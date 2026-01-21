Chainlink Mendorong Pasar Saham AS Senilai $80T Lebih Dekat ke Perdagangan Onchain

Chainlink meluncurkan aliran data ekuitas AS 24/5, memungkinkan platform DeFi mengakses data pasar saham, ETF, dan RWA secara berkelanjutan.

Chainlink telah meluncurkan umpan data ekuitas dan ETF AS 24/5, memperluas keuangan terdesentralisasi akses pasar. Akibatnya, pembaruan ini mengintegrasikan sesi pra-pasar, reguler, setelah jam kerja, dan semalam ke dalam infrastruktur on-chain yang terpadu. Hasilnya, perkiraan pasar saham AS senilai $80T semakin dekat dengan partisipasi berkelanjutan oleh blockchain.

Chainlink Memperluas Akses Pasar Ekuitas AS Berkelanjutan

Secara tradisional, pasar ekuitas AS terbatas dalam jam perdagangan mereka, yang membatasi inovasi keuangan onchain. Sementara itu, blockchain beroperasi secara konstan, meninggalkan ketidakcocokan struktural untuk aplikasi terdesentralisasi.

Namun, Aliran Ekuitas AS 24/7 Chainlink mengatasi kendala ini secara langsung. Secara khusus, umpan tersebut menyediakan harga, data penawaran beli, data penawaran jual, volume, dan tanda status pasar. Hasilnya, pembangun DeFi mendapatkan konteks yang lebih luas untuk penetapan harga yang tepat dan eksekusi yang lebih aman.

Selain itu, data tersebut mendukung kasus penggunaan onchain tingkat lanjut pada berbagai produk keuangan. Ini termasuk perpetual ekuitas, saham sintetis, protokol pinjaman, pasar prediksi, dan produk terstruktur.

Selain itu, Chainlink mengonfirmasi bahwa beberapa platform mengadopsi solusi ini. Lighter, BitMEX, ApeX, Orderly Network, HelloTrade, dan Decibel adalah beberapa pengguna awal dari ini. Oleh karena itu, partisipasi industri menunjukkan bahwa ada permintaan yang meningkat untuk data ekuitas tingkat institusional on-chain.

Lebih lanjut, Chainlink mengatakan umpan tersebut bekerja di lebih dari 40 blockchain yang berbeda. Penerapan luas ini memungkinkan akses ke ekuitas AS di seluruh dunia tanpa batasan geografis yang biasa.

Data Berkelanjutan Membuka Produk Ekuitas Onchain Baru

Sektor aset dunia nyata terus tumbuh dengan cepat, dengan perkiraan mencapai $30T pada tahun 2030. Namun, ekuitas AS masih kurang terwakili karena jam perdagangan yang terbatas dan data yang tidak lengkap. Akibatnya, pasar onchain mengalami titik buta dalam penetapan harga di luar jam kerja.

Sebelumnya, sebagian besar solusi hanya menyediakan harga referensi tunggal untuk sesi reguler. Oleh karena itu, volatilitas di luar jam kerja membuat risiko likuidasi dan keandalan pasar. Sebaliknya, Chainlink mengambil data ekuitas yang terfragmentasi dan menggabungkannya menjadi aliran berkelanjutan yang ditandatangani secara kriptografis.

Hasilnya, penetapan harga yang andal dan kontrol risiko yang lebih baik disediakan untuk pasar onchain. Umpan berkelanjutan membantu memungkinkan likuidasi yang lebih aman, margin yang lebih baik, dan pengalaman pengguna yang konsisten. Dengan demikian, perpetual ekuitas sekarang dapat diperdagangkan di luar jadwal pasar tradisional.

Yang sangat penting adalah fakta bahwa umpan tersebut menampilkan lebih dari sekadar harga, tetapi juga metadata terperinci. Bidang data termasuk harga penawaran beli, harga penawaran jual, volume, harga perdagangan terakhir, dan indikator keusangan. Akibatnya, logika tingkat lanjut dan strategi eksekusi yang lebih baik dapat dirancang oleh para pembangun.

Infrastruktur Chainlink hadir dengan skala dan keamanan yang terbukti juga. Standar data Chainlink telah digunakan untuk lebih dari $27T dalam nilai transaksi. Selain itu, telah mengirim lebih dari 19 miliar pesan terverifikasi onchain, mengunci hampir 70% dari DeFi terkait oracle.

Pentingnya perkembangan seperti itu ditekankan oleh para pemimpin industri. Lighter mengatakan umpan tersebut memungkinkan eksekusi yang adil di luar jam normal tanpa mengorbankan integritas. Demikian pula, BitMEX menekankan peran penetapan harga terverifikasi dari derivatif ekuitas tingkat profesional.

Pada akhirnya, peluncuran ini adalah kemenangan besar untuk pasar ekuitas onchain. Data saham AS berkelanjutan membantu mengurangi fragmentasi dan memfasilitasi partisipasi institusional. Oleh karena itu, Aliran Ekuitas AS 24/5 Chainlink adalah fondasi yang solid untuk pasar keuangan yang selalu aktif dan dapat diakses secara global.

