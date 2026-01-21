Trik uang nyata yang bisa digunakan saat harga terasa di luar kendali

Jika Anda baru saja melihat tagihan belanjaan, memeriksa laporan kartu kredit, atau mengisi tangki bensin Anda akhir-akhir ini, kemungkinan besar Anda merasakannya: kehidupan di Kanada mahal dan semakin mahal. Meskipun inflasi utama kembali ke target, biaya sehari-hari meningkat lebih cepat daripada pendapatan banyak warga Kanada.

Pada November 2025, Statistics Canada melaporkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) naik sekitar 2,2% year-over-year, didorong oleh harga bahan makanan dan rumah tangga lainnya yang lebih tinggi. Harga bahan makanan saja naik hampir 4,7% selama periode yang sama—salah satu kenaikan tertinggi sejak akhir 2023.

Sementara itu, survei menunjukkan bahwa warga Kanada masih merasakan tekanan tersebut. Pada akhir 2025, lebih dari empat dari lima warga Kanada menyebutkan inflasi sebagai kekhawatiran utama, dan lebih dari separuh mengatakan pendapatan mereka tidak mengimbangi kenaikan harga.

Semua ini membuat menghemat uang dan menemukan cara kreatif untuk meregangkan dolar tidak hanya diinginkan, tetapi diperlukan. Guru keuangan pribadi sering menawarkan saran dasar yang sama—batalkan pesanan kopi harian Anda, bawa makan siang Anda, batalkan langganan itu—dan, ya, hal-hal itu membantu. Tetapi ada cara lain yang lebih praktis untuk mengembalikan uang ke kantong Anda yang mungkin belum Anda lakukan.

Di bawah ini adalah beberapa trik sehari-hari berdasarkan alat dan pengalaman nyata yang dibagikan warga Kanada kepada saya—dan tidak ada yang disponsori.

1. Dapatkan kompensasi untuk penundaan penerbangan dengan Airfairness

Baik Anda pulang untuk liburan atau mencoba mendapatkan liburan dadakan, gangguan penerbangan sangat menegangkan dan mahal. Apa yang tidak disadari banyak wisatawan adalah bahwa jika penerbangan Anda tertunda lebih dari tiga jam atau dibatalkan, atau Anda ditolak naik pesawat karena overbooking, Anda mungkin berhak atas kompensasi dari maskapai—dan bukan hanya dengan voucher makanan gratis.

Airfairness adalah layanan online berbasis Kanada yang membantu penumpang mengklaim kompensasi ini—seringkali hingga beberapa ratus dolar, tanpa Anda harus menavigasi aturan maskapai yang rumit sendiri. Ini bekerja dengan memeriksa detail penerbangan Anda terhadap kelayakan dan kemudian membantu mengajukan klaim atas nama Anda. Perusahaan seperti Airfairness telah membantu ribuan wisatawan memulihkan uang yang bahkan tidak mereka ketahui bisa mereka klaim.

Jika Anda telah merugi setelah perjalanan berjalan tidak sesuai rencana, ini adalah salah satu trik yang benar-benar uang yang tidak Anda ketahui bisa Anda dapatkan kembali.

2. Hemat produk segar dengan OddBunch.ca

Harga bahan makanan adalah salah satu poin masalah yang lebih besar bagi rumah tangga Kanada pada 2025. Sementara tingkat inflasi utama mungkin terlihat moderat, harga makanan, terutama produk segar dan daging telah tumbuh lebih cepat daripada Indeks Harga Konsumen secara keseluruhan.

OddBunch.ca adalah cara yang bagus untuk memotong biaya tersebut tanpa mengorbankan nutrisi. Ini adalah layanan pengiriman bahan makanan yang tersedia di sebagian besar provinsi (belum di Atlantik Kanada) yang menyediakan buah-buahan dan sayuran "aneh" atau tidak sempurna yang tidak memenuhi standar ritel visual tetapi sebaliknya sangat baik. Karena barang-barang ini akan terbuang percuma, mereka dikirimkan dengan diskon yang signifikan—dan tidak masalah jika produknya tidak sempurna secara visual.

Banyak warga Kanada yang saya ajak bicara mengatakan biaya belanjaan mingguan mereka turun secara nyata setelah mereka mulai menggunakan ini dan layanan serupa untuk kebutuhan dasar seperti wortel, kentang, apel, dan sayuran berdaun hijau.

3. Kurangi biaya resep dengan InnoviCares

Obat resep adalah bagian besar dari banyak anggaran rumah tangga, dan obat bermerek dapat sangat mahal jika Anda membayar dari kantong sendiri. InnoviCares adalah kartu penghematan resep gratis yang digunakan di seluruh Kanada yang membantu Anda menurunkan biaya obat bermerek dengan menerapkan penghematan yang memenuhi syarat di apotek.

Anda menyajikan kartu ketika apoteker Anda mengisi resep, dan diskon diterapkan secara otomatis jika obat Anda tercakup. Bagian terbaiknya? Ini bekerja selain rencana asuransi Anda yang ada, bukan menggantikannya, sehingga Anda tidak harus memilih di antara keduanya. Ini tidak tersedia untuk setiap obat, tetapi untuk yang tersedia, ini dapat berarti puluhan atau bahkan ratusan dolar dihemat setiap tahun, tanpa biaya untuk Anda. Jutaan warga Kanada telah menggunakan kartu ini untuk memotong biaya obat mereka tanpa mengganti merek.

4. Beli buku bekas (bahkan di Amazon) daripada membayar harga penuh

Sejujurnya, buku itu mahal. Fiksi, nonfiksi, buku teks, manual—semuanya bertambah. Satu cara sederhana untuk menghemat ketika Anda menginginkan buku tetapi anggaran Anda mengatakan "mungkin nanti" adalah membelinya bekas.

Platform seperti pasar buku bekas Amazon sering mencantumkan judul yang sama dengan sebagian kecil dari biaya harga baru. Buku-buku biasanya dalam kondisi baik, mungkin dikirim dengan biaya rendah atau gratis jika Anda memiliki keanggotaan Prime, dan Anda masih mendapatkan konten yang sama dengan harga jauh lebih murah. Ini kebiasaan kecil, tetapi dari waktu ke waktu dapat menghemat jumlah yang mengejutkan sambil tetap membiarkan Anda membaca apa yang Anda inginkan, kapan Anda menginginkannya.

Baca juga Mendapatkan, menabung, dan membelanjakan di Kanada: Panduan untuk imigran baru baca sekarang

5. Waktu penawaran hadiah pada program kredit dan loyalitas

Sebagian besar warga Kanada membawa setidaknya satu kartu kredit hadiah, dan banyak yang tidak menggunakannya secara strategis. Satu trik mudah adalah memperhatikan penawaran bonus, promosi spot, dan pengganda poin, dan mengatur waktu pembelian Anda sesuai dengan itu.

Toko obat, pom bensin, dan pengecer besar, misalnya, sering menjalankan promosi poin 4x atau 5x untuk kategori tertentu. Jika Anda merencanakan kunjungan apotek atau pengisian bensin, melakukannya selama promosi dapat secara dramatis meningkatkan penghasilan poin Anda, yang dapat Anda tukarkan dengan perjalanan, kredit laporan, atau kartu hadiah/belanjaan nanti. Ini tidak berarti menghabiskan uang yang tidak akan Anda habiskan, tetapi itu berarti Anda memeras lebih banyak nilai dari pengeluaran sehari-hari.

6. Selalu cari kode diskon online sebelum membeli

Bahkan untuk pembelian reguler seperti pengiriman pizza, pakaian, elektronik, atau barang rumah tangga, pencarian cepat untuk kode diskon dapat menghemat sebanyak 10% hingga 25%, kadang-kadang lebih. Banyak merek memiliki kode promo tersembunyi atau terbatas waktu yang dapat Anda temukan dengan pencarian "[nama toko] kode diskon" sederhana sebelum checkout.

Saya telah menghemat segalanya mulai dari aplikasi pengiriman makanan hingga elektronik kecil dengan cara ini. Dan bahkan jika kode hanya menghemat beberapa dolar, itu uang kembali di kantong Anda untuk barang yang sama. Tip ini rendah usaha dan rendah stres, dan sering diabaikan.

Apa yang semuanya ini tambahkan

Sementara inflasi keseluruhan di Kanada telah melayang sekitar 2% dalam beberapa bulan terakhir, itu tidak selalu mencerminkan apa yang banyak warga Kanada rasakan di toko bahan makanan atau dalam pembayaran sewa mereka, terutama ketika harga untuk kategori tertentu naik lebih cepat daripada upah.

Trik di atas tidak akan menghentikan kenaikan biaya hidup sendirian. Tetapi mereka akan membantu Anda memeras lebih banyak nilai dari pengeluaran sehari-hari, dari bahan makanan dan resep hingga perjalanan dan hiburan, dengan upaya minimal dan tanpa pengorbanan kreatif untuk gaya hidup Anda.

Ketika harga naik dan pendapatan tertinggal, seperti yang dilaporkan banyak warga Kanada, menemukan setiap sedikit nilai yang Anda bisa adalah manajemen uang yang cerdas.

Postingan Trik uang nyata untuk digunakan ketika harga terasa di luar kendali muncul pertama kali di MoneySense.