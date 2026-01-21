BursaDEX+
Harga Monero Anjlok ke $511,95: Akankah XMR Kembali Meraih $560 Segera?

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/21 14:30
Monero (XMR) saat ini diperdagangkan pada harga $511,95, mencerminkan penurunan 16,58% selama 24 jam terakhir. Volume perdagangan selama periode yang sama mencapai $328,42 juta, menandai penurunan 6,09%, sementara kinerja perdagangan mingguan menunjukkan penurunan 23,29%, mengindikasikan tekanan bearish yang berkelanjutan.

Sumber: CoinMarketCap

Pengamat pasar menyatakan bahwa penurunan ini merupakan bagian dari tren yang lebih luas yang mempengaruhi mata uang kripto, dengan investor memantau secara ketat level harga di mana XMR mungkin stabil. Rentang perdagangan saat ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan momentum jangka pendeknya.

Monero Kehilangan Support Tren Kunci

Analis kripto Ardi telah menyoroti bahwa Monero telah kehilangan support tren kritis, sebuah sinyal yang sering dikaitkan dengan potensi penurunan yang berkepanjangan. Menurut Ardi, XMR harus merebut kembali level $560 dalam waktu dekat untuk mencegah koreksi yang lebih signifikan. "Indikator tren telah bergeser ke bearish untuk pertama kalinya sejak level $430," catat Ardi, menyarankan kehati-hatian yang meningkat bagi trader dan investor.

Indikator teknis menunjukkan skenario di mana kegagalan untuk merebut kembali ambang batas $560 dapat mendorong penurunan lebih lanjut, berpotensi menguji level support yang lebih rendah. Analis menekankan bahwa memantau garis tren ini sangat penting bagi investor yang ingin menavigasi volatilitas Monero saat ini.

Sumber: X

Baca Juga | Monero (XMR) Melonjak 200%, Dengan Analis Menargetkan Potensi Pencapaian $42,000

Prediksi Harga XMR untuk 2026

Menurut DigitalCoinPrice, XMR dapat mendekati $592,34 sebelum akhir 2026. Proyeksi lebih lanjut menunjukkan kemungkinan melampaui rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya sebesar $798,91 dalam skenario pasar yang menguntungkan.

Investor dan ahli strategi pasar telah mengindikasikan bahwa XMR mungkin bertahan dalam kisaran $568,95 hingga $592,34, mencerminkan optimisme yang hati-hati di tengah sentimen bearish saat ini. Perkiraan ini bergantung pada asumsi bahwa kondisi pasar yang lebih luas stabil dan bahwa XMR merebut kembali level support kunci, memungkinkannya untuk melanjutkan lintasan naik.

Baca Juga | Monero (XMR) Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa Baru di $694,41

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

