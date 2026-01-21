Likuidasi Mencapai $930M saat Bitcoin Jatuh di Bawah $89.000

Pasar kripto mengalami aksi jual tajam yang didorong oleh faktor makroekonomi.

Harga bitcoin turun di bawah $89.000, menyeret aset lainnya turun bersamanya.

Menurut CoinGlass, total likuidasi harian mencapai hampir $930 juta.

Pada malam 21 Januari 2025, harga bitcoin turun di bawah $89.000, menurut TradingView. Hal ini memicu gelombang likuidasi futures, dengan kerugian harian mencapai hampir $930 juta.

Saat artikel ini ditulis, aset tersebut diperdagangkan sekitar $89.600. Grafik mingguan menunjukkan penurunan lebih dari 6%.

Harga BTC/USDT di bursa Binance. Sumber: TradingView. Harga BTC/USDT di bursa Binance. Sumber: TradingView.

Aset kripto lainnya juga terjual bersamaan dengan bitcoin. Secara khusus: Ethereum — -4,6% pada grafik harian, Solana — -2,46%, TRX — -3,77%.

10 aset kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Sumber: CryptoRank. 10 aset kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Sumber: CryptoRank.

Lebih dari 176.000 trader dipaksa keluar dari posisi mereka. Kerugian didominasi oleh posisi long, karena pelaku pasar kemungkinan mengharapkan pemulihan setelah koreksi pada 19 Januari.

Likuidasi futures harian di pasar aset kripto. Sumber: CoinGlass. Likuidasi futures harian di pasar aset kripto. Sumber: CoinGlass.

Indeks ketakutan dan keserakahan turun 13 poin lagi. Ini menunjukkan bahwa sentimen jual mendominasi pasar kripto.

Indeks Ketakutan dan Keserakahan pasar aset kripto. Sumber: CoinStats. Indeks Ketakutan dan Keserakahan pasar aset kripto. Sumber: CoinStats.

Aksi jual pasar kripto kemungkinan didorong oleh ketidakpastian makroekonomi yang lebih luas. Selain faktor kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, aksi jual obligasi pemerintah Jepang juga memicu kekhawatiran.

Pada saat yang sama, indeks saham juga mencatat kerugian, termasuk MSCI — 0,3% dan Nikkei — 1,2%.