Etherfi memperluas akses DeFi dengan U.S. Liquid Reserve Vault

Etherfi telah meluncurkan Liquid Reserve Vault untuk pengguna Amerika, bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian dalam denominasi USD atas kepemilikan USDT dan USDC mereka. Peluncuran ini memperluas akses ke infrastruktur vault asli DeFi Etherfi.

Liquid reserve vault menawarkan cara sederhana bagi pengguna untuk mendapatkan imbalan atas kepemilikan USD mereka melalui serangkaian peluang DeFi. Misalnya, pengguna dapat menyetor USDC atau USDT, yang kemudian dipinjamkan ke Morpho, protokol pinjaman tanpa izin yang menawarkan hasil kompetitif. Vault ini menggunakan infrastruktur Midas dan tersedia untuk klien AS saat ini.

Liquids Reserve Vault menyeimbangkan ulang deposit USDT/USDC secara otomatis

Pergeseran mekanisme konsensus Ethereum ke Proof of Stake mengubah cara pemegang mendapatkan imbalan atas kepemilikan ETH mereka. Namun, tantangan yang dihadapi adalah staking mengunci modal dan membatasi fleksibilitas. Protokol Etherfi mengatasi masalah ini dengan memungkinkan pengguna mendapatkan imbalan staking Ethereum dan menambahkan staking asli dan likuiditas melalui token staking likuid. Staker dapat mencetak eETH yang mempertahankan likuiditas sambil secara otomatis menggabungkan imbalan.

Protokol staking awal memprioritaskan likuiditas dan imbalan, tetapi Etherfi melangkah lebih jauh dengan menambahkan kepemilikan pengguna dan desentralisasi. Peluncuran Liquid Reserve Vault dibangun di atas ekosistem likuid Etherfi, yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengembangkan, dan membelanjakan kripto dengan mudah. Evolusi ini menguraikan bagaimana ekosistem telah berkembang dari liquid staking ke staking, dan sekarang ke model non-kustodial yang memadukan keduanya.

Liquid Reserve Vault memungkinkan pengguna untuk menyetor USDC atau USDT, yang secara otomatis diseimbangkan ulang di berbagai protokol. Pembagian saat ini adalah sekitar 55% dalam Sentora PYUSD di Ethereum, dengan perkiraan APY 5,58%, dan distribusi 45% untuk likuiditas penarikan, memberikan akses cepat. Hasil yang dihasilkan digabungkan secara otomatis tanpa biaya platform.

Total Locked Value Etherfi telah meningkat menjadi $8,68 miliar saat ini, berdasarkan data yang disampaikan oleh DeFiLlama. Protokol staking likuid sekarang menawarkan APY trailing 14 hari sebesar 6,99% untuk USD dan 4,71% untuk ETH. Hasil BTC dan hasil HYPE menawarkan APY masing-masing 2,18% dan 2,32%.

Liquid Reserve Vault Etherfi menambah rangkaian hasil staking likuidnya

Etherfi Liquid USD vault menawarkan pengguna peluang untuk mendapatkan penghasilan dari keranjang beragam peluang hasil netral pasar sambil memberikan eksposur ke ekosistem Etherfi. Vault ini memungkinkan pengguna untuk menyetor USD, USDT, DAI, dan USDe yang kemudian diterapkan ke serangkaian protokol DeFi. Vault dapat mulai menggunakan AAVE, Curve/Convex, Gearbox, dan Pendle, dan kemudian berkembang ke sumber hasil baru seperti Uniswap V3, Morpho Blue, dan Aura/Balancer.

Selain itu, Etherfi memiliki vault staking likuid Ethereum, vault strategi otomatis yang memberikan pelanggan Etherfi akses ke eETH mereka dalam ekosistem DeFi. Vault likuid memungkinkan pengguna untuk menyetor eETH, weETH, atau WETH, dan vault secara otomatis mengalokasikan dana di berbagai posisi DeFi, menghasilkan imbalan sambil menghemat biaya gas melalui penggabungan transaksi.

Liquid BTC Vault, yang dibangun di atas infrastruktur Veda, menyediakan cara sederhana bagi pengguna untuk mendapatkan penghasilan dari berbagai pasar hasil BTC, termasuk kesepakatan likuiditas khusus, farming pra-peluncuran, dan insentif token. Liquid BTC Vault memiliki banyak opsi deposit, termasuk eBTC, WBTC, LBTC, dan cbBTC. Vault ini menggunakan berbagai protokol pinjaman dan peminjaman, seperti AAVE dan Morpho, untuk memanfaatkan arbitrase suku bunga di seluruh aset BTC dan hasil stablecoin yang kompetitif.

Etherfi juga meluncurkan vault Liquid HYPE Yield yang dibangun di atas infrastruktur Midas, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan penghasilan dari keranjang beragam peluang hasil HYPE. Pengguna dapat menyetor HYPE dan beHYPE, yang kemudian diterapkan ke serangkaian protokol DeFi yang terus berkembang.

Jangan hanya membaca berita kripto. Pahami itu. Berlangganan newsletter kami. Gratis.