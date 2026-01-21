Tom Lee Masih Melihat Bitcoin di $250.000 Namun Memperingatkan 2026 Akan 'Bergelombang'

Tom Lee dari Fundstrat mengulangi target Bitcoin-nya sebesar $250.000 sambil memperingatkan bahwa 2026 bisa menjadi tahun yang "bergelombang" untuk adopsi kripto dan tahun yang bergejolak untuk aset berisiko yang lebih luas, dengan memandang setiap penurunan besar sebagai peluang pembelian daripada sinyal untuk mengurangi risiko.

Berbicara di The Master Investor Podcast bersama Wilfred Frost dalam wawancara yang dirilis 20 Januari, Lee mengatakan dia mengharapkan 2026 pada akhirnya akan "terlihat seperti kelanjutan dari pasar bullish yang dimulai pada 2022," tetapi berargumen bahwa pasar harus terlebih dahulu mencerna beberapa transisi yang dapat menghasilkan penurunan cukup besar hingga "terasa seperti pasar bearish."

Prediksi Bitcoin $250.000 Datang Dengan Peringatan 2026

Lee menunjuk pada apa yang ia gambarkan sebagai dinamika "Fed baru," dengan berargumen bahwa pasar cenderung "menguji" ketua baru dan bahwa urutan identifikasi, konfirmasi, dan reaksi dapat mengkatalisasi koreksi. Dia juga memperingatkan bahwa Gedung Putih dapat menjadi "lebih sengaja dalam memilih pemenang dan pecundang," memperluas serangkaian sektor, industri, dan bahkan negara "dalam sasaran," yang menurutnya sudah terlihat dalam kekuatan emas.

Titik friksi ketiga, dalam pandangannya, adalah positioning AI: pasar masih mengkalibrasi "berapa banyak yang sudah dihargakan ke dalam AI," dari kebutuhan energi hingga kapasitas pusat data, dan ketidakpastian itu bisa bertahan sampai narasi lain mengambil alih.

Ketika ditekan tentang besarannya, Lee mengatakan sehubungan dengan S&P 500, penurunan "bisa 10%," tetapi juga "bisa 15% atau 20%," yang berpotensi menghasilkan "perjalanan pulang-pergi dari awal tahun," sebelum mengakhiri 2026 dengan kuat. Dia menambahkan bahwa klien institusionalnya tampaknya belum diposisikan secara agresif, dan menandai leverage sebagai indikator: utang margin berada di level tertinggi sepanjang masa, katanya, tetapi naik 39% year-over-year—di bawah tingkat 60% yang dia kaitkan dengan puncak pasar lokal.

Untuk kripto, Lee bersandar pada penjelasan struktur pasar tentang mengapa emas mengungguli: dia mengatakan kripto melacak emas hingga 10 Oktober, ketika pasar mengalami apa yang dia sebut "peristiwa deleveraging terbesar dalam sejarah kripto," "lebih besar dari apa yang terjadi pada November 2022 seputar FTX."

Setelah itu, katanya, Bitcoin turun lebih dari 35% dan Ethereum hampir 50%, memutuskan keterkaitan. "Kripto memiliki peristiwa deleveraging periodik," kata Lee. "Ini benar-benar merusak para market maker dan market maker pada dasarnya adalah bank sentral kripto. Begitu banyak market maker yang saya katakan mungkin setengahnya terhapus pada 10 Oktober."

Kerapuhan itu, menurutnya, tidak meniadakan pembingkaian "emas digital" melainkan membatasi siapa yang memperlakukannya seperti itu hari ini. "Bitcoin adalah emas digital," kata Lee, tetapi menambahkan bahwa kelompok investor yang membeli tesis itu "bukanlah semesta yang sama yang memiliki emas."

Seiring waktu, Lee mengharapkan basis kepemilikan meluas, meskipun tidak mulus. "Kripto masih memiliki, menurut saya, kurva adopsi masa depan yang lebih tinggi daripada emas karena lebih banyak orang memiliki emas daripada memiliki kripto," katanya. "Tetapi jalur untuk mendapatkan tingkat adopsi yang lebih tinggi itu akan sangat bergelombang. Dan saya pikir 2026 akan menjadi ujian yang sangat penting karena jika Bitcoin membuat rekor tertinggi baru, kita tahu bahwa peristiwa deleveraging itu sudah di belakang kita."

Dalam kerangka kerja itu, Lee mengulangi prediksi kenaikan dengan keyakinan tinggi: "Kami pikir Bitcoin akan membuat rekor baru tahun ini," katanya, mengonfirmasi target $250.000. Dia mengaitkan tesis tersebut dengan meningkatnya "kegunaan" kripto, bank yang mengakui penyelesaian dan finalitas blockchain, dan munculnya model keuangan berskala kripto secara native.

Lee mengutip Tether sebagai bukti, mengklaim bahwa diharapkan menghasilkan hampir $20 miliar pendapatan pada 2026 dengan sekitar 300 karyawan, dan berargumen bahwa profil keuntungan tersebut menggambarkan mengapa keuangan berbasis blockchain dapat terlihat secara struktural berbeda dari perbankan tradisional.

Lee menutup dengan saran yang secara sengaja bertentangan dengan refleks jangka pendek. "Mencoba mengatur waktu pasar membuat Anda menjadi musuh kinerja masa depan Anda," katanya. "Sebanyak saya memperingatkan tentang 2026 dan kemungkinan banyak gejolak, mereka harus melihat penurunan sebagai peluang untuk membeli, bukan penurunan sebagai peluang untuk menjual."

Pada saat berita ini ditulis, Bitcoin diperdagangkan pada $89.287.