FACT CHECK: Foto erupsi Gunung Fuji adalah hasil AI

Klaim: Gunung Fuji Jepang telah meletus untuk pertama kalinya.

Penilaian: SALAH

Mengapa kami memeriksa fakta ini: Postingan yang berisi klaim ini telah menerima 2.300 reaksi, 1.300 kali dibagikan, dan 181 komentar saat artikel ini ditulis. Postingan tersebut diunggah pada 10 Januari di halaman Facebook bernama "EndTimes News."

Postingan tersebut menampilkan gambar Gunung Fuji yang tertutup salju dengan lava mengalir menuruni lerengnya dan mengeluarkan gumpalan abu tebal. Keterangan postingan dibuat seperti berita terkini, menyatakan, "Dalam peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengkhawatirkan, Gunung Fuji, yang telah lama dikenal dengan puncaknya yang tenang dan tertutup salju serta dianggap tidak aktif selama berabad-abad, telah meletus untuk pertama kalinya, mengejutkan para ilmuwan dan penduduk di seluruh Jepang."

Fakta: Gunung Fuji belum meletus hingga Januari 2026. Letusan terakhir yang tercatat terjadi pada 16 Desember 1707, lebih dari 300 tahun yang lalu. Gunung ini tetap tidak aktif sejak saat itu.

Foto yang digunakan dalam postingan tersebut dibuat oleh AI. Detektor gambar AI Sight Engine menandai foto tersebut memiliki kemungkinan 89% dibuat oleh AI, dengan kemungkinan 39% penggunaan Flux dan probabilitas 36% penggunaan Wan. Flux dan Wan adalah dua model AI teks-ke-gambar yang digunakan untuk menghasilkan gambar dari deskripsi tekstual.

Detektor AI Hive Moderation juga menandai foto tersebut memiliki kemungkinan 99,9% mengandung konten yang dibuat AI atau deepfake. Undetectable AI hanya mendeteksi kemungkinan keaslian 2% pada foto tersebut, menunjukkan bahwa gambar kemungkinan dibuat oleh alat AI.

Postingan tersebut tidak memiliki penafian yang menunjukkan bahwa foto dibuat menggunakan alat AI, sehingga membuat beberapa pengguna Facebook percaya bahwa foto itu nyata. Namun, yang lain menyatakan keprihatinan tentang postingan yang menyebarkan informasi palsu tentang Gunung Fuji.

Puncak tertinggi Jepang: Gunung Fuji setinggi 3.776 meter adalah gunung berapi aktif yang terletak hanya 100 kilometer di sebelah barat Tokyo. Pada tahun 2014, lebih dari 4.000 orang mengikuti latihan evakuasi massal untuk menguji respons terhadap kemungkinan letusan Gunung Fuji menyusul letusan tak terduga Gunung Ontake, gunung berapi tertinggi kedua di Jepang.

Meskipun tidak ada kerusuhan yang diamati baru-baru ini di Fuji, otoritas Jepang terus mempersiapkan langkah-langkah spesifik untuk mengantisipasi "skenario terburuk."

Seorang pejabat Jepang mencatat dalam Japan's National Daily, "Gunung Fuji belum meletus selama lebih dari 300 tahun sejak letusan Hoei (pada tahun 1707), tetapi letusan bisa terjadi kapan saja. Jatuhan abu menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia, jadi kami ingin mendorong penduduk untuk menyimpan masker dan kacamata pelindung."

Pada Agustus 2025, Pemerintah Metropolitan Tokyo merilis video yang dibuat AI tentang letusan Gunung Fuji, tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak potensial dari letusan dan menyerukan persiapan yang lebih baik di antara penduduk Tokyo.

Letusan gunung berapi: Pengunggahan foto yang dibuat AI tentang Gunung Fuji bertepatan dengan kerusuhan baru-baru ini di Gunung Mayon di Filipina. Gunung Mayon saat ini berada di bawah Tingkat Siaga 3 saat artikel ini ditulis, menunjukkan kerusuhan yang intensif atau magmatik.

Pemeriksaan fakta sebelumnya: Rappler sebelumnya telah membantah klaim serupa tentang letusan gunung berapi:

