lebih dari $1,8 miliar dilikuidasi selama 48 jam terakhir di tengah ancaman tarif dari Presiden AS Donald Trump dan gejolak obligasi Jepang.

Bitcoin (BTC) jatuh ke $87.790 di Coinbase pada perdagangan akhir hari Selasa, level terendah sejak 31 Desember. Selama 48 jam terakhir, lebih dari $1,8 miliar telah dilikuidasi, sekitar 93% di antaranya adalah posisi long, dilaporkan Coinglass.


Aset tersebut kini telah menghapus semua keuntungan yang dibuat sejauh tahun ini dan turun 10% dari tertinggi year-to-date di bawah $98.000. Aset ini juga telah jatuh di bawah rata-rata pergerakan eksponensial 50 hari (EMA), yang berfungsi sebagai dukungan dalam reli baru-baru ini. 

