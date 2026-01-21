BursaDEX+
Ikuti pembaruan setiap jam tentang apa yang terjadi di dunia kripto hari ini, 21 Januari. Pergerakan pasar, berita kripto, dan lainnya!Ikuti pembaruan setiap jam tentang apa yang terjadi di dunia kripto hari ini, 21 Januari. Pergerakan pasar, berita kripto, dan lainnya!

[LIVE] Berita Kripto Hari Ini: Update Terbaru untuk 21 Jan 2026 – BTC Turun 4%, ETH Anjlok 7% di Bawah $3,000 karena Ancaman Tarif Trump

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/21 12:43
Ikuti update per jam tentang apa yang terjadi di crypto hari ini, 21 Januari. Pergerakan pasar, berita crypto, dan banyak lagi!
