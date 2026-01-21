CAKE Siap Rally $30 saat PancakeSwap Meluncurkan Saham & ETF Tertoken

PancakeSwap telah mendukung lebih dari 200 saham tokenisasi, ETF, dan obligasi. Ini telah memungkinkan investor untuk memperdagangkan aset dunia nyata di blockchain tanpa membayar biaya. Penggunaan token blockchain telah memungkinkan investor untuk berinvestasi dengan lancar tanpa mengeluarkan biaya. Ini telah menandai tonggak penting dalam adopsi DeFi.

Tokenisasi umumnya diakui sebagai titik masuk untuk miliaran pengguna berikutnya di ruang kripto. Dengan biaya perdagangan gratis, investor dapat mendiversifikasi portofolio investasi mereka di pasar tradisional dan aset digital dari satu platform terdesentralisasi.

Telah diamati bahwa kehadiran PancakeSwap telah menghubungkan pasar tradisional dengan teknologi blockchain dan telah mengubah ruang investasi.

Baca Juga: PancakeSwap CAKE Memperoleh Momentum: Bisakah Bulls Mencapai $3,19 Selanjutnya?

CAKE Siap untuk Breakout $30 Setelah Akumulasi 3,5 Tahun

Namun, data dari Bitcoinsensus menyoroti bahwa token menunjukkan tanda-tanda pembalikan makro utama setelah sekitar 3,5 tahun diperdagangkan sebagian besar sideways dalam fase akumulasi.

Periode panjang perdagangan sideways tersebut tampaknya telah menciptakan basis yang kuat, dan aset saat ini diperdagangkan dengan kuat ke arah atas. Analis menunggu untuk melihat apakah akan rally ke level $30.

Sumber: X

Trader juga memperhatikan volume untuk mengonfirmasi breakout karena tren historis menunjukkan potensi kuat untuk keuntungan setelah momentum pembelian meningkat.

Ini adalah tanda bahwa token secara bertahap memantapkan dirinya di dunia keuangan terdesentralisasi. Jika momentum dipertahankan, token juga akan memberikan keuntungan yang layak karena akan menyelesaikan siklus bullish.

Indikator Teknis CAKE Mengisyaratkan Prospek Bearish

Secara teknis, token telah bergerak turun baru-baru ini, dengan high yang lebih rendah dan low yang lebih rendah dari November hingga pertengahan Desember. Titik terendah adalah sekitar $1,80 pada akhir Desember, tetapi rally sedikit ke awal Januari 2026, mencapai high sedikit di atas $2,05 sebelum penjualan kembali terjadi. Candle terakhir pada grafik harian turun 4,27% untuk ditutup di $1,9266.

Sumber: TradingView

RSI adalah 42,75, di bawah 50, menunjukkan lebih banyak aktivitas jual daripada beli, meskipun belum dalam posisi oversold. Garis MACD sedikit di atas garis sinyal, meskipun bar histogram menurun dalam ukuran, menunjukkan bahwa kekuatan bullish melemah. Kemungkinan harga akan tetap range-bound atau turun ke support $1,80 jika aktivitas jual berlanjut.

Baca Juga: Analisis Harga PancakeSwap (CAKE): Akumulasi Menandakan Potensi Breakout ke $26