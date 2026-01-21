Likuidasi Kripto Melampaui $1 Miliar saat 182.000 Trader Mengalami Kerugian dalam Satu Hari

Pada 20 Januari 2026, pasar cryptocurrency mengalami peristiwa deleveraging yang tajam. Lebih dari 182.000 trader dipaksa menutup posisi mereka, dengan total likuidasi melebihi $1,08 miliar. Posisi long menyumbang hampir seluruh kerugian saat trader futures Bitcoin dan Ethereum terkena margin call beruntun.

Trader kini menghadapi leverage yang lebih tinggi di tengah tekanan makroekonomi global yang semakin intensif dan kelemahan teknis di seluruh aset digital.

Likuidasi Rekor Menghantam Trader Berleveraged

Menurut data CoinGlass, 182.729 trader dilikuidasi selama periode 24 jam yang berakhir pada 20 Januari, dengan kerugian gabungan mencapai $1,08 miliar. Sebagian besar adalah posisi long, dengan total $1,08 miliar, sementara likuidasi short jauh lebih rendah pada $79,67 juta.

Bitcoin mengalami likuidasi long sebesar $427,06 juta, dengan Ethereum menyusul pada $374,47 juta. Likuidasi tunggal terbesar di Bitget melibatkan posisi BTCUSDT_UMCBL senilai $13,52 juta. Bursa-bursa besar melaporkan kerugian signifikan: Hyperliquid memiliki $132,39 juta dalam likuidasi long, Bybit $91,35 juta, dan Binance $64,08 juta selama periode empat jam.

Likuidasi terjadi ketika bursa menutup posisi berleveraged trader karena margin tidak cukup untuk menutupi kerugian. Saat harga bergerak melawan posisi dengan leverage tinggi, bursa secara otomatis menjual jaminan, menghasilkan efek berantai karena setiap likuidasi mendorong harga lebih rendah dan memicu margin call lebih lanjut.

Trader terkemuka terpukul keras. Machi Big Brother, seorang investor terkenal, mengalami lima likuidasi dalam satu hari. Total kerugiannya mencapai $24,18 juta, dan sisa 2.200 ETH miliknya, senilai $6,67 juta, menghadapi risiko lebih lanjut jika Ethereum turun ke $2.991,43.

Kelemahan Teknis dan Sinyal Tekanan Pasar

Beberapa indikator pasar menunjukkan tekanan yang jelas di luar penurunan harga. Analisis teknis menemukan bahwa sebagian besar altcoin diperdagangkan dengan Relative Strength Index (RSI) harian di bawah 50, sinyal tekanan jual yang berkelanjutan. RSI berkisar dari 0 hingga 100; nilai di bawah 50 menunjukkan sentimen bearish.

Indikator teknis menunjukkan RSI di bawah 50 dan rasio likuidasi yang meningkat. Sumber: Alphractal

Rasio likuidasi terhadap open interest selama 24 jam terakhir tetap tinggi di sebagian besar pasar, menunjukkan deleveraging yang jelas. Rasio ini, yang mengukur bagian posisi terbuka yang dilikuidasi, melonjak selama periode tekanan dan penjualan paksa.

Likuidasi berulang ini telah menguras modal investor, mempersulit trader untuk masuk kembali ke pasar pada harga yang lebih rendah. Ini dapat menyebabkan spiral penurunan yang memperkuat diri sendiri karena kumpulan pembeli menyusut ketika permintaan paling dibutuhkan untuk menstabilkan harga.

Ancaman Likuiditas Global yang Meningkat Mengintensifkan Tekanan Pasar

Di luar tantangan crypto itu sendiri, peristiwa makroekonomi memperkuat volatilitas pasar. Pasar obligasi Jepang mengalami pergeseran dramatis pada 20 Januari: imbal hasil Japanese Government Bond (JGB) 30 tahun melompat 25 basis poin menjadi 3,86%, sementara imbal hasil 10 tahun naik 8 basis poin menjadi 2,34%. Kedua angka tersebut menetapkan rekor modern untuk utang negara Jepang.

Kenaikan tajam imbal hasil Japanese Government Bond ke tingkat rekor (Sumber: Ole S. Hansen)

Pergeseran imbal hasil ini memiliki efek yang luas. Imbal hasil Jepang yang rendah telah menjangkar likuiditas global selama beberapa dekade, mendorong carry trade, di mana investor meminjam yen dengan suku bunga rendah untuk berinvestasi dalam aset dengan imbal hasil lebih tinggi, termasuk cryptocurrency.

Namun, imbal hasil Jepang yang meningkat telah membuat mempertahankan posisi-posisi ini jauh lebih mahal. Akibatnya, modal bergerak kembali ke Jepang dan menjauh dari aset yang lebih berisiko, seperti crypto. Bank of Japan memiliki opsi terbatas: mengontrol imbal hasil dapat melemahkan yen, sementara kebijakan yang lebih ketat dapat mendistorsi pasar atau mengikis kepercayaan. Bagaimanapun, kondisi likuiditas global sedang mengencang.

Tekanan tambahan datang dari World Economic Forum di Davos, di mana diskusi kebijakan dapat memperkenalkan lebih banyak ketidakpastian regulasi. Acara tahunan ini sering menciptakan riak pasar, terutama untuk cryptocurrency, karena kelas aset ini tetap berada di bawah pengawasan regulasi yang lebih ketat di seluruh dunia.

Volatilitas Berkelanjutan Kemungkinan di Depan untuk Pasar Crypto

Kelemahan teknis, modal yang terkuras dari trader berleveraged, dan pengetatan likuiditas global semuanya menunjuk pada ketidakpastian yang berkelanjutan. Volatilitas jangka pendek mungkin meningkat saat pasar mencerna imbal hasil Jepang yang lebih tinggi dan sinyal apa pun dari Davos.

Trader dengan leverage tinggi tetap terpapar. Ketika kondisi memburuk, bursa melikuidasi posisi secara otomatis untuk membatasi risiko—sering kali menghapus modal trader sepenuhnya. Komunitas crypto menyebut hasil ini "rekt," istilah slang untuk "hancur."

Manajemen risiko yang efektif sangat penting ketika rasio likuidasi dan tekanan tinggi. Namun, kondisi yang tidak menarik dan kelelahan modal dapat membatasi pembelian, menjaga harga tetap di bawah tekanan sampai harga yang lebih rendah menarik modal baru atau tren makro mereda.

Beberapa hari ke depan akan mengungkapkan apakah pasar crypto dapat menyerap gejolak ini atau apakah akan ada lebih banyak gelombang likuidasi seiring perubahan kondisi keuangan global.