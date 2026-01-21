Kripto Terjual Bersama Pasar Luas saat Trump Memicu Kembali Ketakutan Perang Dagang

Pasar cryptocurrency anjlok pada hari Selasa bersama dengan penjualan besar-besaran di ekuitas AS karena ancaman tarif Presiden Trump yang diperbarui terhadap Eropa memicu kekhawatiran akan eskalasi perang dagang.

Bitcoin turun di bawah $88.000 selama sesi sebelum pulih ke $89.752 pada saat pers. Total kapitalisasi pasar cryptocurrency turun 2,34% dalam 24 jam menjadi $3,03 triliun. Ethereum turun 4,78% menjadi $3.000, sementara Solana turun 2,3% menjadi $128,36, menurut data Coinmarketcap.

Penurunan kripto mencerminkan kerugian di seluruh pasar tradisional. S&P 500 turun 2%, Nasdaq Composite mundur 2,4%, dan Dow Jones Industrial Average turun 1,8%, menghapus keuntungan tahun berjalan untuk indeks utama dalam sesi perdagangan terburuk sejak Oktober.

Trump pada akhir pekan mengancam delapan negara NATO dengan bea impor 10% kecuali mereka menyetujui kesepakatan tentang Greenland, wilayah Denmark yang telah ia coba akuisisi. Pada hari Senin, ia mengusulkan tarif 200% pada anggur Prancis setelah Presiden Emmanuel Macron menolak untuk bergabung dengan "Dewan Perdamaian" nya. Uni Eropa telah membahas tarif balasan senilai $108 miliar dan dapat menggunakan "instrumen anti-paksaan" yang berpotensi mempengaruhi aset AS senilai $8 triliun.

Ketegangan perdagangan mendorong investor ke safe haven tradisional. Emas dan perak menguat ke rekor tertinggi baru, sementara aset kripto diperdagangkan sebagai instrumen risiko beta tinggi, berkinerja di bawah aset defensif. Imbal hasil Treasury melonjak ke level tertinggi empat bulan karena penjualan obligasi Jepang menambah tekanan pada utang AS.

Pergerakan tajam ini menyoroti kerapuhan kripto yang berkelanjutan selama volatilitas makro. Meskipun sektor ini telah matang dan partisipasi institusional yang berkembang, aset digital tetap berkorelasi erat dengan selera risiko ekuitas. Bitcoin dan altcoin utama diperdagangkan dalam kisaran ketat, menandakan posisi defensif saat trader menunggu katalis yang lebih jelas.

Arus masuk institusional atau sinyal pemotongan suku bunga Federal Reserve dapat memberikan dukungan untuk harga kripto. Sampai saat itu, pasar tampaknya terjebak dalam pola tunggu volatilitas rendah saat peserta memantau pertemuan Trump dengan para pemimpin Eropa di Forum Ekonomi Dunia di Davos minggu ini. Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato utamanya hari ini.

