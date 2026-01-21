Marcus & Millichap Mengumumkan Jabatan Kepemimpinan Regional Baru di Seluruh AS dan Kanada

CALABASAS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–$mmi #apartmentmentinvestments–Marcus & Millichap, Inc. (NYSE:MMI) mengumumkan bahwa efektif 1 Januari 2026, perusahaan mengubah jabatan manajemen regional menjadi jabatan pemimpin pasar yaitu Director, Managing Director dan Senior Managing Director berdasarkan masa jabatan dan tingkat pencapaian. Peningkatan ini dirancang untuk mencerminkan ruang lingkup penuh dan dampak pemimpin kantor pialang regional perusahaan terhadap layanan klien dan pertumbuhan masa depan, sejalan dengan prinsip panduan perusahaan. Jabatan baru ini juga mendukung peningkatan organisasi perusahaan tahun 2025 yang berfokus pada mendorong eksekusi, keterlibatan kepemimpinan dan memperluas dukungan tenaga penjualan serta layanan klien.

"Kepemimpinan yang jelas dan konsisten mendorong pertumbuhan, terutama di pasar yang terus menguji industri dengan volatilitas," kata Hessam Nadji, presiden dan chief executive officer Marcus & Millichap. "Perubahan ini lebih akurat mencerminkan peran pemimpin kami dalam mendorong kinerja lokal, mengembangkan talenta, dan memperkuat akuntabilitas dalam memberikan eksekusi dan hasil yang superior bagi klien."

Perusahaan mencatat bahwa jabatan yang ditingkatkan memperkuat ekspektasi untuk visibilitas kepemimpinan yang lebih besar di seluruh Amerika Utara dan menyoroti pentingnya rekrutmen berkualitas, branding pasar lokal dan mendukung agen serta originator dalam mencapai potensi penuh mereka melalui produktivitas yang lebih tinggi dan perencanaan bisnis yang efektif.

"Prioritas kami adalah memperkuat kepemimpinan pasar lokal dan membawa konsistensi dalam cara talenta dikembangkan di seluruh platform kami," kata J.D. Parker, executive vice president dan chief operating officer, Marcus & Millichap. "Menyelaraskan peran kepemimpinan ini meningkatkan visibilitas, akuntabilitas, dan disiplin operasional, memungkinkan tim kami untuk melayani investor real estat komersial dengan lebih baik."

Tentang Marcus & Millichap, Inc. (NYSE: MMI)



Marcus & Millichap, Inc. adalah perusahaan pialang terkemuka yang mengkhususkan diri dalam penjualan investasi real estat komersial, pembiayaan, riset dan layanan konsultasi dengan kantor di seluruh Amerika Serikat dan Kanada. Marcus & Millichap menutup 7.836 transaksi dengan volume penjualan sekitar $49,6 miliar pada tahun 2024. Perusahaan memiliki 1.712 profesional penjualan investasi dan pembiayaan di lebih dari 80 kantor yang menyediakan layanan pialang investasi dan pembiayaan kepada penjual dan pembeli real estat komersial pada akhir tahun. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.MarcusMillichap.com.

