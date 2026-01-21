BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesGOLDTabunganPusat Acara
Lainnya
PancakeSwap telah mendukung lebih dari 200 saham, ETF, dan obligasi yang ditokenisasi. Hal ini memungkinkan investor untuk memperdagangkan aset dunia nyata di blockchain tanpaPancakeSwap telah mendukung lebih dari 200 saham, ETF, dan obligasi yang ditokenisasi. Hal ini memungkinkan investor untuk memperdagangkan aset dunia nyata di blockchain tanpa

CAKE Siap Rally $30 saat PancakeSwap Meluncurkan Saham & ETF Tertoken

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/21 15:30
Polytrade
TRADE$0.05008-6.44%
DeFi
DEFI$0.000481-3.60%

PancakeSwap telah mendukung lebih dari 200 saham tokenisasi, ETF, dan obligasi. Ini telah memungkinkan investor untuk memperdagangkan aset dunia nyata di blockchain tanpa membayar biaya. Penggunaan token blockchain telah memungkinkan investor untuk berinvestasi dengan lancar tanpa mengeluarkan biaya. Ini telah menandai tonggak penting dalam adopsi DeFi.

Tokenisasi umumnya diakui sebagai titik masuk untuk miliaran pengguna berikutnya di ruang kripto. Dengan biaya perdagangan gratis, investor dapat mendiversifikasi portofolio investasi mereka di pasar tradisional dan aset digital dari satu platform terdesentralisasi.

Telah diamati bahwa kehadiran PancakeSwap telah menghubungkan pasar tradisional dengan teknologi blockchain dan telah mengubah ruang investasi.

Baca Juga: PancakeSwap CAKE Memperoleh Momentum: Bisakah Bulls Mencapai $3,19 Selanjutnya?

CAKE Siap untuk Breakout $30 Setelah Akumulasi 3,5 Tahun

Namun, data dari Bitcoinsensus menyoroti bahwa token menunjukkan tanda-tanda pembalikan makro utama setelah sekitar 3,5 tahun diperdagangkan sebagian besar sideways dalam fase akumulasi.

Periode panjang perdagangan sideways tersebut tampaknya telah menciptakan basis yang kuat, dan aset saat ini diperdagangkan dengan kuat ke arah atas. Analis menunggu untuk melihat apakah akan rally ke level $30.

Sumber: X

Trader juga memperhatikan volume untuk mengonfirmasi breakout karena tren historis menunjukkan potensi kuat untuk keuntungan setelah momentum pembelian meningkat.

Ini adalah tanda bahwa token secara bertahap memantapkan dirinya di dunia keuangan terdesentralisasi. Jika momentum dipertahankan, token juga akan memberikan keuntungan yang layak karena akan menyelesaikan siklus bullish.

Indikator Teknis CAKE Mengisyaratkan Prospek Bearish

Secara teknis, token telah bergerak turun baru-baru ini, dengan high yang lebih rendah dan low yang lebih rendah dari November hingga pertengahan Desember. Titik terendah adalah sekitar $1,80 pada akhir Desember, tetapi rally sedikit ke awal Januari 2026, mencapai high sedikit di atas $2,05 sebelum penjualan kembali terjadi. Candle terakhir pada grafik harian turun 4,27% untuk ditutup di $1,9266.

Sumber: TradingView

RSI adalah 42,75, di bawah 50, menunjukkan lebih banyak aktivitas jual daripada beli, meskipun belum dalam posisi oversold. Garis MACD sedikit di atas garis sinyal, meskipun bar histogram menurun dalam ukuran, menunjukkan bahwa kekuatan bullish melemah. Kemungkinan harga akan tetap range-bound atau turun ke support $1,80 jika aktivitas jual berlanjut.

Baca Juga: Analisis Harga PancakeSwap (CAKE): Akumulasi Menandakan Potensi Breakout ke $26

Peluang Pasar
Logo Polytrade
Harga Polytrade(TRADE)
$0.05008
$0.05008$0.05008
-5.06%
USD
Grafik Harga Live Polytrade (TRADE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Penasihat Gedung Putih mendorong persetujuan cepat RUU pasar kripto

Penasihat Gedung Putih mendorong persetujuan cepat RUU pasar kripto

Penasihat Gedung Putih mengatakan Kongres harus segera mengesahkan RUU kripto sementara dukungannya masih kuat.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/21 16:28
Alex Eala cepat menempatkan popularitas yang meningkat ke dalam perspektif

Alex Eala cepat menempatkan popularitas yang meningkat ke dalam perspektif

Setelah tampil singkat namun penuh peristiwa di Australian Open yang menunjukkan kekuatan bintangnya, petenis ace Filipina Alex Eala mengakui bahwa dia masih memiliki jalan panjang untuk dilalui
Bagikan
Rappler2026/01/21 16:10
Vitalik Buterin Menyerukan Kembali ke Media Sosial Terdesentralisasi, Memperingatkan Terhadap Platform Kripto 'Corposlop'

Vitalik Buterin Menyerukan Kembali ke Media Sosial Terdesentralisasi, Memperingatkan Terhadap Platform Kripto 'Corposlop'

Salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, telah memperbarui dorongannya untuk media sosial terdesentralisasi dengan berargumen bahwa persaingan — daripada algoritma yang memaksimalkan engagement
Bagikan
CryptoNews2026/01/21 16:29